Qwen 3.8 Max supera Claude Opus 5 sul codice web costando un decimo in ingresso

Alibaba ha aggiornato Qwen 3.8 Max senza toccare il numero di versione. Il modello si chiama Qwen3.8-Max-0902, dove la coda è la data, e ha debuttato al primo posto assoluto della classifica Code Arena: WebDev con 1.691 punti. Sono 3 punti sopra Claude Opus 5 (Max), 17 sopra Kimi K3 (Max) e 22 sopra la versione precedente dello stesso Qwen3.8-Max.

Alibaba chiede 2 dollari per milione di token in ingresso e 6 dollari per milione in uscita, con 0,17 dollari per ogni accesso esplicito alla cache e 0,25 per ogni accesso implicito, per un prezzo misto di 5 dollari per milione. Claude Opus 5 (Max) si ferma a 1.688 punti sulla stessa classifica e viaggia a 20 dollari per milione di token in ingresso. Sulla frontiera di Pareto aggiornata Qwen3.8-Max-0902 è il modello con il punteggio più alto, davanti a HY4 Preview, fermo a 1.629 punti con un prezzo misto di 2,08 dollari per milione.

?Qwen3.8-Max just got upgraded. Meet Qwen3.8-Max-0902!



2.4T parameters. 1M context tokens. Built for real world complexity.



Further post trained on Coding & Cowork, Qwen3.8-Max-0902 now delivers stronger performance across complex enterprise tasks, scientific research, and pic.twitter.com/1dNQwl52zJ  Qwen (@Alibaba_Qwen) September 2, 2026

Alibaba non ha chiamato Qwen 3.9 un aggiornamento che vale 22 punti sul proprio modello precedente: il versionamento si è spostato sul suffisso di data, e la sigla principale resta 3.8. Il modello dichiara 2.400 miliardi di parametri, quasi novanta volte i 27 miliardi del rilascio a pesi aperti arrivato due settimane prima. Per sapere quale variante si sta usando bisogna leggere la coda numerica, 0902, l'unico elemento che distingue questa versione dalla precedente.

Qwen 3.8 27B è arrivato appunto circa due settimane fa: pesi aperti, capacità di scrittura di codice vicine a quelle di Opus 4.5, e requisiti tali da girare su un singolo MacBook. Le due uscite stanno agli estremi opposti della stessa famiglia, una eseguibile in locale e l'altra venduta a consumo. Sui benchmark il nuovo modello di punta risulta ormai vicino a Claude Fable 5, lanciato circa due mesi fa.

Gap colmati con tale rapidità attirano l'accusa di distillazione, cioè di addestramento sulle risposte dei modelli americani. Fable 5 è stato lanciato con protezioni esplicite contro tentativi di questo genere, e al momento l'ipotesi resta senza riscontri. Alibaba, intanto, ha vietato di recente ai propri dipendenti l'uso di Claude Code, classificandolo come strumento ad alto rischio.

Il data center di Ulanqab è nel frattempo diventato un nodo centrale della strategia di calcolo dell'azienda, con sole quasi tutto l'anno e ampia disponibilità di fotovoltaico. L'elettricità costa lì fra 0,32 e 0,35 yuan per chilowattora, vale a dire circa 0,05 dollari per chilowattora. Su un listino che parte da 2 dollari per milione di token in ingresso, il conto dell'energia sembra avere il suo peso.