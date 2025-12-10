Perso il segnale della sonda spaziale NASA MAVEN in orbita intorno a Marte, ignote le cause

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale statunitense ha annunciato di aver perso il segnale della sonda spaziale NASA MAVEN in orbita intorno a Marte da oltre 10 anni. Le motivazioni sono ignote e non si conosce lo stato della navicella.

Nelle scorse ore l'agenzia spaziale statunitense ha comunicato di aver perso il segnale della sonda spaziale NASA MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) il 6 dicembre 2025. Questa navicella si trova in orbita intorno a Marte da oltre 10 anni. Attualmente la situazione è ancora poco chiara e non si conoscono le cause del malfunzionamento né lo stato della navicella spaziale. Gli ingegneri sono al lavoro per recuperare quanto prima la funzionalità.

In un post sul blog ufficiale, l'agenzia ha riportato come "la telemetria di MAVEN aveva mostrato che tutti i sottosistemi funzionavano normalmente prima che l'orbita passasse dietro il Pianeta Rosso [ndr. dal punto di vista della Terra]. Dopo che la navicella è emersa da dietro Marte, il Deep Space Network della NASA non ha rilevato alcun segnale. La squadra dedicata ai veicoli spaziali e alle loro operazioni stanno indagando sull'anomalia per affrontare la situazione. Ulteriori informazioni saranno condivise una volta che saranno disponibili".

Come scritto sopra, la sonda spaziale NASA MAVEN è stata lanciata nel novembre 2013 ed è entrata in orbita intorno a Marte a settembre 2014. Come intuibile dal nome esteso, il suo scopo principale era quello di studiare l'atmosfera superiore del pianeta, la sua ionosfera e l'interazione con il Sole e il vento solare. Queste informazioni, unite a quelle di altre missioni, dovrebbero permettere di capire più precisamente i fenomeni legati alla perdita dell'atmosfera marziana nello Spazio. Questo consente di ricostruire la storia di Marte e il suo potenziale futuro, utile nel caso delle missioni umane dei prossimi decenni.

Un'altra importante funzione di NASA MAVEN è quella di permettere la comunicazione tra le missioni sul suolo marziano (come NASA Curiosity e NASA Perseverance) e il centro controllo missione sulla Terra attraverso il Deep Space Network. Fortunatamente esistono altre sonde che possono sopperire a questa mancanza, ma avere un numero sufficiente di navicelle in orbita intorno a Marte sarà importante anche per il futuro.