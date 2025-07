Q5: il nuovo robot umanoide con AI avanzata che fa cose inimmaginabili

Robotera Q5, il nuovo umanoide made in China, promette di ridefinire il concetto di assistente robotico grazie a tecnologie avanzate e un design sorprendentemente umano. Scopriamo come questo automa potrebbe cambiare per sempre sanità, retail, turismo e istruzione.

Negli ultimi anni, la robotica umanoide ha vissuto un’accelerazione senza precedenti, con la Cina che si è imposta come uno dei principali motori di innovazione a livello globale. In questo scenario, Robotera emerge come una delle realtà più promettenti, forte di una collaborazione stretta con l’Università Tsinghua, uno degli atenei più prestigiosi del Paese. Fondata nell’agosto 2023, Robotera ha già raccolto investimenti milionari e ha messo in campo un team di esperti di intelligenza artificiale e ingegneria robotica. L’obiettivo? Portare i robot umanoidi fuori dai laboratori e renderli protagonisti della vita quotidiana, in contesti reali e complessi.

Q5: il robot che sembra (quasi) umano

Il nuovo modello Q5 rappresenta la punta di diamante della produzione Robotera. Alto 1,65 metri e con un peso di circa 70 kg, Q5 colpisce subito per il suo aspetto: una silhouette slanciata, una vita sottile e un volto espressivo che rompe con l’immaginario dei robot freddi e impersonali. Il design iper-antropomorfo non è solo una questione estetica: facilita l’interazione con le persone, rendendo il robot meno “alieno” e più accettabile in ambienti come ospedali, negozi, scuole e hotel.

Uno degli aspetti più impressionanti di Q5 è la sua destrezza manuale. Grazie a 44 gradi di libertà distribuiti su tutto il corpo, il robot può compiere movimenti fluidi e precisi. La vera star è la mano robotica XHAND Lite, dotata di 11 gradi di libertà, che replica dimensioni e movimenti di una mano umana. Questo consente a Q5 di afferrare oggetti con delicatezza o forza, a seconda delle necessità, e di svolgere compiti che richiedono una presa sicura ma anche sensibile.

Le braccia, inoltre, possono sollevare fino a 10 kg ciascuna e raggiungere un’estensione di quasi 1,4 metri, permettendo al robot di raccogliere oggetti sia da terra che da scaffali sopra la testa. Un livello di versatilità che apre scenari d’uso inediti, dalla logistica all’assistenza personale.

Navigazione e intelligenza: Q5 si muove e dialoga come un umano

Per muoversi agilmente anche in spazi ristretti, Q5 sfrutta un sistema di navigazione che combina LiDAR e visione stereo. Questa tecnologia gli consente di mappare l’ambiente in tempo reale, evitare ostacoli e spostarsi in autonomia, riducendo al minimo la necessità di supervisione umana.

Il cuore delle sue capacità interattive è la piattaforma EraAI, che alimenta un sistema vocale avanzato. Q5 è in grado di sostenere conversazioni rapide e naturali, riconoscendo con precisione le richieste e comprendendo il contesto. Per le situazioni che richiedono un controllo diretto, il robot può essere guidato a distanza tramite guanti sensoriali e sistemi di realtà virtuale, con una latenza quasi impercettibile.

Robotera non è nuova a imprese sorprendenti. Il precedente modello STAR1 aveva già dimostrato capacità fuori dal comune: era in grado di utilizzare le bacchette per maneggiare ravioli delicati, versare vino con precisione e persino brindare. Queste performance non erano semplici “show”, ma dimostrazioni concrete della finezza raggiunta dalla robotica cinese, capace di affrontare compiti che richiedono sensibilità e coordinazione avanzata.

Q5 è alimentato da una batteria che garantisce oltre 4 ore di autonomia, un dato che lo rende adatto a turni di lavoro prolungati in ambienti dinamici. Le sue potenzialità applicative sono enormi:

Sanità: assistenza a pazienti, trasporto di materiali, supporto al personale medico.

assistenza a pazienti, trasporto di materiali, supporto al personale medico. Retail: accoglienza clienti, gestione magazzino, supporto alle vendite.

accoglienza clienti, gestione magazzino, supporto alle vendite. Turismo: guida interattiva, informazioni ai visitatori, gestione check-in.

guida interattiva, informazioni ai visitatori, gestione check-in. Istruzione: assistente in aula, supporto a studenti con disabilità, attività laboratoriali.

Perché Q5 potrebbe cambiare tutto

L’arrivo di Q5 segna un punto di svolta: non si tratta più di prototipi da laboratorio, ma di robot pensati per integrarsi davvero nella società. La combinazione di design umanoide, intelligenza artificiale avanzata e capacità di manipolazione lo rende un candidato ideale per diventare una presenza familiare e utile nella vita di tutti i giorni. La Cina, con aziende come Robotera, si candida così a guidare la nuova rivoluzione della robotica umanoide, puntando a un futuro in cui automi e persone collaborano fianco a fianco per migliorare la qualità della vita