Proteus, il materiale che non si può tagliare è realtà. Ci salverà dai furti di biciclette?

Un team di ricercatori della Durham Università in Inghilterra e del Fraunhofer Institute in Germania ha creato "Proteus", un materiale che, apparentemente, non si può tagliare. Si tratta di un composto fatto di una matrice di alluminio - schiuma di alluminio - incapsulata in sfere ceramiche, perciò è più leggero dell'acciaio (è meno denso del 15%) e resiste a qualsiasi smerigliatrice.

"L'ispirazione è venuta dalla natura, dalle strutture biologiche", ha dichiarato Stefan Szyniszewski, professore di ingegneria presso l'Università di Durham nel Regno Unito. I ricercatori sono partiti dallo studio della struttura delle conchiglie di abalone, che sono realizzate con un materiale relativamente fragile ma i cui tasselli fondamentali sono disposti in modo tale da resistere ai morsi di squalo. "Il guscio è 2000 volte più difficile da rompere rispetto ai mattoni di cui è fatto", afferma Szyniszewski.

La struttura cellulare è inoltre parzialmente ispirata alla buccia di un pompelmo, che è forte ma leggera. "Volevamo che il materiale fosse leggero, poiché la maggior parte delle strutture protettive sono piuttosto pesanti", ha aggiunto Szyniszewski. "Quando pensi alle porte blindate o all'acciaio blindato, è molto pesante. E se guardi le strutture protettive in natura, come la buccia di un pompelmo, di solito sono molto leggere".

Si prospetta quindi un materiale per mille usi, a partire da quell'impiego in ambito militare (armi, veicoli corazzati), ma potrebbe avere anche impieghi molto più utili nel quotidiano, come creare lucchetti per biciclette (il team è già in contatto con un produttore) e persino protezioni di sicurezza per chi usa strumenti da taglio.

Quando l'utensile da taglio intacca l'alluminio, subisce vibrazioni estreme colpendo le sfere di ceramica. Questa risonanza fa sì che lo strumento inizi a rimbalzare, "attenuando" la sua forza tagliente. Inoltre, quando la ceramica viene colpita, particelle di polvere fine riempiono la matrice. Le forze interatomiche tra i grani crescono proporzionalmente alla quantità di energia applicata, rendendo il materiale ancora più duro quanto più velocemente gira lo strumento da taglio.

"La forza e l'energia del disco o del trapano viene rivolta verso lo stesso strumento, che viene indebolito e distrutto dal proprio attacco", ha affermato Stefan Szyniszewski. "Essenzialmente tagliare il nostro materiale è come tagliare una gelatina piena di pepite. Se attraversi la gelatina, colpisci le pepite e il materiale vibrerà in modo tale da distruggere il disco da taglio o la punta del trapano".

Proteus è efficace contro smerigliatrici angolari, trapani e altri utensili da taglio convenzionali. È anche in grado di sopportare frese a getto d'acqua ad alta pressione. In questo caso, il materiale funziona in modo diverso, in quanto le superfici arrotondate delle sfere disperdono l'acqua indebolendo il getto. Proteus è attualmente in attesa di brevetto e il team sta cercando partner produttivi per commercializzare il materiale. Tutti i dettagli tecnici sono stati pubblicati su Scientific Reports.