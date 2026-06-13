Raggiunte nuove altitudine e velocità massima per l'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST

Nelle scorse ore l'aeroplano supersonico sperimentale ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST ha effettuato un nuovo test di volo raggiungendo una velocità da record per il modello che sarà impiegata anche durante le prove sulle zone abitate.

Solo pochi giorni fa avevamo riportato di come l'aeroplano supersonico "silenzioso" NASA X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) in fase di sviluppo da parte dell'agenzia spaziale statunitense e da Lockheed Martin avesse raggiunto una velocità superiore a Mach 1 nel suo primo test a velocità supersoniche. Si è trattato di un momento storico per il progetto, ma la NASA non si è fermata qui, perché intende incrementare il numero di voli di prova nel corso dei prossimi mesi.

Proprio a distanza di pochi giorni, come annunciato in precedenza, NASA X-59 QueSST si è superato nuovamente. Secondo quanto riportato dall'agenzia in un comunicato stampa, nella giornata di ieri l'aeroplano sperimentale ha toccato una velocità massima di 1487 km/h (Mach 1.4) e di 16,8 km di quota. La durata di questa prova è stata leggermente inferiore alla precedente, arrivando a poco più di un'ora.

Per quanto rimangano ancora diversi test da completare, queste stesse impostazioni saranno utilizzate per i voli sperimentali sopra zone abitate, quando l'aeroplano avrà raggiunto un livello di affidabilità e sicurezza considerati idonei a questo genere di prove.

Come in altre esercitazioni, ad accompagnare l'aeroplano sperimentale era presente anche un McDonnell Douglas F-15 Eagle della NASA. Secondo quanto riportato quest'ultimo era ben più rumoroso (a parità di velocità) del NASA X-59 QueSST. Sull'F-15 era poi presente un sistema di misurazione della firma sonora dell'aeroplano sperimentale.

Ricordiamo che lo scopo del NASA X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) non è di portare alla costruzione diretta di un aeroplano supersonico commerciale. L'agenzia spaziale si propone invece di raccogliere dati utili da fornire ai produttori che saranno interessati a svilupparli per fare in modo che gli aeroplani supersonici commerciali possano volare anche sopra zone abitate senza creare problematiche di inquinamento acustico e danni alle cose a causa del "boom sonico".

Questo permetterà di aprire nuove rotte per gli aeroplani supersonici che potranno non solo spostarsi sopra oceani o mari (come faceva il Concorde) ma anche in zone abitate e cittadine. Ampliando le rotte disponibili potrebbe nascere un nuovo business legato agli spostamenti rapidi con costi però inferiori a quelli di un Concorde (per quanto non saranno economici in senso assoluto).