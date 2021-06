Problema per uno dei computer del telescopio spaziale Hubble, si cerca una soluzione

Non è la prima volta che il telescopio spaziale Hubble ha un problema. Sin dalla sua messa in orbita questo straordinario strumento ha dovuto passare attraverso opere di manutenzione e aggiornamento. Per esempio all'inizio del 2019 ci fu un problema a una delle fotocamere del telescopio mentre a fine 2018 fu un giroscopio a guastarsi. L'ultimo problema, rilevato in questi giorni, è legato invece a uno dei computer di bordo.

Purtroppo dalla fine del programma Space Shuttle è diventato impossibile (allo stato attuale) preparare missioni per la riparazione o l'aggiornamento del telescopio spaziale, questo significa dover cercare di far tornare operativo il dispositivo "da remoto".

Il problema al computer del telescopio spaziale Hubble

Secondo quanto riportato dalla NASA, il 13 Giugno alle 22 (ora italiana) uno dei computer dell'HST si è arrestato a causa di un modulo di memoria che si è degradato col tempo (e probabilmente anche a causa dei raggi cosmici). Dopo aver ricontrollato i dati, gli ingegneri hanno cercato una prima soluzione riavviando il computer il 14 Giugno.

Non avendo funzionato correttamente questa manovra si è pensato di passare a uno dei vari computer di backup installati all'interno dello chassis. A questo punto si è presentato un altro problema: il passaggio a uno dei moduli di memoria di backup non è stato eseguito correttamente.

Giovedì si è riprovato a utilizzare uno dei sistemi di backup cercando al contempo di raccogliere il maggior numero di dati disponibili sul problema. Anche il secondo tentativo non è andato a buon fine. Attualmente non ci sono nuove informazioni sulle nuove procedure. I computer del telescopio spaziale Hubble sono stati realizzati negli anni '80 e, come scritto, c'è un sistema di backup. Quattro sono i moduli di memoria disponibili e vengono utilizzati uno alla volta.

Bisogna considerare che il telescopio spaziale Hubble ha già compiuto 30 anni superando la vita utile operativa prevista e facendo numerosissime scoperte. Attualmente la NASA ha programmato la fine della missione per il 2025 anche in vista del lancio del James Webb Space Telescope (JWST). Quest'ultimo però non sarà effettivamente un sostituto di HST in quanto osservano frequenze differenti.