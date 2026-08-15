Per Isaacman è stato giusto cancellare Mars Sample Return ma i campioni potrebbero non essere ''persi''

Secondo Jared Isaacman (amministratore della NASA) è stato giusto cancellare la missione Mars Sample Return a causa di tempistiche e costi eccessivi, ma i campioni potrebbero non essere ''persi'' e saranno recuperati in futuro.

Negli scorsi anni la NASA e l'ESA hanno pensato alla possibilità di portare sulla Terra dei campioni raccolti dal rover Perseverance su Marte così da permettere analisi approfondite nei migliori laboratori del nostro Pianeta. Gli elementi di Mars Sample Return erano già in fase di produzione quando è stato deciso che era diventata troppo costosa ed è quindi stata cancellata.

Attualmente sulla Terra sono stati riportati campioni da un satellite (Luna) e da asteroidi (Bennu, Ryugu, Itokawa) ma mai da un altro pianeta. Le difficoltà di missioni come Mars Sample Return sono legate alla maggiore gravità di un pianeta rispetto ad asteroidi e satelliti ma anche alla presenza di un'atmosfera (per quanto rarefatta). Questo prevede quindi lo sviluppo di sistemi differenti per la cattura e per portare i campioni fino a destinazione.

La Cina ora è in vantaggio rispetto a NASA/ESA in quanto la missione Tianwen-3, che sarà lanciata nel 2028, è in fase attiva di costruzione e test e tutto sembra far presumere che la CNSA riuscirà nell'impresa vista anche la serie di successi delle precedenti operazioni sulla Luna e su Marte. Allo stato attuale, nessuna nazione occidentale sembra avere capacità e tempistiche in grado di superare la nazione asiatica.

La NASA e i campioni di Mars Sample Return

Negli scorsi giorni Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha fatto nuovamente riferimento a Mars Sample Return e ai campioni raccolti fin'ora su Marte. Il dirigente in un post su X ha scritto che "l'ultima Amministrazione ha fatto bene a cancellare l'architettura MSR. Era diventata un altro tentativo di un programma per rendere felici tutti, con troppi contributori, troppa complessità e costi che stavano crescendo fino a oltre 11 miliardi di dollari e tempistiche di ritorno della missione nel 2040".

Il riferimento è alla scelta dell'amministrazione Trump di cancellare alcune missioni per cercare di contenere il budget della NASA mentre gli investimenti sono stati dirottati verso altri programmi (come quello dell'esplorazione umana e in particolare per Artemis). Isaacman però non si è fermato qui.

Sempre nello stesso post ha poi aggiunto che "per essere chiari, concordo pienamente sull'importanza di recuperare quei campioni e sulle scoperte scientifiche che dovrebbero accompagnarli. Qualcosa o qualcuno alla fine andrà su Marte e riporterà quei campioni sulla Terra, ma deve essere fatto in modo economico e realizzabile".

In tal senso, la NASA aveva avviato una richiesta di informazioni presso i partner commerciali per sviluppare missioni alternative a Mars Sample Return con una risposta da parte di SpaceX e Rocket Lab. Attualmente entrambe le società non sembrano però focalizzate su questo obiettivo puntando sul rendere Starship e Neutron dei vettori operativi quanto prima perdendo probabilmente la finestra del 2028 per il lancio di una missione verso Marte.

La NASA non sta aggiornando da diverso tempo la pagina dedicata ai campioni marziani mentre sappiamo che mancano ancora alcune provette che sono vuote mentre una prima parte di campioni è stata lasciata in un luogo ben definito sulla superficie del Pianeta Rosso. Quello che appare evidente è che la Cina potrebbe riuscire a superare l'agenzia statunitense in almeno un obiettivo mentre la NASA potrebbe lavorare con SpaceX (o altri partner) per far atterrare un vettore su Marte e utilizzare robot umanoidi per la raccolta dei campioni lasciati da Perseverance. La tempistiche sarebbero lunghe e non ci si aspetta che prima del 2030 possa cambiare qualcosa in maniera significativa.