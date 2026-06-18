Prima mossa climatica di Anthropic: entra nella coalizione Frontier e partecipa a una tranche da 915 milioni

Prima mossa climatica di Anthropic: entra nella coalizione Frontier e partecipa a una tranche da 915 milioni

Anthropic entra in Frontier come prima azienda AI pura a unirsi alla coalizione per la rimozione del carbonio. La nuova tranche da 915 milioni, cui partecipano anche Google, Stripe e Shopify, porta il totale degli impegni a 1,8 miliardi

di pubblicata il , alle 17:31 nel canale Scienza e tecnologia
Anthropic
 

Anthropic ha aderito a Frontier, la coalizione per la rimozione del carbonio fondata nel 2022, diventando la prima azienda focalizzata esclusivamente sull'AI a unirsi al gruppo. La notizia arriva insieme a una nuova tranche di finanziamento da 915 milioni di dollari che porta il totale degli impegni della coalizione a 1,8 miliardi.

Frontier nasce da Stripe, Google, Shopify e McKinsey con l'obiettivo di aggregare acquisti aziendali di rimozione del carbonio e portare a scala le tecnologie più promettenti del settore. Google è membro fondatore, mentre Anthropic è la prima realtà interamente dedicata all'AI a far parte della coalizione. È anche la prima iniziativa climatica in forma di accordo per Anthropic, che non ha ancora pubblicato un rapporto di sostenibilità.

Al nuovo round da 915 milioni hanno contribuito, oltre ad Anthropic, Stripe, Google, Shopify, Salesforce e H&M Group. Finora Frontier ha contrattato quasi 700 milioni di dollari su più di 50 progetti, puntando a rimuovere 1,8 milioni di tonnellate di carbonio.

Portafoglio e strategia

Le tecnologie sostenute spaziano dalla cattura diretta dell'aria al weathering di roccia potenziato, dal bio-olio agli antiacidi oceanici, fino alla bioenergia con cattura e sequestro del carbonio. Per la nuova fase, Frontier punta a concentrare gli acquisti su 10-15 progetti selezionati, con accordi di fornitura della durata di 8-10 anni per accompagnare le aziende fino alla fase di investimento commerciale. La coalizione prevede di operare fino al 2040.

Nel 2025, 7 aziende del portafoglio hanno avviato lavori su 1,4 milioni di tonnellate di nuova capacità di rimozione annuale; nel 2026 dovrebbero consegnare oltre 50.000 tonnellate. Per i nuovi contratti Frontier richiede che le aziende candidate dimostrino un percorso verso il sostegno o i sussidi governativi.

Un settore cresciuto da una dozzina a centinaia di operatori

Il numero di aziende attive nella rimozione del carbonio è cresciuto da circa una dozzina nel 2022 a centinaia, con oltre 20 approcci tecnologici distinti. Sono emersi più di 350 nuovi acquirenti aziendali in settori che vanno dai servizi finanziari all'aviazione, dalla vendita al dettaglio all'istruzione, all'intrattenimento e al comparto automobilistico, con acquisti collettivi prossimi a quattro milioni di tonnellate di rimozione del carbonio.

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1 Commenti
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pengfei18 Giugno 2026, 19:31 #1
Niente, vogliono proprio lo scontro frontale con l'amministrazione americana

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