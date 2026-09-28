Raggi gamma anomali dalla Via Lattea svelano cosa si nasconde davvero al centro della galassia

Uno studio teorico sul Galactic Center Excess ha riaperto il dibattito nell'ottobre 2025. Un'indagine astrofisica ha rilanciato l'ipotesi che l'anomalo bagliore di raggi gamma captato dal telescopio spaziale Fermi derivi dall'annichilazione di particelle WIMP (Weakly Interacting Massive Particles). Attraverso modelli avanzati sulla struttura della Via Lattea, i ricercatori hanno dimostrato che la distribuzione centrale della materia non barionica assume una configurazione asimmetrica, replicando con precisione la sagoma squadrata rilevata nella regione centrale della galassia.

Fin dall'individuazione del flusso anomalo nel 2009, l'attribuzione alla materia oscura si è scontrata con un ostacolo geometrico. I modelli teorici convenzionali descrivevano gli aloni oscuri come sfere pressoché perfette, mentre le osservazioni condotte dallo strumento Fermi-LAT hanno delineato un'emissione chiaramente deformata e coincidente con il rigonfiamento stellare interno. Davanti a questa discrepanza morfologica, la maggioranza degli astrofisici ha preferito attribuirla a una popolazione nascosta di pulsar al millisecondo, considerate capaci di spiegare l'energia rilevata senza deviare dai percorsi consolidati dell'astrofisica stellare.

Uno studio ha modificato il quadro teorico pubblicato su Physical Review Letters condotto da un team internazionale di ricercatori. L'analisi ha utilizzato le simulazioni cosmologiche ad alta risoluzione del progetto HESTIA, calibrate sulle osservazioni del satellite GAIA relative alle antiche e violente fusioni galattiche che hanno plasmato la Via Lattea. L'impatto gravitazionale di quegli scontri primordiali ha schiacciato la componente oscura centrale, allungandola in una conformazione non sferica che combacia con i profili di densità stellare.

La contesa tra materia oscura e pulsar nelle simulazioni ad alta risoluzione

Se la concentrazione di particelle WIMP replica la geometria del bulbo galattico, il tasso di auto-annichilazione tra particelle genera una mappa di emissione gamma che riflette fedelmente il segnale raccolto dagli strumenti orbitali. La radiazione scaturisce dallo scontro reciproco delle particelle pesanti all'interno di regioni ad altissima densità, liberando fotoni ad alta energia senza richiedere parametri ad hoc. La spiegazione basata sulle stelle di neutroni a rotazione rapidissima mantiene un'elevata probabilità, appoggiandosi su oggetti celesti già catalogati nell'universo locale.

Lo studio non fornisce la prova definitiva dell'esistenza della materia oscura. La convergenza visiva tra la simulazione e i dati orbitali mostra soltanto che l'annichilazione particellare rimane fisicamente plausibile, senza però escludere le sorgenti astrofisiche standard. Resta incerta la sottrazione del fondo diffuso galattico, dove il gas interstellare e l'interazione dei raggi cosmici rischiano di distorcere la separazione tra radiazione diffusa ed emissioni puntiformi.

Per risolvere la contesa serviranno osservazioni a frequenze ed energie superiori a quelle attualmente accessibili dalla strumentazione in orbita. Il test previsto per i prossimi anni è il Cherenkov Telescope Array (CTA), la rete di rilevatori terrestri che analizzerà il cielo nei regimi spettrali dell'ordine dei tera-elettronvolt (TeV). L'estensione verso queste energie estreme consentirà di analizzare il taglio caratteristico dello spettro, distinguendo tra la firma energetica prodotta dalla fisica delle particelle e quella originata dai campi magnetici delle pulsar.

Fino alla raccolta di questi riscontri strumentali, la natura dell'emissione al centro della Via Lattea resterà oggetto di dibattito teorico. Il lavoro del gruppo coordinato da Moorits Mihkel Muru dimostra come una modellazione dinamica più realistica delle galassie possa riaprire filoni di ricerca considerati secondari. La ricerca della componente invisibile del cosmo resta un ambito di indagine promettente, in attesa di una risposta dai sensori più avanzati che arriveranno in futuro.