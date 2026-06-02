PLD Space ha incrementato gli investimenti per il sito di lancio dello spazioporto della Guyana francese

Il settore dei lanci spaziali europeo è sicuramente meno "effervescente" rispetto a quanto si può vedere negli Stati Uniti o in Cina. Rispetto all'immobilismo di qualche anno fa però anche l'Europa si sta pian piano svegliando e ci sono diverse società che potrebbero rappresentare un'interessante opportunità per il nostro continente. Tra i nomi che spiccano maggiormente c'è la spagnola PLD Space che punta a lanciare il suo razzo spaziale Miura 5 entro la fine del 2026, in ritardo rispetto ai piani di qualche mese fa.

Ora PLD Space ha annunciato nuovi investimenti nel sito di lancio dedicato proprio al razzo spaziale Miura 5 che si trova nello spazioporto europeo di Kourou nella Guyana francese, vicino a dove vengono lanciati i razzi spaziali europei Vega C e Ariane 6 realizzati da Avio e Arianespace. Secondo quanto riportato, l'investimento della società spagnola è ora di 35 milioni di euro per il periodo 2025-2026 e consentirà di avvantaggiarsi della posizione strategica dello spazioporto.

PLD Space annuncia nuovi investimenti in Guyana francese

Del totale dell'investimento, 22 milioni di euro sono stati spesi all'interno dell'ecosistema industriale francese, con 13 milioni di euro direttamente destinati a più di 20 aziende con sede nella Guyana francese creando anche dai 250 ai 275 posti di lavoro indiretti legati alla costruzione del sito di lancio. 35 posti di lavoro saranno invece diretti e legati alla gestione delle operazioni di lancio dei futuri vettori spaziali.

Ezequiel Sánchez (presidente esecutivo di PLD Space) ha dichiarato "questo investimento rappresenta una pietra miliare per PLD Space e per l'emergente ecosistema di lancio commerciale in Europa. Lo sviluppo della nostra infrastruttura di lancio presso il Centro Spaziale della Guyana francese rafforza l'accesso autonomo dell'Europa allo Spazio, contribuendo al contempo alla diversificazione industriale del GSC [ndr. Guyana Space Centre]. Riflette anche il nostro impegno a lungo termine per costruire capacità di lancio scalabili, competitive e sovrane dall'Europa".

Ricordiamo che il razzo spaziale Miura 5 è un vettore medio-leggero riutilizzabile a due stadi pensato per portare in orbita carichi utili relativamente leggeri. Nonostante tutto è possibile sfruttare questa soluzione anche per lanci in ride sharing di Cubesat permettendo una maggiore flessibilità delle missioni e ampliando il numero di potenziali clienti. In futuro saranno previste 30 missioni all'anno da diversi siti di lancio, compreso quello nella Guyana francese.

Miura 5 ha dimensioni di 35,7 metri con diametro di 2 metri (classe Vega) e presenta due stadi con la possibilità di avere un kick stage aggiuntivo opzionale in base al profilo missione. Alla base troviamo 5 motori TEPREL-C con spinta di 190 kN ciascuno che funzionano a RP-1 e ossigeno liquido mentre nello stadio superiore è presente un singolo motore TEPREL-C Vacuum con spinta di 75 kN. La struttura è realizzata in alluminio e materiali compositi. Le prestazioni indicano la capacità di portare poco più di 1,1 tonnellate in LEO (orbita equatoriale) a circa 300 km mentre si arriva a poco più di 400 kg a 800 km in orbita eliosincrona.

La società punta a riutilizzare il primo stadio in maniera simile a quanto visto con Electron di Rocket Lab (progetto ora abbandonato) con un rientro frenato da paracadute e ammaraggio. Questo non prevede quindi supporti d'atterraggio né particolari complessità tecniche rispetto a un rientro propulsivo come i Falcon 9.