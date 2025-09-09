Ottica quantistica: l'Università dell'Insubria dimostra nuove potenzialità per applicazioni biomediche

Un team internazionale guidato dall'Università dell'Insubria ha dimostrato che la luce quantistica può potenziare i processi a due fotoni anche a intensità elevate, superando limiti finora accettati. La scoperta apre prospettive concrete per applicazioni biomediche avanzate, con tecniche di imaging più precise e meno invasive, riducendo i rischi di fotodanneggiamento.

Un gruppo di ricerca internazionale, coordinato dall'Università dell'Insubria (Varese) e con la partecipazione delle Università di Strathclyde e Glasgow insieme all'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR di Milano, ha ottenuto un risultato che potrebbe aprire nuove strade per l'imaging biomedico. Lo studio, pubblicato su Science Advances, dimostra che i vantaggi offerti dalla luce quantistica nei processi a due fotoni non si limitano a condizioni di bassa intensità, ma restano validi anche in regimi molto più elevati.

I processi a due fotoni, come l'assorbimento o la generazione della seconda armonica, sono fondamentali in tecniche di microscopia non lineare e diagnostica avanzata, comprese quelle rivolte allo studio di patologie neurodegenerative. Queste metodologie richiedono però tipicamente l'impiego di fasci luminosi estremamente intensi, con il rischio di danneggiare le cellule o i tessuti osservati.





Negli ultimi anni la comunità scientifica ha ipotizzato che coppie di fotoni entangled potessero aumentare l'efficienza dei processi a due fotoni, riducendo la necessità di intensità così elevate. Tuttavia, si riteneva che tale vantaggio fosse limitato a condizioni sperimentali con intensità molto basse, poco compatibili con applicazioni pratiche.

Il gruppo guidato da Lucia Caspani, docente del Dipartimento di Scienza e alta tecnologia dell'Insubria, ha ribaltato questa convinzione. Attraverso un approccio sperimentale innovativo basato sull'uso di luce quantistica di tipo squeezed vacuum, i ricercatori hanno verificato che la generazione di seconda armonica conserva un vantaggio in termini di efficienza anche quando l'intensità luminosa è fino a dieci volte superiore a quella ritenuta possibile finora.

Il confronto diretto tra fasci quantistici e fasci laser classici, condotto in condizioni equivalenti, ha mostrato in maniera sistematica la superiorità della luce entangled nei processi a due fotoni. Secondo Caspani, questi risultati aprono la possibilità di sfruttare la luce quantistica in applicazioni reali, fornendo strumenti diagnostici capaci di ottenere immagini più dettagliate senza compromettere la vitalità dei campioni biologici.

"Abbiamo dimostrato che gli effetti quantistici restano vantaggiosi a intensità luminose che non danneggiano i campioni, ma sono abbastanza alte da permettere misure attendibili", spiega la professoressa Lucia Caspani. "Questo potrebbe allargare enormemente l’uso della luce quantistica in tecnologie applicate, in particolare in campo biomedico".

Le potenziali applicazioni spaziano dalla microscopia ad alta risoluzione alla spettroscopia, fino a tecniche di terapia fotodinamica, delineando un futuro in cui l'ottica quantistica potrebbe avere un impatto diretto sulla medicina e sulla diagnostica.