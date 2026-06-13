Raggiunte nuove altitudine e velocità massima per l'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST

Raggiunte nuove altitudine e velocità massima per l'aeroplano supersonico ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST

Nelle scorse ore l'aeroplano supersonico sperimentale ''silenzioso'' NASA X-59 QueSST ha effettuato un nuovo test di volo raggiungendo una velocità da record per il modello che sarà impiegata anche durante le prove sulle zone abitate.

di pubblicata il , alle 10:59 nel canale Scienza e tecnologia
NASALockheed Martin
 

Solo pochi giorni fa avevamo riportato di come l'aeroplano supersonico "silenzioso" NASA X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) in fase di sviluppo da parte dell'agenzia spaziale statunitense e da Lockheed Martin avesse raggiunto una velocità superiore a Mach 1 nel suo primo test a velocità supersoniche. Si è trattato di un momento storico per il progetto, ma la NASA non si è fermata qui, perché intende incrementare il numero di voli di prova nel corso dei prossimi mesi.

NASA X-59

Proprio a distanza di pochi giorni, come annunciato in precedenza, NASA X-59 QueSST si è superato nuovamente. Secondo quanto riportato dall'agenzia in un comunicato stampa, nella giornata di ieri l'aeroplano sperimentale ha toccato una velocità massima di 1487 km/h (Mach 1.4) e di 16,8 km di quota. La durata di questa prova è stata leggermente inferiore alla precedente, arrivando a poco più di un'ora.

Per quanto rimangano ancora diversi test da completare, queste stesse impostazioni saranno utilizzate per i voli sperimentali sopra zone abitate, quando l'aeroplano avrà raggiunto un livello di affidabilità e sicurezza considerati idonei a questo genere di prove.

Come in altre esercitazioni, ad accompagnare l'aeroplano sperimentale era presente anche un McDonnell Douglas F-15 Eagle della NASA. Secondo quanto riportato quest'ultimo era ben più rumoroso (a parità di velocità) del NASA X-59 QueSST. Sull'F-15 era poi presente un sistema di misurazione della firma sonora dell'aeroplano sperimentale.

NASA X-59

Ricordiamo che lo scopo del NASA X-59 QueSST (Quiet SuperSonic Technology) non è di portare alla costruzione diretta di un aeroplano supersonico commerciale. L'agenzia spaziale si propone invece di raccogliere dati utili da fornire ai produttori che saranno interessati a svilupparli per fare in modo che gli aeroplani supersonici commerciali possano volare anche sopra zone abitate senza creare problematiche di inquinamento acustico e danni alle cose a causa del "boom sonico".

Questo permetterà di aprire nuove rotte per gli aeroplani supersonici che potranno non solo spostarsi sopra oceani o mari (come faceva il Concorde) ma anche in zone abitate e cittadine. Ampliando le rotte disponibili potrebbe nascere un nuovo business legato agli spostamenti rapidi con costi però inferiori a quelli di un Concorde (per quanto non saranno economici in senso assoluto).

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1 Commenti
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Jack.Mauro13 Giugno 2026, 12:11 #1
Originariamente inviato da: Redazione di Hardware Upgrade
Questo permetterà di aprire nuove rotte per gli aeroplani supersonici che potranno non solo spostarsi sopra oceani o mari (come faceva il Concorde) ma anche in zone abitate e cittadine.


Io ricordo che tra i quaranta ed i trenta anni fa in piemonte mi capitava spesso di sentire il bang sonico degli aerei supersonici, e sono abbastanza sicuro che non ci fosse il mare... magari si trattava di qualche altro aereo?

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