Qualcomm aumenta i prezzi dei chip da settembre: rincari a doppia cifra per smartphone e altri dispositivi

Qualcomm si prepara ad applicare aumenti a doppia cifra sui prezzi dei propri chip a partire da oggi, 1° settembre 2026. L'azienda aveva comunicato ai clienti già a luglio l'imminente modifica dei listini, specificando che il nuovo livello di prezzo avrebbe riguardato i componenti spediti dopo l'inizio di settembre. La decisione arriva in un momento caratterizzato da costi crescenti lungo la catena di fornitura.

Secondo quanto spiegato dal CEO Cristiano Amon, Qualcomm non sarebbe più in grado di assorbire internamente l'incremento delle spese sostenute dai propri fornitori. L'azienda ha quindi scelto di trasferire una parte di questi maggiori costi sui clienti. Gli aumenti non riguarderanno soltanto una particolare categoria di componenti, ma interesseranno l'intera gamma di prodotti Qualcomm, con condizioni che verranno definite individualmente con i diversi acquirenti.

La situazione coinvolge anche Apple, che negli ultimi anni ha iniziato a sviluppare internamente i propri modem. Gli iPhone 17 utilizzano ancora componenti Qualcomm per la connettività cellulare, mentre iPhone 17e e iPhone Air adottano il modem proprietario C1X. Secondo le indiscrezioni, alcuni futuri dispositivi potrebbero utilizzare un nuovo modem Apple C2, caratterizzato da prestazioni 5G superiori.

Nonostante l'aumento dei prezzi dei chip, Apple potrebbe continuare a rivolgersi a Qualcomm

Non è però escluso che Apple continui a utilizzare modem Qualcomm in determinati mercati. Documenti trapelati relativi agli iPhone 18 Pro suggeriscono infatti un possibile ricorso ai componenti dell'azienda statunitense negli Stati Uniti. Nel frattempo, Qualcomm prevede un forte calo dei ricavi provenienti da Apple: secondo le dichiarazioni di Amon, potrebbero ridursi di circa il 50% tra il trimestre di settembre e quello di dicembre, anche a causa delle limitazioni nelle forniture.

L'aumento dei prezzi arriva inoltre in un mercato già sotto pressione. DRAM e memoria di archiviazione hanno registrato rincari legati ai problemi di approvvigionamento, con conseguenze per numerosi produttori. Apple ha già aumentato i prezzi di Mac e iPad a giugno, mentre per gli iPhone 18 Pro sono attesi listini superiori rispetto alla generazione precedente.

Qualcomm continua comunque a essere un fornitore importante per il settore mobile, con componenti destinati anche a Samsung e ad altri produttori di smartphone. I nuovi prezzi saranno dunque oggetto di trattative separate con ciascun cliente.