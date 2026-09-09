Quantum Galileo Interferometer: così la gravità di Einstein entra nel mondo quantistico

Un team internazionale guidato dall'università israeliana Ben-Gurion, con il contributo di Oxford, Ulm, Southampton e Texas A&M, ha misurato per la prima volta come la gravità di Einstein modifica la fase quantistica di un atomo lasciato cadere liberamente

Un atomo raffreddato quasi allo zero assoluto, diviso in due onde quantistiche, una tenuta ferma e l'altra lasciata cadere: da questo esperimento arriva la prima prova diretta che il principio di equivalenza di Einstein, il pilastro della relatività generale, resta valido anche su scala quantistica. Lo studio, guidato dal fisico Ron Folman della Ben-Gurion University of the Negev, è stato pubblicato il 2 settembre su Science Advances e porta la firma anche del premio Nobel Roger Penrose, dell'Università di Oxford.

Il principio di equivalenza dice, in sostanza, che chi si trova in caduta libera non percepisce la gravità: dentro un ascensore senza finestre non c'è modo di distinguere la sensazione di peso dovuta alla gravità terrestre da quella prodotta da un'accelerazione verso l'alto. Allo stesso modo, l'assenza di peso può derivare tanto da un cavo spezzato quanto dalla fine improvvisa di una spinta. Verificato da oltre un secolo su oggetti macroscopici, il principio non era mai stato testato in modo diretto sulla fase di un'onda quantistica in caduta.

Il ruolo del Quantum Galileo Interferometer nel nuovo esperimento

Per colmare questo vuoto sperimentale, il gruppo di ricerca ha costruito un dispositivo battezzato Quantum Galileo Interferometer, capace di dividere l'onda quantistica associata a una nube di atomi di rubidio in due percorsi paralleli. Un chip atomico appositamente progettato genera campi magnetici che tengono fermo un ramo dell'onda, mentre impulsi a microonde spingono l'altro verso l'alto per poi lasciarlo ricadere sotto la sola influenza della gravità, proprio come una palla lanciata in aria.

Quando le due onde vengono ricongiunte, la loro interferenza (l'incontro tra i picchi e gli avvallamenti di due onde sfasate) rivela con precisione lo scarto di fase accumulato dal ramo caduto. È la prima volta che questo effetto viene misurato direttamente. A condurre la parte sperimentale è stato Or Dobkowski, dottorando nel laboratorio di Folman.

Folman descrive il lavoro come un caso raro in cui un esperimento tecnicamente complesso si accompagna a un'interpretazione teorica di ampia portata, capace di toccare uno dei nodi irrisolti della fisica: come conciliare la relatività generale, che governa pianeti, stelle e galassie, con la meccanica quantistica, che descrive il comportamento della materia su scala subatomica. Le due teorie restano infatti prive di un quadro unificato, nonostante decenni di tentativi.

Il fisico Vlatko Vedral, coautore dello studio, sottolinea che il risultato spinge la meccanica quantistica su uno dei suoi terreni più insidiosi, quello della gravità, e che anche in questo caso le sue previsioni si sono confermate. I ricercatori chiariscono comunque che l'esperimento non equivale a una prova di gravità quantistica: dimostra la coerenza del principio di equivalenza nel regime testato, senza risolvere il problema più ampio dell'unificazione. Rimane però un tassello utile anche per valutare le ipotesi di Penrose sul possibile collasso della sovrapposizione quantistica per oggetti molto massicci, che questi dati non smentiscono.