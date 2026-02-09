Proseguono le riparazioni in vista del lancio di NASA SLS e Orion per la missione Artemis II: le ultime novità

SpaceX sta tornando a concentrarsi sulle missioni lunari scegliendo di posticipare "i sogni marziani". Nel frattempo proseguono i lavori al Kennedy Space Center (Florida) per riuscire a far decollare la missione Artemis II all'inizio di marzo. Non ci sono ancora informazioni precise sulle tempistiche, anche se nelle scorse ore è trapelata la possibilità di un nuovo Wet Dress Rehearsal (WDR) per il razzo spaziale NASA SLS (Space Launch System) e per la navicella Orion Integrity per la fine di questa settimana per cercare di effettuare un lancio nella notte del 3 marzo.

L'agenzia spaziale statunitense ha precisato che "mentre la NASA continua a puntare a marzo per la prossima potenziale opportunità di lancio, l'agenzia non stabilirà una data di lancio precisa fino a dopo aver completato con successo un nuovo Wet Dress Rehearsal e aver esaminato i dati". L'equipaggio formato da Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch (astronauti NASA) e Jeremy Hansen (astronauta CSA) è uscito dalla quarantena e sta proseguendo l'addestramento per operare correttamente all'interno della capsula Orion ripassando anche come si svolgeranno le loro giornate nello Spazio.

Artemis II: NASA SLS e le novità dopo il WDR

Secondo quanto riportato dall'agenzia spaziale statunitense, dopo il Wet Dress Rehearsal (WDR) completato all'inizio di febbraio i serbatoi del razzo spaziale Space Launch System sono stati svuotati dai propellenti criogenici (idrogeno e ossigeno) permettendo di iniziare le operazioni di manutenzione dei sistemi.

I tecnici e gli ingegneri si sono concentrati sulla sostituzione di due guarnizioni nella zona della TSMU (tail service mast umbilical, una struttura che collega i sistemi di terra al razzo spaziale) dove erano state rilevate le perdite più importanti di idrogeno. Oltre alla sostituzione, sono in corso alcune analisi per cercare di capire come mitigare questi problemi durante i futuri WDR e lanci.

Bisogna considerare che le TSMU sono di grandi dimensioni (alte come un palazzo di tre piani) e svolgono un ruolo fondamentale. Infatti queste strutture riforniscono lo stadio principale (Core Stage) con propellenti criogenici e hanno anche collegamenti elettrici ma devono essere anche in grado di separarsi dal vettore quando quest'ultimo decolla. Per questo devono essere in grado di essere a prova di perdita ma non possono essere fissati in maniera permanente. L'idrogeno inoltre è particolarmente freddo quando liquido (-250°C), è una molecola piccola, riesce a passare attraverso barriere meccaniche più facilmente di altre molecole ed è infiammabile.

Per migliorare la comprensione delle dinamiche degli eventi che avvengono durante il lancio o un WDR, verranno eseguiti dei test aggiuntivi allo Stennis Space Center (Mississippi) per valutare il comportamento delle placche di connessione. In questo centro vengono eseguite diverse prove, compresa quella del Core Stage di Artemis I e l'accensione dei motori RS-25 per le future missioni Artemis. La prova dovrebbe consentire di capire se le modifiche effettuate al sistema possano funzionare prima del nuovo Wet Dress Rehearsal (WDR) riducendo le perdite di tempo il giorno del test vero e proprio.

La NASA ha anche modificato le procedure durante il WDR. Secondo quanto riportato il portello del modulo dell'equipaggio di Orion sarà chiuso prima del test e la squadra che si occupa della chiusura e dell'assistenza all'equipaggio della missione Artemis II non sarà presente. Inoltre il braccio per far accesso l'equipaggio alla capsula non verrà ritratto come fatto in precedenza ma verrà lasciato in posizione mentre il suo spostamento sarà eseguito durante il conto alla rovescia.

Sempre l'agenzia ha riportato l'aggiunta di 30 minuti durante ciascuna delle due pause previste durante il WDR, prima e dopo il riempimento dei serbatoi, per consentire più tempo per la risoluzione di eventuali problemi. Questo significa che le operazioni, complessivamente, avranno una durata aggiuntiva di un'ora ma non influirà sulle tempistiche nel giorno del lancio della missione Artemis II.