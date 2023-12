Polaris Dawn: la missione privata è ora programmata non prima di aprile 2024

Inspiration4 è stata una missione privata lanciata nel 2021 che ha portato in orbita "semplici" persone grazie alla volontà del miliardario Jared Isaacman (presente a bordo della navicella). Si è trattata della prima missione che ha utilizzato una capsula prodotta da una società privata, SpaceX, per svolgere attività in microgravità in orbita bassa terrestre senza dover effettuare il docking con la ISS. Ancora più ambizioso è però il programma Polaris che vedrà inizialmente Isaacman volare nello Spazio (insieme a Scott Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon) a bordo di una Crew Dragon modificata.

A differenza di Inspiration4, nella prima missione, chiamata Polaris Dawn, gli astronauti privati voleranno sempre in LEO a quote mai raggiunte prima da altre missioni in orbita bassa terrestre (si parla di raggiungere i 1400 km). Ma non è finita qui. Il culmine della missione sarà però quando gli astronauti effettueranno un'attività extraveicolare (EVA) all'esterno della capsula Crew Dragon a circa 700 km di quota. Per farlo saranno necessarie tute spaziali sviluppate ad hoc così come modifiche alla navicella di SpaceX.

Polaris Dawn: la missione è stata posticipata ad aprile 2024

La complessità di questa missione e i requisiti di sicurezza richiesti sono delle grandi sfide per SpaceX. Alla fine di ottobre del 2022 venne annunciato ufficialmente che la missione non si sarebbe tenuta prima di marzo 2023. Questa data non è stata rispettata mentre la società statunitense sta lavorando allo sviluppo delle tecnologie necessarie e all'addestramento dei partecipanti. Una nuova data è stata ipotizzata dallo stesso Jared Isaacman che ha parlato di "non prima di aprile del prossimo anno". Ancora una volta però ci potrebbero essere dei ritardi.

Recentemente sempre Isaacman ha dichiarato su X che ci sono diverse problematiche da affrontare per Polaris Dawn. In particolare costruire e certificare le nuove tute per l'EVA, che sono molto diverse dalle tute IVA impiegate attualmente per le capsule Crew Dragon. Tra i cambiamenti sono previste modifiche per la vestibilità, ridondanza del supporto vitale, riduzione dall'abbagliamento del Sole e una maggiore resistenza a micrometeoriti e detriti spaziali (MMOD). Il 9 dicembre Isaacman stava provando proprio le nuove tute spaziali con le prime immagini di queste ultime che saranno rilasciate in futuro.

Crew Dragon è in fase di modifica in quanto non è previsto solitamente che l'interno venga esposto all'ambiente spaziale. Per questo sono stati modificati sia software che hardware del sistema di supporto vitale (Environmental Control and Life Support System).

Anche il sistema di comunicazione si baserà su laser che permetteranno di comunicare con i satelliti Starlink. Come spiegato da Isaacman, ogni accensione dei propulsori potrebbe interrompere la comunicazione mentre volare a quote superiori a quelle delle ISS esporrà gli astronauti ma anche i sistemi a zone delle fasce di Van Allen con maggiore attività (come non avveniva dai tempi di Apollo 17) rendendo l'avionica più soggetta a rischio di corruzione dei dati. Polaris Dawn segnerà una nuova tappa nell'esplorazione spaziale commerciale e privata.

Questa missione potrebbe avere anche un ruolo importante nel prolungamento della vita operativa del telescopio spaziale Hubble permettendo un nuovo innalzamento dell'orbita che consentirebbe di ridurre l'attrito dell'atmosfera riducendone il decadimento verso la superficie. Questa attività è stata proposta e valutata dalla NASA ma attualmente non è chiaro se verrà effettivamente effettuata.