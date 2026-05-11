Proseguono i lavori per i lander lunari Blue Origin Blue Moon MK1 e Blue Moon MK2 in vista delle missioni Artemis

La società statunitense Blue Origin (di Jeff Bezos) sta sviluppando i due lander lunari Blue Moon MK1 (cargo) e Blue Moon MK2 (per equipaggio). Il primo sarà lanciato entro la fine dell'anno mentre per il secondo si attenderà Artemis III.

La missione Artemis II si è conclusa e, come scritto in passato, ora si guarda ad Artemis III. Questa missione inizialmente avrebbe dovuto riportare l'essere umano sulla superficie lunare ma, dopo il cambio di strategia della NASA, ora si pensa a una missione in orbita bassa terrestre (LEO) per provare i due lander lunari che serviranno invece da Artemis IV in poi (nel 2028).

Attualmente i piani dell'agenzia spaziale statunitense prevedono un lancio di Artemis III intorno alla metà del 2027, con la possibilità di posticiparla alla fine del prossimo anno. I ritardi sarebbero in gran parte dovuti alla preparazione dei lander lunari Starship HLS di SpaceX e Blue Moon MK2 di Blue Origin. La NASA non ha ancora scelto quale delle due versioni vorrà impiegare per Artemis IV, anche se inizialmente si pensava a Starship grazie alla vincita del contratto negli anni scorsi.

Blue Origin e i test dei lander lunari Blue Moon

Il prossimo test di Starship (Flight 12) potrebbe avvenire entro la fine di questa settimana, ma non nel giorno inizialmente previsto a causa di un problema durante il Wet Dress Rehearsal di sabato, effettuato correttamente invece da poche decine di minuti nella giornata odierna. Nel frattempo Blue Origin sta proseguendo i test di Blue Moon MK1, un lander lunare cargo più piccolo di Blue Moon MK2 e senza sistemi di supporto vitale. Queste due versioni condivideranno parte dell'hardware e quindi un risultato positivo per MK1 potrebbe avvantaggiare la società nello sviluppo di MK2. Il lancio di MK1 dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno mentre una seconda unità dovrebbe essere lanciata nella prima metà del prossimo anno.

Nella zona inferiore si può notare il supporto del carico utile di New Glenn

Alla fine di aprile Blue Origin ha annunciato che Blue Moon MK1 Endurance stava completando i test legati allo stress del lancio venendo collegato a un simulatore del supporto del carico utile del secondo stadio (GS-2) del razzo spaziale New Glenn e misurando le frequenze durante generate durante il lancio con degli accelerometri. Successivamente l'unità è stata collocata all'interno della camera di test per la compatibilità con le radiofrequenze. La società sta anche sviluppando il sistema di rilascio dei carichi utili, in particolare quello che sarà utilizzato per la seconda missione, quando il rover lunare NASA VIPER sarà portato sulla superficie della Luna nel 2027.

Demonstrating VIPER's path from lander to lunar surface 🌕



We completed a critical demonstration of our offloader mechanism, using rotating arms and cables to safely lower a VIPER mass simulator from the top of Blue Moon MK1's forward module to the lunar surface.



Key pic.twitter.com/j8TLjYkcAh — Blue Origin (@blueorigin) May 7, 2026

Dopo Blue Moon MK1, sarà il momento di Blue Moon MK2 che sarà impiegato (forse) durante la missione Artemis III, poi eseguirà un test senza equipaggio sulla superficie lunare e infine potrebbe essere impiegato in una delle future missioni Artemis. Blue Origin ha diversi mockup nella sede della NASA. In particolare all'interno della Space Vehicle Mockup Facility del Johnson Space Center sono presenti almeno due versioni di prova per effettuare dei test.

Uno è all'interno di una piscina per sperimentare le operazioni con le tute lunari indossate e simulando la gravità lunare ridotta. Un secondo mockup è invece utile per sviluppare le operazioni che gli astronauti dovranno compiere durante la loro permanenza sulla Luna. Quest'ultimo è un modello a grandezza naturale che mostra le dimensioni effettive di Blue Moon MK2 (pur senza la zona superiore dei serbatoi di ossigeno e idrogeno liquidi).

Un'idea delle dimensioni con esseri umani nelle vicinanze del lander lunare (fonte)

Come spiegato dall'agenzia spaziale "la NASA sta collaborando con due società americane per sviluppare i sistemi di atterraggio umano che trasporteranno in sicurezza gli astronauti dall'orbita lunare alla superficie lunare e viceversa per il programma Artemis. Il lander di Blue Origin, lanciato senza equipaggio a bordo del razzo New Glenn della società, incontrerà gli astronauti a bordo della navicella spaziale Orion della NASA in orbita lunare. Due astronauti saliranno a bordo del lander Blue Moon, che li trasporterà sulla superficie lunare e li riporterà dagli altri membri dell'equipaggio a bordo della capsula Orion in orbita lunare, al termine della loro permanenza sulla superficie".

Questo lander lunare avrà un'altezza complessiva di 16 metri. Come visibile, la zona della cabina pressurizzata sarà alla base. Le sue dimensioni, per quanto non grandi quanto quelle di Starship, saranno comunque superiori al lander delle missioni Apollo, consentendo agli astronauti di mangiare, dormire e condurre esperimenti scientifici.