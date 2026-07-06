Queste batterie potrebbero durare molto più a lungo: il segreto è in uno strato spesso pochi micrometri

Un gruppo di ricercatori della Tohoku University ha sviluppato un nuovo materiale che rende le batterie litio-zolfo più durevoli e affidabili. Nei test di laboratorio le celle hanno mantenuto prestazioni elevate per oltre 1.000 cicli di ricarica, confermando il potenziale di una tecnologia che in futuro potrebbe immagazzinare più energia rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

Le batterie litio-zolfo (Li-S) sono considerate da tempo una delle alternative più promettenti alle tradizionali batterie agli ioni di litio grazie all'elevata capacità teorica dello zolfo, alla sua abbondanza in natura e ai costi contenuti della materia prima. Nonostante questi vantaggi, la loro diffusione commerciale è stata finora frenata da un limite tecnologico ben noto: il cosiddetto "effetto shuttle dei polisolfuri", che è la principale causa di degrado nelle batterie litio-zolfo.

Un gruppo di ricerca guidato dalla Tohoku University, insieme ad altri istituti, sostiene ora di aver sviluppato una soluzione capace di affrontare direttamente questo problema attraverso un'interfaccia progettata a livello molecolare. I risultati, pubblicati sulla rivista scientifica Small, mostrano celle sperimentali in grado di mantenere prestazioni elevate per oltre 1.000 cicli di carica e scarica.

Un'interfaccia che cattura i polisolfuri invece di limitarne solo il passaggio

Durante il funzionamento delle batterie litio-zolfo si formano polisolfuri di litio solubili nell'elettrolita. Questi composti possono migrare tra gli elettrodi, innescando reazioni indesiderate che riducono progressivamente la capacità della batteria e ne compromettono l'efficienza.

Invece di affidarsi a una semplice barriera fisica, i ricercatori hanno progettato uno strato funzionale capace di interagire chimicamente con questi polisolfuri, trattenendoli e favorendone contemporaneamente la partecipazione alle normali reazioni elettrochimiche della batteria.

Il nuovo materiale, denominato TUS-44@G, combina una struttura organica covalente (COF, Covalent Organic Framework) basata su tetratiafulvalene ed etere corona con uno strato di grafene conduttivo. Il risultato è un'interfaccia leggera che svolge una doppia funzione: trattiene i polisolfuri di litio, impedendone la migrazione all'interno della batteria, e accelera il trasporto degli elettroni durante il funzionamento della cella.

La struttura del COF integra siti chimici costituiti da azoto, ossigeno e zolfo, progettati per interagire con i polisolfuri, mentre il grafene migliora la conducibilità elettrica e favorisce la conversione dello zolfo durante il funzionamento della batteria.

Prestazioni elevate anche ad alte correnti

Nei test di laboratorio le celle Li-S dotate dell'interfaccia TUS-44@G hanno raggiunto una capacità reversibile di 1.455,7 mAh/g con una densità di corrente di 0,2 A/g.

Anche aumentando sensibilmente la corrente fino a 10 A/g, la capacità è rimasta pari a 773 mAh/g, mentre le prove di durata hanno evidenziato una perdita di capacità estremamente contenuta: appena 0,034% per ciclo nell'arco di 1.000 cicli eseguiti a 5 A/g.

Il gruppo di ricerca ha inoltre realizzato una batteria a sacchetto (pouch) utilizzando la stessa tecnologia. In questo caso la cella ha raggiunto una densità energetica iniziale di circa 674 Wh/kg, un valore che evidenzia il potenziale della soluzione anche in prospettiva di applicazioni pratiche.

La progettazione molecolare come chiave per le future batterie Li-S

Secondo gli autori dello studio, il principale elemento innovativo consiste nell'aver progettato l'interfaccia a livello molecolare invece di affidarsi ai tradizionali materiali carboniosi porosi, che interagiscono solo debolmente con i polisolfuri. Sebbene i risultati siano stati ottenuti in ambiente di laboratorio e siano necessari ulteriori sviluppi prima di un'eventuale produzione su larga scala, il lavoro rappresenta un ulteriore passo avanti verso una tecnologia che potrebbe offrire densità energetiche superiori rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.