PLD Space ha annunciato il nuovo razzo spaziale riutilizzabile europeo Miura 9

Nella giornata di ieri abbiamo riportato della presentazione da parte di Stoke Space di un nuovo vettore di classe media completamente riutilizzabile chiamato Nova Block 2. Come sappiamo, l'Europa è in forte ritardo per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi razzi spaziali ma, negli ultimi anni, qualcosa si è mosso e alcune società stanno cercando di portare una ventata di novità. Tra queste c'è la spagnola PLD Space che ha annunciato il nuovo razzo spaziale riutilizzabile Miura 9.

PLD Space ha lanciato in passato il vettore leggero suborbitale Miura 1 mentre si sta preparando al lancio del primo vettore orbitale leggero Miura 5 Block 1.2, nonostante un certo ritardo sulla roadmap annunciata in precedenza. Quest'ultimo è attualmente in fase di integrazione in vista del lancio nei prossimi mesi. Si tratta però di una soluzione con capacità limitata e utile per carichi utili con massa contenuta.

Il razzo spaziale riutilizzabile Miura 9 invece è una soluzione più prestante, anche se ancora di classe medio-leggera. Secondo il produttore spagnolo, questo vettore rientra nel contratto da 158,9 milioni di euro siglato con l'ESA all'interno dell'European Launcher Challenge. A differenza degli altri vettori della società, questo nuovo modello permette il riutilizzo del primo stadio con atterraggio propulsivo, molto più complicato di un rientro con paracadute.

Miura 9 ha un'altezza complessiva di 42 metri e un diametro di 3 metri con un'architettura a due stadi. Alla base del primo stadio (alto 25,5 metri) troviamo 9 propulsori TEPREL mentre il secondo stadio (da 16,5 metri) ha 1 motore TEPREL ottimizzato per il vuoto. Le prestazioni di questo razzo spaziale permettono di portare un carico utile fino a 1,5 tonnellate a una quota di 500 km in orbita eliosicrona.

Come scritto, Miura 9 utilizza un atterraggio propulsivo per il primo stadio che permette di recuperare il vettore, riducendo i costi operativi e aumentando la cadenza dei voli. Secondo Raúl Torres (co-fondatore, CEO e designer principale dei vettori), questo modello sarebbe in una fase di ingegnerizzazione e non sostituirebbe il futuro Miura Next (anch'esso in fase di ingegnerizzazione) che avrebbe prestazioni più vicine a quelle di un Falcon 9 di SpaceX, riferimento per la categoria.