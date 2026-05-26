Proseguono i test del razzo spaziale riutilizzabile Rocket Lab Neutron per sfidare i Falcon 9 di SpaceX

Nel corso delle scorse settimane Rocket Lab ha proseguito i test sul razzo spaziale riutilizzabile Neutron pensato per sfidare i Falcon 9 di SpaceX. Il primo lancio è atteso entro la fine dell'anno, con alcune incertezze.

Nel corso del mese di maggio la società neozelandese-statunitense Rocket Lab ha proseguito lo sviluppo del razzo spaziale riutilizzabile Neutron, il cui lancio di debutto è attualmente previsto per la fine del 2026, anche se un ulteriore ritardo con inaugurazione a inizio del 2027 è possibile. All'inizio del mese allo Stennis Space Center della NASA sono state eseguite alcune prove di accensione dei motori Archimedes.

Secondo quanto riportato, Rocket Lab avrebbe spinto i motori alla massima potenza eseguendo anche delle manovre di Thrust Vector Control. Neutron avrà 9 propulsori Archimedes alla base del primo stadio che funzionano con metano e ossigeno liquidi. Il secondo stadio invece utilizza un singolo motore Archimedes ottimizzato per il vuoto.

Proprio sulla separazione degli stadi si è concentrata un'altra sessione di test. La società sta validando la procedura che vede il secondo stadio uscire dai fairing collegati al primo stadio grazie a una struttura di prova. A differenza di altri razzi spaziali, il secondo stadio è più simile a un OTV (Orbital Transfer Vehicle) senza strutture visibili all'esterno fino al momento della separazione.

Successful stage separation test campaign ✅ We're validating stage separation for Neutron, one of the most novel rocket separation systems ever designed.



From sep system design, component testing and qualification, GSE design, manufacturing, commissioning, and operations pic.twitter.com/Kw1TOF5m5i — Rocket Lab (@RocketLab) May 8, 2026

Nella seconda metà di maggio invece alcuni fotografi hanno osservato hardware di prova legato a Neutron costruito in materiale composito con delle evidenti crepe. Questo ha fatto pensare a un problema strutturale e a potenziali ritardi del programma di sviluppo. Rocket Lab ha però risposto a queste speculazioni indicando come l'interstadio sia stato sottoposto prima a una prova di carico, pari al 125% di quando il razzo spaziale volerà effettivamente, e successivamente portato fino al cedimento per raccogliere ulteriori dati utili.

Immagine catturata da spacepat_o e pubblicata su X (fonte)

Secondo la società, il design del razzo spaziale riutilizzabile Neutron sarebbe stato sviluppato correttamente con Rocket Lab che sta già producendo nuovo hardware per i test, aggiungendo che "al momento, nessun impatto previsto sul programma".

Neutron non sfiderà Starship di SpaceX, ma piuttosto sarà un concorrente di Falcon 9 (per quanto con un design completamente diverso) e di razzi spaziali con caratteristiche simili. Le dimensioni saranno pari a 43 metri con una larghezza massima di 7 metri (e fairing da 5 metri). Il vettore medio dovrebbe portare fino a 13 tonnellate in orbita bassa terrestre (LEO) e sarà parzialmente riutilizzabile considerando che il secondo stadio dovrà essere rimpiazzato ad ogni lancio, come avviene ora con i Falcon 9.