Qwen 3.8 Max supera Claude Opus 5 sul codice web costando un decimo in ingresso

Qwen 3.8 Max supera Claude Opus 5 sul codice web costando un decimo in ingresso

Qwen3.8-Max-0902 debutta in testa alla classifica Code Arena WebDev con 1.691 punti, tre in più di Claude Opus 5 (Max), a 2 dollari per milione di token in ingresso contro 20. Alibaba non ha cambiato numero di versione: solo la data

di pubblicata il , alle 11:41 nel canale Scienza e tecnologia
 

Alibaba ha aggiornato Qwen 3.8 Max senza toccare il numero di versione. Il modello si chiama Qwen3.8-Max-0902, dove la coda è la data, e ha debuttato al primo posto assoluto della classifica Code Arena: WebDev con 1.691 punti. Sono 3 punti sopra Claude Opus 5 (Max), 17 sopra Kimi K3 (Max) e 22 sopra la versione precedente dello stesso Qwen3.8-Max.

Alibaba chiede 2 dollari per milione di token in ingresso e 6 dollari per milione in uscita, con 0,17 dollari per ogni accesso esplicito alla cache e 0,25 per ogni accesso implicito, per un prezzo misto di 5 dollari per milione. Claude Opus 5 (Max) si ferma a 1.688 punti sulla stessa classifica e viaggia a 20 dollari per milione di token in ingresso. Sulla frontiera di Pareto aggiornata Qwen3.8-Max-0902 è il modello con il punteggio più alto, davanti a HY4 Preview, fermo a 1.629 punti con un prezzo misto di 2,08 dollari per milione.

Alibaba non ha chiamato Qwen 3.9 un aggiornamento che vale 22 punti sul proprio modello precedente: il versionamento si è spostato sul suffisso di data, e la sigla principale resta 3.8. Il modello dichiara 2.400 miliardi di parametri, quasi novanta volte i 27 miliardi del rilascio a pesi aperti arrivato due settimane prima. Per sapere quale variante si sta usando bisogna leggere la coda numerica, 0902, l'unico elemento che distingue questa versione dalla precedente.

Qwen 3.8 27B è arrivato appunto circa due settimane fa: pesi aperti, capacità di scrittura di codice vicine a quelle di Opus 4.5, e requisiti tali da girare su un singolo MacBook. Le due uscite stanno agli estremi opposti della stessa famiglia, una eseguibile in locale e l'altra venduta a consumo. Sui benchmark il nuovo modello di punta risulta ormai vicino a Claude Fable 5, lanciato circa due mesi fa.

Gap colmati con tale rapidità attirano l'accusa di distillazione, cioè di addestramento sulle risposte dei modelli americani. Fable 5 è stato lanciato con protezioni esplicite contro tentativi di questo genere, e al momento l'ipotesi resta senza riscontri. Alibaba, intanto, ha vietato di recente ai propri dipendenti l'uso di Claude Code, classificandolo come strumento ad alto rischio.

Il data center di Ulanqab è nel frattempo diventato un nodo centrale della strategia di calcolo dell'azienda, con sole quasi tutto l'anno e ampia disponibilità di fotovoltaico. L'elettricità costa lì fra 0,32 e 0,35 yuan per chilowattora, vale a dire circa 0,05 dollari per chilowattora. Su un listino che parte da 2 dollari per milione di token in ingresso, il conto dell'energia sembra avere il suo peso.

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1 Commenti
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mmorselli03 Settembre 2026, 12:14 #1
Gap colmati con tale rapidità attirano l'accusa di distillazione


Non ha più nessun fondamento questa accusa, se fai uscire i modelli solo poche settimane dopo non c'è stato il tempo di fare distillazione.

Un po' di RLVR l'avranno fatto, ma quello penso chiunque, pure OpenAI e Anthropic useranno ogni altro modello possibile per fare RLVR

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