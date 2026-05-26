Proseguono i test del razzo spaziale riutilizzabile Rocket Lab Neutron per sfidare i Falcon 9 di SpaceX

Proseguono i test del razzo spaziale riutilizzabile Rocket Lab Neutron per sfidare i Falcon 9 di SpaceX

Nel corso delle scorse settimane Rocket Lab ha proseguito i test sul razzo spaziale riutilizzabile Neutron pensato per sfidare i Falcon 9 di SpaceX. Il primo lancio è atteso entro la fine dell'anno, con alcune incertezze.

di pubblicata il , alle 21:16 nel canale Scienza e tecnologia
Rocket Lab
 

Nel corso del mese di maggio la società neozelandese-statunitense Rocket Lab ha proseguito lo sviluppo del razzo spaziale riutilizzabile Neutron, il cui lancio di debutto è attualmente previsto per la fine del 2026, anche se un ulteriore ritardo con inaugurazione a inizio del 2027 è possibile. All'inizio del mese allo Stennis Space Center della NASA sono state eseguite alcune prove di accensione dei motori Archimedes.

rocket lab neutron

Secondo quanto riportato, Rocket Lab avrebbe spinto i motori alla massima potenza eseguendo anche delle manovre di Thrust Vector Control. Neutron avrà 9 propulsori Archimedes alla base del primo stadio che funzionano con metano e ossigeno liquidi. Il secondo stadio invece utilizza un singolo motore Archimedes ottimizzato per il vuoto.

rocket lab neutron

Proprio sulla separazione degli stadi si è concentrata un'altra sessione di test. La società sta validando la procedura che vede il secondo stadio uscire dai fairing collegati al primo stadio grazie a una struttura di prova. A differenza di altri razzi spaziali, il secondo stadio è più simile a un OTV (Orbital Transfer Vehicle) senza strutture visibili all'esterno fino al momento della separazione.

Nella seconda metà di maggio invece alcuni fotografi hanno osservato hardware di prova legato a Neutron costruito in materiale composito con delle evidenti crepe. Questo ha fatto pensare a un problema strutturale e a potenziali ritardi del programma di sviluppo. Rocket Lab ha però risposto a queste speculazioni indicando come l'interstadio sia stato sottoposto prima a una prova di carico, pari al 125% di quando il razzo spaziale volerà effettivamente, e successivamente portato fino al cedimento per raccogliere ulteriori dati utili.

rocket lab

Immagine catturata da spacepat_o e pubblicata su X (fonte)

Secondo la società, il design del razzo spaziale riutilizzabile Neutron sarebbe stato sviluppato correttamente con Rocket Lab che sta già producendo nuovo hardware per i test, aggiungendo che "al momento, nessun impatto previsto sul programma".

Neutron non sfiderà Starship di SpaceX, ma piuttosto sarà un concorrente di Falcon 9 (per quanto con un design completamente diverso) e di razzi spaziali con caratteristiche simili. Le dimensioni saranno pari a 43 metri con una larghezza massima di 7 metri (e fairing da 5 metri). Il vettore medio dovrebbe portare fino a 13 tonnellate in orbita bassa terrestre (LEO) e sarà parzialmente riutilizzabile considerando che il secondo stadio dovrà essere rimpiazzato ad ogni lancio, come avviene ora con i Falcon 9.

I migliori sconti su Amazon oggi

Lefant M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

147.03 Compra ora
-7%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

29.49 27.49 Compra ora
-5%

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

349.00 329.90 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^