Q1, il mini robot umanoide di AgiBot che entra in uno zaino: la nuova scommessa cinese sull'AI

Agibot ha presentato Q1, un mini robot umanoide alto 80 cm e trasportabile in uno zaino, pensato per la ricerca sull'AI incarnata. Portatile, personalizzabile e open, consente test rapidi e a basso costo. La startup cinese punta a rendere la robotica umanoide più accessibile

La Cina continua a correre veloce nel settore della robotica, e il CES 2026 di Las Vegas sta offrendo un'importante vetrina per le aziende del Paese. Tra le novità più curiose e promettenti spicca Q1, un mini robot umanoide presentato dalla startup di Shanghai Agibot, progettato per essere abbastanza compatto da poter essere trasportato comodamente in uno zaino.

Alto 80 centimetri e con un peso pari a circa un ottavo rispetto a quello dei robot umanoidi a grandezza naturale, Q1 nasce come una piattaforma portatile per la ricerca sull'AI incarnata (embodied AI). Secondo l'azienda, l'obiettivo è ridurre drasticamente i costi e i tempi di sperimentazione, colmando il divario tra i prototipi da laboratorio e i dispositivi personali utilizzabili nel quotidiano.

Dal punto di vista tecnico, Q1 è dotato di controllo completo del corpo e di articolazioni Quasi-Direct Drive, progettate per essere resistenti agli urti e garantire un controllo preciso della forza. Questa architettura consente movimenti intenzionali, fluidi e dinamici, permettendo agli sviluppatori di testare fisicamente algoritmi complessi in tempi molto più brevi rispetto ai metodi tradizionali.

Ulteriori dettagli su Q1 di AgiBot

Agibot descrive Q1 come una piattaforma open e modulare, pensata per ricercatori, sviluppatori e creator. Il robot è accompagnato da kit di sviluppo, gusci stampabili in 3D e strumenti di programmazione dei movimenti senza codice, rendendo possibile la sperimentazione anche a chi non possiede competenze avanzate in robotica. Gli utenti possono personalizzarne l'aspetto, programmare azioni e studiare l'interazione uomo-macchina in contesti reali.

Nonostante le dimensioni ridotte, Q1 offre diverse funzionalità: interazione vocale, tutoraggio in lingua inglese, posizionamento indoor, lezioni di danza guidate e altre applicazioni educative e dimostrative. Grazie al controllo della forza su tutto il corpo, il robot consente di simulare scenari realistici, accelerando notevolmente i cicli di sviluppo, che possono ridursi a pochi giorni.

Fondata nel febbraio 2023, Agibot è già considerata una delle startup di robotica umanoide in più rapida crescita in Cina. L'azienda ha recentemente annunciato la produzione del suo 5.000° robot, confermando l'ambizione di creare un ecosistema globale di robot intelligenti.