Potrebbe essere stato lanciato l'ultimo razzo spaziale ULA Atlas V in una missione con dei satelliti come carico utile

Nelle scorse ore è stata lanciata la missione LA-08 (Leo Atlas 8) utilizzando l'ultimo razzo spaziale ULA Atlas V che ha avuto a bordo dei satelliti come carico utile. Gli ultimi sei modelli rimanenti sono destinati a Starliner.

Il 2 luglio alle 6:30 (ora italiana) è decollato un razzo spaziale ULA Atlas V che ha portato in orbita 29 satelliti per la costellazione satellitare Amazon Leo che può iniziare una prima fase operativa sfidando la ben più grande Starlink di SpaceX (ma ponendo dubbi sulla sostenibilità per le osservazioni scientifici di questo approccio). La missione LA-08 (Leo Atlas 8) si è conclusa con successo con un decollo dallo Space Launch Complex-41 della Cape Canaveral Space Force Station.

La notizia più interessante riguarda però il destino di questo vettore. Infatti potrebbe essere stato lanciato l'ultimo razzo spaziale ULA Atlas V che ha come carico utile dei satelliti. Esistono ancora sei razzi spaziali di questo tipo ma attualmente risultano assegnati al lancio di altrettante missioni della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner che sta soffrendo un programma di sviluppo costoso e incompleto rendendo le future missioni incerte per quanto riguarda le tempistiche.

Il razzo spaziale ULA Atlas V, nelle sue varie configurazioni, ha visto il suo debutto nel 2002 e ha portato a termine 110 missioni complessivamente, con un solo parziale fallimento. Un risultato piuttosto positivo ma che si scontra con una cadenza di lancio e dei costi operativi superiori dovendosi confrontare con i Falcon 9 di SpaceX. Per questo ULA ha previsto il passaggio a Vulcan Centaur che però ha attualmente una cadenza di lancio bassa e ha sofferto di problemi ai booster GEM 63XL.

Melissa Wuerl (direttrice del Launch Systems di Amazon Leo) ha dichiarato "Atlas V ha svolto un ruolo fondamentale nella fase di distribuzione iniziale per Amazon Leo, lanciando 224 satelliti con un tasso di successo del 100% in tutte e otto le missioni, e siamo entusiasti di costruire su questa base con ULA mentre passiamo a Vulcan. Con centinaia di satelliti pronti per il volo in attesa a Cape Canaveral e una nuova struttura di integrazione verticale dedicata pronta a supportare Leo Vulcan 1 e le successive missioni, abbiamo un percorso chiaro per aumentare la cadenza di lancio e dispiegamento, aiutandoci ad espandere rapidamente la copertura della rete a seguito di un lancio iniziale del servizio entro la fine dell'anno".

LA-08 was our final Atlas V mission with @ULAlaunch as we transition to its new, heavy-lift Vulcan rocket.



Look back at the Leo Atlas erafrom the inaugural launch that kicked off a full-scale deployment of Amazon Leo, to Leo Atlas 8, which brought our constellation to nearly pic.twitter.com/As9UCC2BZe — Amazon Leo (@AmazonLeo) July 2, 2026

Una delle possibilità è che se il programma Starliner verrà fermato a causa dei costi e dei rischi per la sicurezza, altri voli di un razzo spaziale ULA Atlas V potrebbero essere destinati a lanciare proprio i satelliti di Amazon Leo. Attualmente non c'è alcuna conferma in tal senso. L'Ispettorato Generale della NASA (OIG) ha pubblicato un rapporto secondo cui Starliner non potrà trasportare astronauti prima del 2027, sei anni oltre la scadenza originaria. Alcuni dei problemi sono stati risolti ma la situazione è tutt'altro che rosea. Per questo il futuro di Starliner e di conseguenza degli ultimi lanci di Atlas V è ancora incerto.