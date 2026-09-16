Questi oggetti non dovrebbero esistere, eppure Webb li ha fotografati

Il James Webb Space Telescope ha catturato uno dei panorami più estesi mai diffusi dalla NASA, puntato sulla regione di formazione stellare IC 348: tra le sue nebulose gli astronomi hanno individuato nane brune con appena il doppio della massa di Gioviana, un record che mette in discussione i modelli attuali

La NASA ha diffuso una nuova immagine composita del James Webb Space Telescope dedicata a IC 348, regione di formazione stellare situata a circa 1.000 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Perseo. Si tratta di una delle inquadrature più ampie mai rilasciate dalla missione, e non è solo una questione di scala: dentro quella nube di idrogeno molecolare in collasso, gli scienziati hanno rintracciato gli oggetti più leggeri mai classificati come nane brune.

Le nane brune si formano con lo stesso meccanismo delle stelle vere, ossia il collasso gravitazionale di nubi molecolari fredde, ma il loro nucleo non raggiunge mai la temperatura necessaria per innescare la fusione dell'idrogeno ordinario (alcune, nelle prime fasi di vita, riescono comunque a fondere brevemente il deuterio). Sotto la soglia dell'8% della massa solare, che segna il confine minimo per una stella vera e propria, si entra in questo territorio ibrido, né stella né pianeta.

Il team di ricerca aveva già esplorato IC 348 nel 2022, individuando allora nane brune con una massa di tre-quattro volte quella di Gioviana. La caccia però non si è fermata lì: nel 2024 gli astronomi hanno puntato la NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb per mappare il bagliore infrarosso di stelle appena nate e nane brune ancora più deboli, selezionando i candidati migliori in base a colore e luminosità.

Oggetti grandi come pianeti, con un disco proprio

Nel 2025 è arrivata la verifica spettroscopica, condotta con lo strumento NIRSpec per misurare con precisione le masse dei candidati individuati l'anno prima. Il risultato ha sorpreso gli stessi ricercatori: alcune nane brune pesano appena due volte la massa di Gioviana, pari a solo lo 0,19% della massa del Sole, un valore ben al di sotto di quanto previsto dai modelli teorici sulla formazione stellare.

Uno di questi oggetti ultraleggeri mostra tracce di un disco di materiale attorno a sé, un dettaglio che apre a uno scenario particolare: la possibilità che piccoli pianeti si stiano formando attorno a un corpo che ha già di per sé la massa di un pianeta. Analizzando gli spettri, il team ha inoltre isolato una firma chimica riconducibile a un idrocarburo non identificato, una molecola composta solo da idrogeno e carbonio, osservata finora esclusivamente nelle atmosfere delle nane brune di massa più bassa. Un indizio che questi oggetti estremi potrebbero costituire una classe spettrale a sé.

L'immagine non si esaurisce nelle nane brune. Nell'angolo superiore destro spicca un affollamento di protostelle, alcune accompagnate da oggetti Herbig-Haro, le regioni luminose generate quando i getti espulsi da stelle neonate si scontrano con il gas e la polvere circostanti. La struttura allungata e orizzontale visibile in quella zona è HH 797, che a un'analisi ravvicinata si rivela composta da due protostelle con flussi quasi paralleli. Poco più a destra compare HH 211, dalla caratteristica forma a elica, con getti stretti e flussi più ampi combinati nello stesso oggetto.

Dal sito della NASA: Questo collage presenta una raccolta di inserti tratti dall'immagine del James Webb Space Telescope della NASA della massiccia regione di formazione stellare IC 348. Ognuno di questi sei panel mette in evidenza caratteristiche di interesse visibili in tutto il campo: Stella immersa in una nebulosa: Questa piccola porzione del campo contiene due stelle profondamente incastonate in una nube di gas e polvere. La luce infrarossa di lunghezza d'onda più corta della grande stella viene assorbita dalla polvere, lasciandola più luminosa a lunghezze d'onda maggiori, che sono colorate di arancione. La stessa aspirazione di polvere crea le sagome nell'immagine. Ammasso stellare centrale: Il centro di IC 348 è dominato da sottili tende di gas che formano un grande anello. I venti provenienti dalle numerose stelle scolpiscono le nuvole di gas interstellare e polvere, e le nuvole riflettono la luce delle stelle dell'ammasso, note come nebulose di riflessione. Stelle e debole uscite: Qui, ai margini del campo, due stelle brillano da nuvole di gas e polvere. Le stelle appaiono altrettanto luminose, ma quella arancione è più profondamente incastonata. Archi rossi sottili e macchie vicino alle stelle sono onde d'urto calde e luminose create da esplosioni veloci provenienti dalle stelle. Oggetti Herbig-Haro: Questa regione relativamente piccola vicino alla parte superiore dell'immagine è piena di lunghi flussi luminosi e colori vivaci nelle onde di gas e polvere. Gli sfogli, noti come oggetti Herbig-Haro, sono creati da venti stellari o getti provenienti da protostelle che si infrangono nelle spesse nuvole intorno a loro. Non meno di tre oggetti in quest'area sono stati precedentemente soggetti delle proprie immagini, dimostrando quanto sia ricca questa area di formazione stellare. Lente gravitazionale: Questo minuscolo oggetto, a prima vista sembra quasi un pianeta con un anello, è in realtà due galassie. Quella blu è più vicina a noi, e la galassia arancione è molto lontana dietro di essa, ma allineata nel modo giusto. Questo fa sì che la luce della galassia arancione venga piegata dalla gravità della galassia blu, creando un'immagine ingrandita e distorta. Galassie spirali: Alcune delle galassie più prominenti che si possono vedere dietro le nuvole di gas e polvere. Mentre la regione IC 348 si trova a circa 1.000 anni luce dalla Terra, queste galassie sono a milioni di anni luce di distanza, e le galassie ancora più piccole che appaiono come punti colorati sullo sfondo sono fino a miliardi di anni luce di distanza.

I dati alla base dell'immagine provengono dal programma osservativo Webb General Observer 4866, che punta a capire come varino le popolazioni di oggetti di massa planetaria, come le nane brune, tra diverse regioni di formazione stellare, e a chiarire l'origine di quella firma da idrocarburo ancora senza spiegazione. Il progetto, guidato dalla NASA in collaborazione con l'agenzia spaziale europea ESA e quella canadese CSA, continua così ad ampliare i confini di cosa consideriamo "il più piccolo oggetto possibile" prodotto dal processo di formazione stellare.