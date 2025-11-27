Questo robot gioca a Basket come un professionista: il livello raggiunto da Unitree G1 è impressionante!

Il robot umanoide Unitree G1, soprannominato Little Potato, ha eseguito dribbling, passaggi e un layup realistico nei test HKUST grazie al sistema AI SkillMimic-V2. L'addestramento tramite 4,5 miliardi di simulazioni e tecniche avanzate di ricostruzione dei movimenti mostra risultati incredibili

Il robot umanoide Unitree G1, soprannominato Little Potato, continua a sorprendere grazie alla nuova dimostrazione resa pubblica dai ricercatori della Hong Kong University of Science and Technology (HKUST). Nonostante le sue dimensioni compatte – circa 1,20 metri di altezza – l'umanoide ha sfoggiato un controllo di altissimo livello nella prova di basket.

La base tecnologica dietro queste prestazioni è SkillMimic-V2, un sistema progettato per analizzare dati imperfetti provenienti da video e motion-capture, trasformandoli in movimenti raffinati attraverso la simulazione. L'idea alla base è rendere il modello "autonomo", ovvero non dipendente da dati precisi e puliti, ma capace di estrarre ciò che può essere utile e rielaborarlo fornendo un output ottimizzato.

First-ever real-world basketball demo

by a humanoid robot 🤖🏀



Bonus: I became the first person to record a block against a humanoid🤭 #Robotics #AI #TechDemo #NBA pic.twitter.com/mERAsHxsLI — Yinhuai (@NliGjvJbycSeD6t) November 20, 2025

Come si può vedere dal filmato, il robot esegue movimenti complessi, cambi di direzione repentini e un equilibrio eccellente. Anche il tiro ricorda molto da vicino un movimento umano. Più che un robot, Unitree G1 sembra una macchina allenata da un atleta professionista.

Il framework introduce tre elementi fondamentali: lo Stitched Trajectory Graph collega movimenti simili provenienti da abilità diverse e costruisce nuove transizioni motorie utili per azioni complesse; lo State Transition Field espone il robot a condizioni iniziali variabili, così da sviluppare stabilità e capacità di recupero anche in situazioni impreviste; l'Adaptive Trajectory Sampling attribuisce un peso maggiore ai passaggi più impegnativi, come i momenti critici di un cambio di mano durante il palleggio o la preparazione del salto, affinando la continuità delle sequenze.

Il G1 è stato addestrato sulla base di circa 4,5 miliardi di simulazioni, un volume di dati utilizzato per allenare una singola policy capace di gestire sette movimenti principali, tra cui vari tipi di palleggio, tiro e raccolta della palla. Nella fase successiva sono stati aggiornati solo i comandi di alto livello, mantenendo invariati i pattern di base già consolidati; questo ha ridotto gli errori e migliorato la prevedibilità dei movimenti.

I ricercatori hanno anche dimostrato come il G1 gestisce il contatto fisico. Quando uno studente ha deviato un layup, il robot ha reagito recuperando l'equilibrio in una frazione di secondo e riprendendo la sua azione senza arresti bruschi. La stabilità post-impatto rappresenta uno dei punti più rilevanti del progetto, perché mostra la capacità di mantenere la traiettoria del corpo anche con input inattesi.

La dimostrazione, in cui il G1 alterna pivot rapidi, tiro in sospensione e dribbling con accelerazioni brevi, evidenzia la maturità raggiunta dal sistema. Gli stessi ricercatori confermano che tecniche tradizionali di reinforcement learning hanno ottenuto risultati inferiori proprio nella gestione dell'interazione diretta con la palla, dove è essenziale controllare vibrazioni, rimbalzi e cambi di traiettoria con precisione millimetrica.

Tra gli obiettivi futuri figura l'estensione del framework a oggetti con proprietà fisiche differenti, la riduzione della quantità di dati necessari per l'addestramento e la possibilità di trasferire integralmente queste abilità in ambienti reali più complessi, come un campo regolamentare. La prospettiva, secondo il team, consiste nell'arrivare a un singolo modello in grado di eseguire compiti sportivi articolati, fino a includere la dinamica completa di un'azione d'attacco.