Piove e il metallo si corrode: la causa potrebbe essere una scarica elettrica invisibile

La pioggia può contribuire alla corrosione non soltanto trasportando sali e sostanze acide, consumando meccanicamente i rivestimenti protettivi e favorendo l'azione dell'ossigeno. Uno studio condotto da Zhongyuan Ni, Rüdiger Berger e Hans-Jürgen Butt al Max Planck Institute for Polymer Research di Magonza - riportato da Arstechnica - ha individuato un ulteriore meccanismo: le gocce d'acqua possono accumulare una carica elettrica sufficiente a perforare direttamente un rivestimento isolante.

Il fenomeno è legato alla cosiddetta "slide electrification". Quando una goccia scivola su una superficie isolante, come una foglia, una parete verniciata, un vetro o un pannello plastico, può sottrarre cariche alla superficie e acquisire una carica opposta. Le misurazioni effettuate negli ultimi anni hanno rilevato tensioni fino a 9.000 volt.

Per verificare gli effetti di questa carica, i ricercatori hanno utilizzato gocce d'acqua da 35 microlitri, paragonabili a grosse gocce di pioggia, con una piccola quantità di sale. Le gocce sono state fatte scorrere per circa quattro centimetri su superfici inclinate di 50 gradi prima di cadere su una piastra di rame ricoperta da un film di Teflon spesso appena 60 nanometri.

Sono state utilizzate una foglia di Tradescantia spathacea (Rhoeo discolor), un pannello in schiuma di PVC, un foglio di polistirene trasparente e una superficie di quarzo con rivestimento fluorurato. Le cariche accumulate variavano da 0,2 nanocoulomb sulla foglia fino a 2 nanocoulomb sul quarzo fluorurato, valori corrispondenti a potenziali di alcune migliaia di volt per una goccia di queste dimensioni.

Dopo 3.000 gocce, quantità assimilabile a un pomeriggio di pioggia moderata, il rame sotto tutti i rivestimenti mostrava segni di corrosione. La microscopia a forza atomica ha rilevato cavità profonde diversi nanometri, in alcuni casi superiori allo spessore del Teflon: il danno aveva quindi attraversato completamente la barriera raggiungendo il metallo. Le gocce fatte cadere direttamente sulla superficie, senza precedente scorrimento e quindi prive della stessa carica, non avevano invece prodotto danni dopo 3.000 impatti.

Le videocamere ad alta velocità hanno permesso di osservare il meccanismo. Avvicinandosi al rame, una goccia neutra mantiene una forma arrotondata, mentre una goccia carica sviluppa un cono di Taylor sulla parte inferiore. La deformazione indica che il campo elettrostatico è diventato sufficientemente intenso da contrastare la tensione superficiale dell'acqua.

I calcoli hanno mostrato che una goccia con 2 nanocoulomb può generare un campo di circa 60 kilovolt per millimetro a 10 micrometri dalla superficie, raggiungendo la soglia di rottura dielettrica del Teflon. Nel polistirene, la cui soglia è circa 19 kilovolt per millimetro, il fenomeno può verificarsi a circa 50 micrometri. La carica attraversa quindi il materiale con una piccola scarica, analogamente a quanto avviene quando viene compromesso l'isolamento di condensatori e trasformatori.

Il trasferimento è quasi completo: una goccia inizialmente caricata con 2 nanocoulomb ha trasferito circa 1,8 nanocoulomb al rame, conservandone appena 0,016 dopo il contatto. Lo spessore del rivestimento è comunque determinante. Pellicole di polistirene da 12 micrometri sono state perforate, mentre quelle da 130 micrometri hanno resistito.

Una volta superata la barriera, la corrosione procede secondo i normali meccanismi elettrochimici. Le analisi Raman e la diffrazione a raggi X hanno identificato ossido rameoso e cloruro rameico basico, responsabile della tipica colorazione verde del rame esposto agli agenti atmosferici. La mappatura degli elementi ha evidenziato inoltre ossigeno e cloro nelle zone danneggiate, insieme alla fuoriuscita di fluoro e carbonio dal Teflon.

Anche il polimero può subire trasformazioni chimiche. Il polistirene colpito dalle gocce cariche ha sviluppato zone ruvide fluorescenti, riconducibili alla formazione di nuovi doppi legami carbonio-carbonio e carbonio-ossigeno. I test di impedenza hanno inoltre mostrato che, dopo 10.000 gocce cariche, le proprietà barriera del Teflon erano peggiori rispetto a quelle osservate dopo quattro ore di immersione in acqua salata. Il danno tende poi ad accelerare: dopo 50.000 gocce, la zona corrosa superava il millimetro.

Un ultimo esperimento ha mostrato che il fenomeno interessa in particolare i materiali compositi. Una piastra costituita da quarzo e rame, ricoperta uniformemente di Teflon, ha sviluppato una linea di corrosione proprio lungo il confine tra i due materiali. La goccia carica interagisce infatti con le cariche presenti sotto il rivestimento: il rame, grazie agli elettroni liberi, concentra una carica opposta alla goccia e aumenta il campo elettrico, mentre il quarzo non produce lo stesso effetto.

Secondo i ricercatori, il meccanismo potrebbe interessare ponti, scafi, strutture in acciaio verniciato, involucri polimerici per elettronica da esterno e componenti metallici di edifici storici. Gocce cariche si formano naturalmente anche in nuvole, temporali, onde, fontane e cascate, oltre che in processi industriali come verniciatura elettrostatica e stampa a getto d'inchiostro.

Aumentare lo spessore dei rivestimenti può ridurre il rischio, ma non è sempre possibile: pellicole ottiche devono restare trasparenti, mentre quelle aeronautiche devono essere leggere e flessibili. Lo studio suggerisce quindi di valutare i rivestimenti non soltanto in base alla resistenza chimica, ma anche alla capacità di sopportare elevati campi elettrici.