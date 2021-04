Problema per NASA Ingenuity, il quarto volo su Marte sarà oggi

Nella giornata di ieri si sarebbe dovuto tenere il quarto volo di NASA Ingenuity. Qualcosa però non è andato a buon fine e il JPL ha annunciato di aver dovuto riprogrammare il tentativo per la giornata di oggi pur mantenendo inalterata la programmazione del test. Niente panico! Gli ingegneri hanno voluto rassicurare tutti gli appassionati sulla buona salute del piccolo dispositivo.

Non si tratta della prima volta che il drone-elicottero ha un problema quando si trova su Marte. Era già successo nella prima metà del mese di Aprile quando il test di rotazione ad alta velocità delle pale non era stato completato correttamente. Il tutto si è poi risolto con un piccolo aggiornamento della sequenza di volo che ha fatto in modo di arrivare fino al quarto tentativo.

Il problema del quarto volo di NASA Ingenuity

Secondo quanto riportato dal JPL, la telemetria ricevuta nella giornata di ieri, quando in Italia erano le 19:21, ha mostrato come NASA Ingenuity non ha eseguito il quarto volo. Questo sarebbe dovuto a un mancato passaggio alla modalità di volo che è fondamentale per permettere l'esecuzione del test.

Sembra che il problema incontrato questa volta sia lo stesso che aveva causato il mancato test ad alta velocità delle pale, citato più sopra. Gli ingegneri hanno indicato come ci sia il 15% di probabilità di avere un problema simile ogni volta che il drone-elicottero tenta di volare. Si tratta sempre di una parte della sequenza di volo che non riesce correttamente a inizializzarsi e che fa arrivare al termine un conto alla rovescia che serve come sistema di controllo.

Il drone comunque "è in buona salute". Questo piccolo intoppo non ha quindi pregiudicato l'esecuzione del quarto e del quinto test che dovrebbero anche rappresentare la fine del periodo di prova dell'elicottero su Marte. Allo stato attuale non sono previste altre prove e neanche ulteriori estensioni del periodo di attività (visto che questo rallenta il lavoro del rover Perseverance).

Il nuovo tentativo è quindi programmato per oggi 30 Aprile 2021 e si terrà ancora una volta alle ore 12:30 marziane, pari alle 16:46 ora italiana. I dati arriveranno al JPL in California alle 19:39 ora italiana. Solo a quel punto potremo sapere se NASA Ingenuity sarà riuscito a staccarsi nuovamente dalla superficie. La conferenza programmata in precedenza, continua a essere fissata per le 17:30 (ora italiana), anche se i dati arriveranno un paio d'ore più tardi.