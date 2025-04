OpenAI ora vale 300 miliardi di dollari, grazie ad un finanziamento record con lo zampino di SoftBank

Un finanziamento record per una società tecnologica non quotata. L'obiettivo è quello di spingere lo sviluppo dell'Intelligenza Artificiale Generale, ma per accedere ai fondi OpenAI dovrà diventare a scopo di lucro entro la fine del 2025

OpenAI ha annunciato la chiusura di un nuovo round di finanziamento da 40 miliardi di dollari, che è anche il più grande mai registrato per una società tecnologica non quotata. Con la chiusura di questa tornata di raccolta di capitali la società ha ora una valutazione di 300 miliardi di dollari: a titolo di confronto si trova sullo stesso piano di realtà come ByteDance e SpaceX (quest'ultima ha una valutazione poco più alta di 350 miliardi di dollari) o, se guardiamo a società quotate, a T-Mobile e Coca-Cola.

A distinguersi in questa tornata di finanziamento è stata SoftBank, con un'iniezione di ben 30 miliardi di dollari, assieme ad altri investitori come Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital Management e Thrive Capital. Secondo i termini degli accordi, i primi 10 miliardi saranno immediatamente erogati a OpenAI, mentre i restanti fondi saranno accessibili solo se OpenAI si trasformerà in una società a scopo di lucro entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

I fondi saranno utilizzati per espandere la ricerca sull'IA, migliorare l'infrastruttura computazionale e fornire maggior capacità ChatGPT. Tutto ciò si inserisce nel percorso di sviluppo dell'Intelligenza Artificiale Generale, e cioè una tecnologia in grado di imitare molte delle capacità del cervello umano.

Il finanziamento andrà inoltre a supportare le attività legate al progetto Stargate, l'iniziativa da 500 miliardi di dollari lanciata da OpenAI in collaborazione con SoftBank e Oracle per costruire nuovi data center negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni.

OpenAI prevede una crescita dei ricavi del 300% per il 2025, con una stima di 12,7 miliardi di dollari: la società non prevede però di registrare un flusso di cassa positivo prima del 2029, anno in cui le stime dei ricavi indicano la possibilità di superare i 125 miliardi di dollari.