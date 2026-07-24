OpenAI: i modelli "ragionano meglio di un medico". Poi la precisazione

Integra referti, esami e dati Apple Health su web e iOS per Free, Go, Plus e Pro, e richiama le informazioni in ogni conversazione. OpenAI vanta modelli fortissimi sulla salute, ma i suoi stessi termini escludono diagnosi e cure.

Giovedì OpenAI ha reso disponibile a tutti gli utenti statunitensi maggiorenni ChatGPT Health, la funzione che collega al chatbot cartelle cliniche e dati di monitoraggio sanitario. Arriva su web e iOS per i piani Free, Go, Plus e Pro, e rispetto alla versione in prova da gennaio introduce un cambiamento rilevante: le informazioni collegate possono ora essere richiamate in qualsiasi conversazione, non più solo dentro la scheda dedicata.

Un po' ironico il fatto che il giorno prima dell'annuncio, un pastore della Florida ha citato in giudizio OpenAI sostenendo che ChatGPT gli avrebbe fornito "raccomandazioni mediche estremamente pericolose", inducendolo a rinviare le cure per un'embolia polmonare.

Durante un briefing, la vicepresidente per il prodotto salute Ashley Alexander ha affermato che i modelli dell'azienda "sono ormai in grado di ragionare a livelli superiori a quelli di un clinico". Interpellato su come reggano davvero al confronto con i medici, il responsabile salute Karan Singhal ha detto che avrebbe "attenuato" quella frase, aggiungendo che "ci sono stati singoli studi che vanno in quella direzione".

Come funziona e a cosa si collega

Con il permesso dell'utente, ChatGPT può attingere ad Apple Health e alle cartelle di sistemi ospedalieri e piattaforme come Epic, Oracle Health, One Medical, Kaiser Permanente e Function. Su questa base confronta un nuovo esame con i precedenti, riassume i cambiamenti dall'ultima visita, tiene traccia dei farmaci e mette in relazione sonno, attività e allenamenti con la routine quotidiana.

La funzione, come dicevamo, porta il contesto delle informazioni legate alla salute anche nelle chat ordinarie: una restrizione alimentare quando si sceglie un ristorante, un infortunio recente quando si pianifica un'attività fisica. OpenAI riferisce che le richieste settimanali a sfondo sanitario sono passate dai 230 milioni della fase di test ai 300 milioni attuali, e che durante la prova il 70% di quelle richieste avveniva già fuori dalla scheda dedicata.

Sul fronte dei modelli, l'azienda sostiene che GPT-5.6 supera il precedente GPT-5.5 su HealthBench, il benchmark open source che ha sviluppato per valutare le risposte sanitarie dei modelli linguistici. La versione indicata come più forte sulla salute è GPT-5.6 Sol, su cui gireranno le risposte di Health.

Privacy e i termini che escludono la diagnosi

OpenAI assicura che le informazioni sanitarie collegate e le conversazioni relative non alimentano l'addestramento dei modelli né la profilazione pubblicitaria, e che tutte le chat sono cifrate in transito e a riposo, con una protezione aggiuntiva per i dati di Health. Il chatbot chiede il permesso prima di usarli, con la possibilità di autorizzarlo una volta sola o in via permanente. I dati sincronizzati vengono cancellati entro 30 giorni dalla disconnessione, mentre restano nelle chat passate finché l'utente non le elimina.

Altro dettaglio non privo di ironia è il fatto che la fonte principale di questi dati è Apple Health, e OpenAI e Apple sono in causa. Il 10 luglio Apple ha citato in giudizio OpenAI e due suoi ex dipendenti per presunta sottrazione di segreti industriali legati al lavoro sull'hardware di consumo. La vicenda è distinta dalla privacy di Health, ma rende peculiare la scelta di appoggiarsi proprio ai dati sanitari dell'iPhone.

Nonostante i miglioramenti annunciati, nei suoi termini OpenAI mantiene che il servizio "non è destinato all'uso nella diagnosi o nel trattamento di alcuna condizione di salute", le stesse clausole citate in risposta alla causa del pastore. L'azienda ha fatto sapere di essere al lavoro per rendere più sicure le risposte su salute e farmaci, e invita a verificare le informazioni con un professionista prima di ogni decisione. Un promemoria non secondario, visto che le cartelle collegate possono essere incomplete o non aggiornate: un farmaco può restare in elenco anche dopo che si è smesso di assumerlo.