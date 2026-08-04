Pronto l'accordo per 500 ettari di terreno destinati a SpaceX: quali sono i piani della società di Musk

La Louisiana ha messo sul tavolo una porzione di territorio grande quanto una piccola contea per attirare SpaceX. Secondo quanto riportato dal quotidiano The Times-Picayune | The New Orleans Advocate, lo stato e l'azienda di Elon Musk sono ormai vicini a chiudere un'intesa per l'acquisizione di oltre 520 ettari di terreno lungo la costa settentrionale del Golfo del Messico.

L'area interessata è nota come Pecan Island, una fascia di paludi lunga circa 29 chilometri nella Vermilion Parish, a una settantina di chilometri a sud-ovest di Lafayette e a una decina di chilometri dal Golfo. Il sito ospita oggi appena un centinaio di residenti, in un territorio storicamente legato alla pesca e all'agricoltura.

Il terreno si è reso disponibile grazie a un maxi accordo legale che chiude decine di cause intentate contro ExxonMobil, accusata di inquinamento e di aver contribuito alla progressiva erosione della costa. La compagnia petrolifera possiede quei terreni dagli anni Cinquanta e li cederà allo stato, che a sua volta li trasferirà a SpaceX tramite vendita, affitto pluriennale o altra formula ancora da definire.

Il governatore Jeff Landry dovrebbe ufficializzare l'operazione entro la fine di agosto. Né la Louisiana né SpaceX hanno confermato ufficialmente i dettagli dell'intesa.

SpaceX sta per ottenere una piccola contea: incentivi fiscali e clausole ambientali

A rafforzare le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi è arrivato un pacchetto di norme approvato dalla legislatura statale, pensato apposta per attrarre aziende del settore aerospaziale. Il provvedimento prevede sgravi sulla proprietà, protezioni legali dalla responsabilità civile e persino il blocco delle cause intentate dai residenti per danni fisici o economici legati alle attività di lancio.

L'accordo includerebbe comunque clausole per il restauro e la tutela di un ecosistema di paludi fondamentale per la fauna selvatica e come barriera naturale contro gli uragani che colpiscono regolarmente la regione. Un compromesso delicato, considerato che rampe di lancio e infrastrutture logistiche difficilmente potranno convivere del tutto pacificamente con la fragilità dell'area.

Difficile che l'intero appezzamento venga effettivamente edificato: secondo fonti vicine ai piani, la maggior parte dei 130.000 acri servirà da cuscinetto acustico attorno alle strutture operative vere e proprie, sul modello già adottato a Starbase, in Texas, dove SpaceX occupa circa 140 acri, dispone di una licenza FAA per 25 lanci e atterraggi l'anno e impiega circa 3.400 persone.

Il progetto in Louisiana, secondo le stesse fonti, potrebbe generare "migliaia" di posti di lavoro in un'area dall'economia storicamente fragile. Una prospettiva che, nonostante le proteste di parte della popolazione locale preoccupata di perdere terre tramandate da generazioni, ha comunque un peso politico non trascurabile per l'amministrazione Landry.

A maggio, rispondendo alle prime indiscrezioni comparse su X, SpaceX aveva scritto: "Non è un segreto che intendiamo lanciare Starship molto spesso, puntando a migliaia di voli l'anno. Questo ritmo richiederà la capacità di operare da più siti diversi, per cui stiamo costantemente valutando nuove location per espandere le attività di Starship in futuro, sia negli Stati Uniti sia all'estero".

Una dichiarazione che oggi suona come la conferma implicita di un piano volto a moltiplicare i siti di lancio lungo le coste americane, in un contesto in cui gli spazi costieri liberi del Golfo del Messico e dell'Atlantico meridionale restano piuttosto limitati.