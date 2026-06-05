Quando l'AI costruisce sé stessa: Anthropic lancia l'allarme sul punto di non ritorno

L'Anthropic Institute chiede al settore un meccanismo coordinato e verificabile per sospendere lo sviluppo dell'AI di fronte all'auto-miglioramento ricorsivo. A sostegno, i numeri interni: oltre l'80% del codice dell'azienda è già scritto da Claude.

Anthropic ha messo sul tavolo una richiesta rivolta all'intero settore: che gli sviluppatori di AI di frontiera costruiscano un meccanismo coordinato e verificabile per rallentare o sospendere temporaneamente lo sviluppo dei modelli, qualora i sistemi più avanzati iniziassero a migliorarsi più in fretta di quanto la società riesca a gestirne le conseguenze. Un freno condiviso, da concordare prima di averne bisogno.

La proposta arriva dall'Anthropic Institute, la divisione di ricerca che l'azienda ha istituito a marzo, e porta la firma di Marina Favaro e Jack Clark. Si inserisce in una linea già nota: Anthropic ha costruito buona parte della propria immagine pubblica segnalando i pericoli della tecnologia che essa stessa vende. È una cornice che conviene tenere presente fin da subito, perché pesa sul modo in cui la proposta verrà letta.

Il nodo è l'auto-miglioramento ricorsivo

Il rischio che Anthropic indica ha un nome preciso: auto-miglioramento ricorsivo, ossia sistemi capaci di accelerare in modo significativo il proprio sviluppo, fino al caso limite di un'AI in grado di progettare e addestrare il proprio successore con un coinvolgimento umano sempre più ridotto. L'azienda precisa di non essere ancora a quel punto e che lo scenario non è inevitabile, ma avverte che potrebbe arrivare prima di quanto la maggior parte delle istituzioni sia preparata ad affrontare.

A sostegno, più che scenari ipotetici, porta i propri numeri interni. A maggio, oltre l'80% del codice integrato in produzione nel codebase dell'azienda è attribuibile a Claude; i vertici stimano una quota superiore al 90% se si contano anche script e codice sperimentale. Sempre secondo i dati diffusi dall'azienda, gli ingegneri di Anthropic consegnano in media otto volte più codice a trimestre rispetto al periodo 2021-2025. Se un modello scrive già la quota prevalente del codice che costruisce il modello successivo, il circuito tra un sistema e il proprio miglioramento non può far altro che tendere a stringersi.

Perché coordinare invece di fermarsi da soli

Il punto più delicato riguarda il coordinamento. Una pausa decisa da una sola azienda sarebbe più semplice da attuare, riconosce Anthropic, ma finirebbe per consegnare il vantaggio a chi tira dritto, spostando la frontiera anziché rallentarla. Una sospensione che abbia un senso richiederebbe l'accordo di più laboratori ben finanziati, in più Paesi, disposti a fermarsi alle stesse condizioni, oltre a regole su cosa la attivi o la revochi e a un organismo che la supervisioni.

Soprattutto, servirebbe la possibilità di verificare che gli altri si siano davvero fermati, per evitare che qualcuno sfrutti la tregua per portarsi avanti in segreto. Niente di tutto questo esiste oggi, e le aziende che dovrebbero partecipare sono concorrenti dirette in un mercato in cui arrivare primi è stato finora l'unico obiettivo. Anthropic cita come precedente i trattati sulle armi nucleari, pur ammettendo che quelle intese hanno richiesto decenni di lavoro, un orizzonte che lo sviluppo dell'AI non sembra concedere.

La risposta dell'azienda è iniziare a parlarne. Nei prossimi mesi promette di convocare un confronto con decisori politici, ricercatori, organizzazioni della società civile e altre aziende di AI per affrontare la gestione di rischi come l'auto-miglioramento ricorsivo, impegnandosi a pubblicarne gli esiti. In sostanza si propone come organizzatore di una discussione che vuole il resto del settore intorno al tavolo.

Qui si inserisce l'obiezione più ovvia, sollevata da più parti. Secondo il Wall Street Journal alcuni critici leggono gli allarmi di Anthropic sulla propria tecnologia come una probabile operazione di marketing, utile a presentarsi come l'attore meno spregiudicato del settore o a far apparire migliori i propri prodotti. Viene citato il caso di Mythos, il modello dedicato alla sicurezza informatica rilasciato solo a un gruppo ristretto di partner per via dei danni che la sua capacità di individuare vulnerabilità potrebbe causare in mani sbagliate. Sullo sfondo c'è un'azienda che ha depositato i documenti per la quotazione in borsa e che, a differenza di diversi concorrenti, sarebbe vicina al primo trimestre in utile.