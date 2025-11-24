PLD Space annuncia i progressi del razzo spaziale Miura 5: primo lancio a inizio 2026

Con i progressi mostrati negli Stati Uniti per quanto riguarda il mercato dei lanci spaziali (con la sfida tra Blue Origin e SpaceX, ma non solo), sembra sempre più marcato il distacco con l'Europa, che sta cercando di organizzarsi con grande ritardo, per recuperare il tempo perso. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito ad alcune novità con una maggiore indipendenza da parte di Avio nei confronti di Arianespace, ma anche all'arrivo di nuove realtà. Tra queste c'è la spagnola PLD Space.

In passato PLD Space ha visto il lancio del razzo spaziale suborbitale Miura 1 ma la società punta a lanciare un vettore più grande e capace chiamato Miura 5. Il produttore spagnolo ha annunciato che il modello di qualificazione della componentistica di questo razzo spaziale è stato completato mentre si punta a un lancio inagurale nel primo trimestre del 2026.

Sempre stando alle informazioni rilasciate negli scorsi giorni, saranno prodotte tre unità dedicate ai test in meno di cinque mesi (alla fine di dicembre 2025 sarà pronta una seconda unità di qualificazione). Oltre alla verifica dei sottosistemi stanno proseguendo i test strutturali e per l'avionica nel sito di Teruel. Un altro passo importante è legato alla gestione del sito di lancio che si troverà nello spazioporto di Kourou nella Guyana francese (dove ora vengono lanciati i Vega e gli Ariane 6).

PLD Space ha aggiunto che negli USA sarà svolto un test per provare il sistema FTS (Flight Termination System) del secondo stadio, così da garantire che la sicurezza venga mantenuta anche in caso di fallimento del lancio. Una seconda fase prevederà un Wet Dress Rehearsal del primo stadi del razzo spaziale Miura 5 per convalidare le strutture e simulare le fasi che precedono il decollo in un ambiente reale.

Ezequiel Sánchez (Executive President di PLD Space) ha dichiarato "il contemporaneo progresso di tutti i sottosistemi di Miura 5 dimostra la robustezza della nostra strategia industriale e la nostra capacità di affrontare qualsiasi sfida con velocità, qualità ed efficienza dei costi. Questo approccio integrato garantisce i più elevati standard di affidabilità e competitività, consolidando PLD Space come punto di riferimento europeo e rafforzando l'eccellenza tecnologica che abbiamo costruito nel corso degli anni".

Miura 5 è un razzo spaziale medio-leggero alto 35,7 metri e con diametro di 2 metri. Si tratta di una soluzione a due stadi che utilizza RP1 e ossigeno liquido come propellenti ed è realizzato in alluminio e materiali compositi. Nella parte inferiore sono presenti 5 propulsori Teprel-C con spinta di 190 kN per motore. Il secondo stadio ha un singolo motore Teprel-C ottimizzato per il vuoto con spinta di 75 kN e un ISP di 323". PLD Space ha intenzione di puntare anche sulla riusabilità utilizzando un sistema simile a quello pensato da Rocket Lab per i vettori Electron, basato non sul rientro propulsivo ma un più semplice sistema con paracadute.