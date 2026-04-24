OpenAI lancia GPT-5.5 "Spud": il primo modello con pretraining nuovo da GPT-4.5 è la sfida Claude nel settore enterprise

Nel corso della giornata di ieri, OpenAI ha lanciato GPT-5.5. Il modello, nome in codice interno "Spud", è il primo con pretraining completamente nuovo da GPT-4.5: non si tratta quindi di un fine-tune o di una variante di checkpoint precedente. Il nuovo modello è già disponibile per gli abbonati Plus, Pro, Business ed Enterprise su ChatGPT e Codex. Gli sviluppatori dovranno aspettare ancora: l'accesso API è bloccato in attesa di ulteriori valutazioni di sicurezza, e al momento non è stata comunicata una data precisa.

Il contesto: OpenAI in modalità recupero

Da almeno dicembre 2025, OpenAI è in quello che le fonti interne descrivono come uno stato di "Code Red": Anthropic ha visto il proprio ARR schizzare da 9 a 30 miliardi di dollari mentre il posizionamento B2B di OpenAI andava ad erodersi man mano. Claude ha guadagnato terreno nel settore enterprise fino a raggiungere una quota stimata intorno al 32-40% della spesa enterprise LLM, un dato che ha cambiato le priorità interne. GPT-5.5 è la risposta diretta: un modello costruito non per impressionare nei chatbot ma per lavorare davvero, in ambienti disordinati, su task lunghi, con supervisione umana minima.

Il ritmo di rilascio è indicativo quanto il prodotto: GPT-5, 5.1, 5.2, 5.3-Codex, 5.4 e ora 5.5 in meno di un anno. OpenAI non si preoccupa di nascondere il riferimento competitivo. Bloomberg lo ha definito un modello pensato per "keep pace with rivals like Anthropic", e la società non ha smentito.

Cosa cambia con il pretraining completo

La distinzione tra un modello con pretraining nuovo e una variante ottimizzata non è solo tecnica. GPT-5.5 è stato addestrato da zero su un corpus e con architettura ridisegnati, il che si traduce in capacità qualitative diverse, non solo metriche più alte sugli stessi benchmark. Greg Brockman lo ha descritto come il risultato di "due anni di ricerca" con un "big model feel", una formulazione vaga ma deliberata per comunicare che non si tratta di un aggiornamento incrementale.

La tesi centrale del modello è la leggibilità dei task. Dove i modelli precedenti richiedevano prompt strutturati con cura e supervisione multi-step, GPT-5.5 è progettato per prendere un "messy, multi-part task", pianificare autonomamente, usare strumenti, controllare il proprio output, navigare l'ambiguità e portare a termine il lavoro. OpenAI identifica quattro domini principali di miglioramento: agentic coding, computer use, knowledge work e ricerca scientifica in fase iniziale.

I numeri dei benchmark

GPT-5.5 ottiene 82.7% su Terminal-Bench 2.0, che valuta workflow complessi da riga di comando con pianificazione, iterazione e coordinamento di strumenti. Su SWE-Bench Pro, che misura la risoluzione di issue GitHub reali su quattro linguaggi di programmazione, segna 58.6%, risolvendo più task in un singolo passaggio rispetto ai modelli precedenti. Su GDPval, che testa gli agenti in 44 occupazioni di knowledge work, arriva all'84.9%. Su OSWorld-Verified, la metrica che misura la capacità di operare in ambienti desktop reali in modo autonomo, raggiunge il 78.7%. Su Tau2-bench Telecom tocca il 98.0% senza prompt tuning.

OpenAI ha introdotto anche un benchmark interno inedito: Expert-SWE, per la valutazione di coding a lungo orizzonte con un tempo mediano di completamento umano di 20 ore. GPT-5.5 segna 73.1% contro il 68.5% di GPT-5.4, ed è la prima volta che la società pubblica numeri su un test di questo tipo al momento del lancio. Su tutti i benchmark citati, GPT-5.5 migliora GPT-5.4 usando un numero di token significativamente inferiore.

Il punto sull'efficienza e il pricing

L'argomento commerciale più rilevante per i clienti enterprise è il seguente: GPT-5.5 mantiene la stessa latenza per token di GPT-5.4 in produzione, pur essendo un modello più capace. Il prezzo per token è più alto rispetto a GPT-5.4, ma OpenAI sostiene che il costo complessivo per task scenda in molti workflow reali, perché il modello completa gli stessi compiti con meno token. Su Codex in particolare, la riduzione del consumo di token è abbastanza marcata da rendere l'argomento economico credibile, non solo come marketing.

La variante GPT-5.5 Pro, con ragionamento esteso, è disponibile esclusivamente per i piani Pro, Business ed Enterprise. Non è accessibile agli utenti Plus o Free.

Sicurezza: più cauta del solito

Il lancio è accompagnato da un framework di sicurezza descritto da OpenAI come il più esteso finora. La società ha testato il modello attraverso "l'intera suite di framework di safety e preparedness", ha coinvolto red-teamer interni ed esterni, e ha raccolto feedback da quasi 200 partner early-access prima del rilascio. Il dominio che ha ricevuto più attenzione è la cybersicurezza: OpenAI riconosce esplicitamente che GPT-5.5 rappresenta un "salto significativo" nelle capacità cyber e ha implementato "classificatori più severi per potenziali rischi cyber", avvertendo che alcuni utenti potrebbero inizialmente trovarli restrittivi. È per questa stessa ragione che l'accesso API non è disponibile al lancio: i server che erogano il modello in produzione richiedono salvaguardie differenti rispetto all'interfaccia ChatGPT, e il processo è ancora in corso.

La società ha anche lanciato un programma di bug bounty da 25.000 dollari specifico per GPT-5.5, segnale che i meccanismi di sicurezza sono considerati critici quanto le prestazioni del modello stesso.

La super-app e il futuro della piattaforma

GPT-5.5 non è solo un modello: è il nucleo attorno a cui OpenAI sta costruendo la propria super-app desktop unificata, che convergerà ChatGPT, Codex e l'agente browser Atlas in un'unica sessione. Il modello è progettato per alimentare il ragionamento intent-aware all'interno di questo workspace integrato, una categoria di prodotto che, sei mesi fa non esisteva. Nel frattempo, GPT-5.2 Thinking resterà disponibile come opzione legacy per tre mesi, prima di essere ritirato il 5 giugno 2026.

Il nodo centrale per le settimane che verranno è l'accesso API. I clienti enterprise che costruiscono su API, non sull'interfaccia ChatGPT, sono quelli con i contratti più significativi e i cicli di procurement più rigidi. Se l'accesso API ritarda troppo, OpenAI rischia che le decisioni di acquisto vengano prese prima che GPT-5.5 possa essere effettivamente valutato in produzione.