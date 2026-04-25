OpenAI vuole tassare l'AI per dare a tutti un sussidio. L'idea è generosa. Il conflitto d'interessi è spettacolare

OpenAI propone di tassare l'AI per finanziare un sussidio universale e intanto si prepara alla più grande IPO della storia. I dati Goldman e due iniziative concrete, AI Dividend e la Rockefeller Foundation da cento milioni, suggeriscono che il denaro vero si muove sulla formazione e sull'accesso al lavoro, non sul reddito di base

Chi sono e cosa ci faccio qui? Mi chiamo Luciano Ballerano, ho passato 18 anni in NVIDIA, prima nel Marketing, poi nelle Pubbliche Relazioni e infine a occuparmi di contenuti e formazione per i partner in tutta Europa. Ho visto la rivoluzione dellIA nascere dallinterno. Oggi provo a scrivere libri sullimpatto dellIA su tutti noi, costruisco prodotti AI senza saper programmare (si chiama vibe coding, ed è una storia che vi racconterò), e con questa rubrica settimanale voglio fare una cosa sola: aiutarvi a capire cosa sta succedendo davvero con lIA generativa, senza lhype di chi vende e senza il cinismo di chi nega.

Sam Altman, che guida l'azienda che più di ogni altra sta sostituendo i lavoratori cognitivi con macchine, propone che lo Stato tassi l'AI e distribuisca il ricavato a tutti. L'intenzione è buona. Forse potrebbe essere più generosa.

Il documento e cosa dice davvero

Lo scorso 6 aprile OpenAI ha pubblicato un documento di tredici pagine intitolato "Industrial Policy for the Intelligence Age". Sam Altman, intervistato in concomitanza della pubblicazione, ha definito la portata della transizione in atto paragonabile al New Deal e all'Era Progressista americana. Il documento propone quattro cose concrete: una robot tax, cioè uno spostamento del carico fiscale dal lavoro al capitale e alle plusvalenze generate dall'AI; un Public Wealth Fund nazionale che assegni automaticamente a ogni cittadino americano una quota negli asset dell'industria AI; la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni a stipendio invariato; e conti previdenziali "portabili" che seguano il lavoratore tra un impiego e l'altro.

La proposta arriva mentre OpenAI si prepara all'IPO probabilmente più grande della storia recente, con una valutazione stimata intorno agli 852 miliardi di dollari, e mentre ha appena completato la conversione da ente no-profit a società a scopo di lucro. Proietta perdite per 14 miliardi di dollari nel 2026. L'amministrazione Trump ha nel frattempo firmato un ordine esecutivo che limita la regolamentazione statale sull'AI. OpenAI si oppone a quella regolamentazione e chiede simultaneamente sussidi federali per le proprie infrastrutture. Il documento non include aliquote specifiche su nessuna delle tasse proposte. Questi dettagli non sono passati inosservati ai critici.

Il conflitto di interessi strutturale

Qui c'è una questione che vale la pena sviluppare con cura. Il Public Wealth Fund proposto da OpenAI funzionerebbe come un fondo sovrano simile a quello della di Norvegia, ma alimentato dalla crescita delle aziende AI. Il problema strutturale è che in quel modello lo Stato diventa azionista delle stesse aziende che dovrebbe regolare. Un governo che finanzia il welfare tramite i dividendi del fondo ha un incentivo diretto a non toccare le aziende che fanno crescere il fondo. Diventa quasi impossibile sanzionare un soggetto che contribuisce direttamente al reddito dei cittadini, oppure, per dirla diversamente, tassarlo davvero quando serve.

La logica finanziaria porta a un esito che i commentatori del documento hanno già notato: la proposta potrebbe cristallizzare la posizione dominante dei grandi player AI attuali, trasformando il cittadino da lavoratore con un reddito da lavoro a beneficiario passivo di un dividendo algoritmico. Chi produce il dividendo non è più regolabile nello stesso senso in cui lo è oggi. Sul piano politico, Greg Brockman (presidente di OpenAI) ha finanziato la campagna di Trump. L'attuale amministrazione ha ridotto la corporate tax al 21% e difficilmente tornerà su posizioni diverse. La vaghezza del documento sulle aliquote specifiche non è trascurabile in questo contesto.

I dati sui licenziamenti: cosa confermano e cosa non dicono

Il quadro empirico del mercato del lavoro è più sfumato di quanto la narrativa di entrambi i fronti faccia sembrare. Goldman Sachs ha pubblicato la settimana scorsa una ricerca che stima circa 16.000 posti di lavoro eliminati al mese negli USA per effetto diretto dell'AI, con un impatto concentrato sui ruoli entry-level, in particolare data entry, customer service, admin e help desk. La Gen Z è la più colpita in termini di volumi, anche se Goldman stesso nota che si tratta anche della generazione più tecnologicamente adattiva, con maggiore probabilità di recuperare posizioni a più alto contenuto analitico rispetto ai lavoratori over 40 con competenze specifiche e bassa mobilità.

Su 40 anni di dati, Goldman ha tracciato oltre 20.000 individui usando i dataset del Bureau of Labor Statistics. Il risultato meno comodo per entrambe le narrative è che nei dieci anni successivi a un licenziamento tecnologico, la crescita del reddito reale è inferiore di circa 10 punti percentuali rispetto a chi non è mai stato licenziato, e di 5 punti rispetto a chi è stato licenziato per altre ragioni. Lo shock non è temporaneo. Peraltro, i ricercatori del Budget Lab di Yale sono al momento molto cauti sul nesso causale: i 165.000 licenziamenti tech dell'ultimo anno (tra Microsoft, Amazon, Meta, Block, Oracle e altri) riflettono in buona misura la correzione dopo il boom di assunzioni pandemiche e la pressione sui margini, non solo l'automazione. A complicare ulteriormente il quadro c'è un'espressione che è tornata di uso corrente, AI washing, rilanciata pubblicamente da Altman al summit indiano di febbraio: descrive la pratica di attribuire pubblicamente i licenziamenti all'adozione dell'AI quando la ragione vera è un'altra, in genere la pressione sui margini, perché la narrazione della sostituzione tecnologica è più presentabile agli investitori. Il fatto che il fenomeno sia riconosciuto proprio dal CEO dell'azienda che vende l'AI suggerisce un livello di cautela in più nel leggere i numeri sui licenziamenti.

Il meccanismo inflazionistico: dove funziona e dove no

L'argomento più diffuso contro il reddito universale è quello inflazionistico: se si distribuisce denaro a tutti, i prezzi si adeguano e il potere d'acquisto reale non migliora. L'argomento è corretto su una categoria specifica di beni, quelli a offerta inelastica, soprattutto gli immobili e la terra, dove la domanda aggiuntiva non può essere compensata da maggiore produzione. Un proprietario di casa sa che tutti hanno più liquidità e il mercato si adegua rapidamente. Su questa parte l'argomentazione regge.

La questione è che i pilot empirici sul reddito universale, in Finlandia, in California e in Kenya, non hanno prodotto spirali inflazionistiche misurabili. Hanno prodotto invece riduzione dello stress, mantenimento dell'occupazione e in alcuni casi incremento dell'imprenditorialità. Il problema è che questi erano esperimenti su piccola scala, nell'ordine delle migliaia di partecipanti, e la scala conta molto: un reddito universale davvero universale ha meccanismi aggregati completamente diversi da un pilot circoscritto. Estrapolarne i risultati senza qualificazioni è un errore metodologico frequente in entrambe le direzioni del dibattito. L'argomento più solido non è che UBI produce inflazione su tutto, ma che su beni non riproducibili il meccanismo di assorbimento è quasi automatico, e che su scala nazionale il costo di un reddito universale anche modesto richiederebbe intorno al 45% del PIL negli USA per garantire uno stipendio mediano, il che rende la proposta più difficile da finanziare con i soli profitti dell'AI.

Il problema vero: il sussidio sposta il problema, non lo risolve

Se c'è un argomento strutturalmente robusto contro la logica del sussidio universale come risposta principale all'automazione, non è l'argomento inflazionistico, è quello dell'adattamento. I dati Goldman mostrano qualcosa di specifico: i lavoratori che partecipano a programmi di formazione vocazionale o tecnica entro tre anni dal licenziamento guadagnano circa due punti percentuali di crescita salariale cumulativa in più nel decennio successivo e hanno una probabilità di tornare disoccupati ridotta di 10 punti percentuali. La formazione è un ammortizzatore con un track record empirico misurabile, e il documento OpenAI non porta dati comparabili a sostegno della propria proposta distributiva.

Questo non vuol dire che il dibattito sulla redistribuzione sia irrilevante: il welfare si regge sui contributi dei lavoratori, e se i lavoratori diminuiscono strutturalmente, il sistema ha bisogno di nuove fonti di gettito. Il contributo automazione proposto in Italia da Stefano Bacchiocchi in Senato il 25 settembre 2025, con un gettito stimato di 8 miliardi di euro l'anno applicato alle grandi imprese che sostituiscono personale con automazione su larga scala, è probabilmente un approccio più chirurgico rispetto al reddito universale, anche se porta con sé rischi di competitività per le imprese medie e questioni di implementazione non banali. L'idea di tassare il capitale produttivo come alternativa al lavoro ha un'anagrafe: Bill Gates l'aveva portata nel dibattito pubblico con un'intervista a Quartz del febbraio 2017, sostenendo che se il lavoratore da cinquantamila dollari viene tassato, il robot che ne fa lo stesso lavoro dovrebbe esserlo allo stesso modo, e ipotizzando che il gettito andasse destinato a riqualificazione, scuole e cura degli anziani. Il Parlamento europeo, pochi giorni dopo quell'intervista, aveva respinto una proposta analoga. Insomma, è un dibattito che torna in forma aggiornata, non un'invenzione del 2026.

Il punto è che il lavoro dell'adattamento, la formazione, il cambio di ruolo verso competenze analitiche e relazionali che i modelli attuali non replicano bene, ha un vantaggio pratico rispetto al sussidio: richiede investimenti molto più contenuti e ha evidenze empiriche a supporto. La Gen Z che riesce ad adattarsi lo fa perché ha competenze trasferibili su cui è più facile costruire qualcosa di nuovo, e il paracadute finanziario da solo, senza la leva della formazione, non produce adattamento. Chi è intrappolato in un ruolo specifico e non ha accesso alla formazione è il problema reale che né la robot tax di OpenAI né il Public Wealth Fund sembrano indirizzare in modo credibile.

Il test pratico, in piccolo

C'è un progetto no-profit che a fine marzo, quasi negli stessi giorni in cui OpenAI pubblicava il suo documento da tredici pagine, ha iniziato a distribuire i primi assegni di un programma che sulla carta fa più o meno quello che Altman propone, solo su scala proporzionalmente minuscola. Si chiama AI Dividend ed è nato da due realtà no-profit, l'AI Commons Project (costola del Fund For a Guaranteed Income) e What We Will, quest'ultima fondata da Kaitlin Cort, una software engineer e formatrice che negli ultimi anni ha visto il mercato degli sviluppatori entry-level svuotarsi sotto i suoi occhi, mentre le aziende adottavano Copilot e Claude e le poche posizioni residue si trasformavano in lavori di revisione di codice generato dall'AI.

Il programma distribuisce mille dollari al mese, senza vincoli di spesa, per un anno, a un gruppo iniziale di venticinque-cinquanta persone fra sviluppatori, copywriter, giornalisti, lavoratori di call center e data annotation, tutti con un nesso abbastanza chiaro tra la perdita del lavoro e l'automazione generativa. Il budget pilota è di trecentomila dollari; l'obiettivo per il 2026 è arrivare a tre milioni, e per farlo servono finanziatori nuovi. Nick Salazar, che dirige il Fund For a Guaranteed Income, lo dice con una certa chiarezza: le trattative con Anthropic sono già aperte, e il punto che solleva pubblicamente è che i CEO dei grandi lab dicono di credere nel supporto ai lavoratori rimasti disoccupati, e se poi non arrivano gli assegni è lecito chiedersi quanto parlassero sul serio. Sam Altman ha supportato attivamente l'idea dell'UBI e ha finanziato almeno un esperimento strutturato; Dario Amodei ha definito l'UBI "meglio di niente"; Elon Musk ha fatto dichiarazioni nello stesso perimetro. Al momento in cui si scrive, nessuna di queste tre aziende ha messo mano al portafoglio per AI Dividend.

Cort e Salazar non si limitano al trasferimento di liquidità: ai pagamenti abbinano un orientamento sul percorso professionale, e in alcuni casi il consiglio ai beneficiari è di uscire dal tech, spostandosi verso la sanità o i mestieri qualificati, perché in quei settori la competizione con i modelli attuali è minore. È quello che i dati Goldman citati più sopra suggeriscono come strada più solida, e cioè che la formazione e la mobilità ragionata lavorano meglio del solo trasferimento di denaro nella stessa direzione dell'adattamento.

Il Basic Income Earth Network, l'organizzazione accademica che monitora i programmi di reddito di base nel mondo, ha fatto osservare che AI Dividend non è un reddito universale di base in senso proprio, perché non è universale ma categoriale, cioè va solo a chi ha perso il lavoro per una specifica causa. La distinzione sembra cavillosa e invece ha implicazioni pratiche, perché un sussidio mirato non può essere usato come evidenza empirica a favore o contro l'UBI, e il dibattito americano tende a confondere le due cose con una certa disinvoltura.

Il terzo vertice del triangolo

Nel pomeriggio del 21 aprile, mentre questo articolo veniva chiuso, la Rockefeller Foundation ha annunciato un impegno da cento milioni di dollari su tre anni per un programma che si chiama "Big Bet on Good Jobs for America". Gli obiettivi dichiarati sono la creazione di 1,6 milioni di posti di lavoro aggiuntivi a scala nazionale, il supporto a 250 comunità classificate come distressed, e un beneficio diretto o indiretto stimato fra dieci e venti milioni di persone. La parte politicamente interessante del pezzo è che questa volta non è un governo a muoversi, e non è un no-profit minuscolo che aspetta un assegno da Anthropic, ma una fondazione filantropica di centotredici anni che mette soldi propri su un problema che l'industria AI ha contribuito a creare, senza aspettare che gli attori di quella industria decidano se contribuire anche loro.

Il dettaglio che merita attenzione è come è strutturato il denaro. Non è un sussidio e nemmeno una redistribuzione dei rendimenti del capitale, ma un investimento sull'accesso al lavoro, concentrato su quattro settori ben definiti, cioè sanità ed economia della cura, transizione energetica, filiere alimentari e industrie abilitate dall'AI. Sono i settori in cui i modelli attuali non replicano bene il lavoro umano e in cui la domanda aggregata resta strutturalmente elevata. Il parallelo con il consiglio che Kaitlin Cort dà ai beneficiari di AI Dividend è evidente, e non è casuale: è la versione operativa e su scala maggiore dell'argomento che i dati Goldman già portavano, cioè che la formazione e la mobilità di settore producono risultati misurabili nel decennio successivo al licenziamento. Vale la pena anche notare che tre dei quattro settori su cui la Rockefeller mette oggi i soldi sono quasi esattamente gli impieghi che Bill Gates, nel 2017, indicava come naturali destinatari del gettito di una robot tax, con la differenza che qui i soldi sono della Fondazione e arrivano adesso, senza aspettare che qualcuno legiferi una tassa.

C'è anche un dettaglio politico che vale la pena segnalare. Il capo del programma è Derek Kilmer, che ha passato dodici anni al Congresso come democratico per lo stato di Washington e ora è senior vice president per il programma USA della Fondazione. Rajiv Shah, il presidente, presenta l'iniziativa con una frase che mette la Rockefeller a una distanza chiara dall'approccio OpenAI, e cioè che l'America non funziona per tutti perché troppo pochi americani lavorano. Non è un appello al reddito di base universale, è una tesi sulla centralità della dignità del lavoro anche nell'era dell'AI. L'asse del ragionamento è diverso: la proposta OpenAI sposta il problema sulla redistribuzione dei rendimenti del capitale, la proposta Rockefeller lo sposta sull'accesso al lavoro nelle comunità dove il lavoro scarseggia.

Sulla scala dei progetti, il confronto parla da sé. OpenAI, in procinto di quotarsi a una valutazione intorno ai novecento miliardi di dollari, non ha ancora messo sul tavolo denaro proprio per le proposte del suo documento, limitandosi ad annunciare fellowships e grant di ricerca accompagnati da API credits per chi lavorerà su idee di politica industriale collegate al tema. AI Dividend ha trecentomila dollari di budget pilota e prova ad arrivare a tre milioni con l'aiuto di Anthropic. Rockefeller ne mette cento milioni come parte di un impegno complessivo di trecento milioni dal 2023, e lo fa oggi, non dopo l'IPO. L'ordine di grandezza fra chi parla e chi paga è forse il dato più utile da portare via da queste notizie primaverili.

Una postilla sul nome del progetto

Il documento OpenAI si chiama "Industrial Policy for the Intelligence Age" e nelle tredici pagine cita il New Deal, l'Era Progressista e l'elettrificazione rurale degli anni Trenta come precedenti storici. Non cita il fatto che OpenAI è in procinto di fare la più grande IPO della storia recente. Questa asimmetria informativa nel documento è notata da vari analisti, inclusa Rivista AI.

Il documento c'è. La conversazione sul contratto sociale nell'era dell'AI è necessaria. Le proposte di chi quella conversazione la avvia avendo circa novecento miliardi di capitalizzazione di mercato in gioco meritano di essere lette con la dovuta attenzione ai dettagli che mancano, non solo a quelli che ci sono. Nel frattempo AI Dividend distribuisce mille dollari al mese con un budget pilota di trecentomila dollari, e una fondazione filantropica di centotredici anni mette sul tavolo cento milioni per un problema che non ha contribuito a creare, mentre gli attori che quel problema lo hanno almeno in parte generato continuano a scrivere documenti invece che firmare bonifici.