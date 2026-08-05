Primo bilancio di SpaceX da quotata in borsa: come sta andando l'azienda di Musk?

SpaceX ha chiuso il secondo trimestre del 2026 con ricavi complessivi per 7,8 miliardi di dollari, in crescita del 92% rispetto ai 4 miliardi dello stesso periodo del 2025. È il primo bilancio pubblicato dall'azienda di Elon Musk da quando, a giugno, è approdata in borsa con la più grande IPO della storia. A trainare i conti è ancora una volta Starlink: la divisione connettività ha generato 4,29 miliardi di dollari, il 66% in più su base annua, con una base di 12 milioni di abbonati, esattamente il doppio rispetto a un anno fa.

La perdita netta trimestrale si è fermata a 541 milioni di dollari, quasi la metà rispetto al miliardo bruciato nello stesso periodo del 2025. L'EBITDA rettificato sale invece a 3,5 miliardi di dollari (+191% annuo). Tra le tre divisioni di SpaceX, solo la connettività è già in utile operativo, con un margine di 1,66 miliardi di dollari: il segmento spazio (lanci e servizi orbitali) ha portato 962 milioni, in crescita del 29%, mentre a pesare sui conti resta l'intelligenza artificiale.

La divisione IA, erede diretta di xAI dopo l'assorbimento in SpaceX, ha fatturato 2,56 miliardi di dollari, +247% su anno, grazie ai nuovi contratti di calcolo su cloud. La perdita operativa del comparto si è però attestata a 1,26 miliardi di dollari, meno dei 2,39 miliardi stimati dagli analisti ma comunque un buco importante, che racconta quanto stia costando la rincorsa ai laboratori di intelligenza artificiale più avanzati.

Prima trimestrale di SpaceX da quotata, la scommessa sui data center per il calcolo IA

Il salto di fatturato dell'unità IA nasce da una scelta pragmatica: i data center costruiti a Memphis, in Tennessee, per addestrare i modelli di xAI, sono stati in parte affittati a colossi come Anthropic e Google, trasformando capacità di calcolo inutilizzata in ricavi immediati. Il direttore finanziario Bret Johnsen ha spiegato che "i ricavi incrementali dei nuovi accordi di hosting hanno generato margini EBITDA incrementali elevati, monetizzando la capacità di calcolo disponibile». Il prezzo da pagare è però salatissimo: gli investimenti in conto capitale sono saliti a 18,4 miliardi di dollari nel trimestre (15,8 miliardi per l'IA, 1,4 miliardi per la connettività), contro i 2,8 miliardi dello stesso periodo 2025. Nei primi sei mesi del 2026 il capex ha già superato i 28 miliardi, contro i 7 miliardi del primo semestre 2025, e secondo Johnsen resterà su livelli simili anche nel terzo e quarto trimestre.

SpaceX può comunque contare su una cassa robusta: 100 miliardi di dollari tra liquidità e titoli e un backlog ordini da 47,5 miliardi, come riportato nei risultati ufficiali del secondo trimestre. Johnsen ha aggiunto che l'azienda ha già in portafoglio altri 6,7 miliardi di ricavi da servizi cloud, che inizieranno a maturare da ottobre, e che una volta completata l'integrazione della startup Cursor punta a un tasso di ricavi annualizzato di 100 miliardi di dollari entro fine anno.

Musk si è spinto oltre, dichiarando che "i 100 miliardi di ARR a dicembre non sono un punto interrogativo. È quello che otterremmo se non facessimo praticamente nulla. Penso che potrebbe essere più alto. Probabilmente lo sarà". Il mercato, però, non ha premiato l'ottimismo del fondatore: nonostante ricavi superiori alle attese, il titolo SPCX è arrivato a perdere oltre l'8% negli scambi after-hours, complice la spesa in conto capitale ben più alta del previsto.

Il titolo aveva debuttato a giugno a 135 dollari per azione, con una valutazione di 1,75 trilioni di dollari dopo una raccolta superiore agli 85 miliardi di dollari. Da allora le quotazioni sono scivolate, e martedì SpaceX ha chiuso appena sopra i 125 dollari, prima del nuovo calo serale legato ai timori sui costi della rincorsa all'intelligenza artificiale. SpaceX ha inoltre annunciato che adotterà esclusivamente le GPU NVIDIA Vera Rubin per tutte le sue infrastrutture AI, incluse quelle orbitanti, con una capacità prevista di 10 GW entro il 2027. L'"ex trilionario" è stato esplicito: "Semplicemente sono le GPU migliori".