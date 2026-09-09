OpenAI dice di aver risolto Navier-Stokes, un matematico chiede se il modello ha letto le sue bozze

Martedì OpenAI ha annunciato di aver trovato una singolarità in tempo finito nelle equazioni di Navier-Stokes in tre dimensioni, uno dei sette Millennium Prize Problems formulati nel 2000 dal Clay Mathematics Institute e dotati di un premio da un milione di dollari ciascuno. L'azienda ha ottenuto il risultato con un modello interno non disponibile al pubblico, facendo lavorare in parallelo circa 10.000 agenti, e lo ha pubblicato insieme a una formalizzazione in Lean che chiunque può far verificare a macchina. Il premio, ha dichiarato, non intende reclamarlo.

Were sharing a solution to the Navier-Stokes Millennium Prize Problem, one of the deepest problems at the frontier of mathematics.



The proof was produced by a group of agents, using an OpenAI next-generation model significantly more capable than GPT-6 Astra.



The problem pic.twitter.com/8zol3BPTL4  OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

La soluzione è un vortice. Un fluido che parte fermo e regolare, sottoposto a una forza esterna regolare, sviluppa una struttura rotante che si avvita verso l'interno allungandosi come uno spaghetto; la regione centrale si restringe e accelera finché la velocità cresce senza limite in un tempo finito, mentre l'energia totale resta finita, come le leggi fisiche richiedono. Il punto difficile era proprio l'equilibrio: accelerazione, gradienti di pressione, trasporto di quantità di moto e viscosità devono crescere insieme e cancellarsi con precisione, in modo che la forza applicata dall'esterno resti regolare invece di essere una forza infinita applicata a mano. Nella formulazione ufficiale del problema, curata da Charles Fefferman di Princeton, la prova stabilisce gli enunciati C e D, cioè il ramo che nega la regolarità globale.

Le equazioni di Navier-Stokes risalgono all'Ottocento e descrivono, applicando la seconda legge di Newton, come si muovono i fluidi, trattandoli come mezzi continui invece di seguire le singole molecole. Servono a progettare aerei, a fare previsioni meteorologiche, a studiare il flusso sanguigno. Nel 1934 Jean Leray dimostrò che le soluzioni esistono in senso generalizzato, ma se restino sempre regolari è rimasta una domanda aperta per circa novant'anni. La singolarità non ha conseguenze pratiche immediate, perché un fluido reale è fatto di molecole e non è divisibile all'infinito: quello che il risultato dice è che l'idealizzazione si rompe da sola, senza che nessuno la forzi dall'esterno. Dei sette problemi del millennio ne era stato risolto uno solo, e la pagina del Clay Mathematics Institute continua a elencare Navier-Stokes fra quelli aperti.

Come è stata organizzata la ricerca

OpenAI ha datato l'inizio dello sforzo al 1 settembre, dopo che OpenAI è venuta a conoscenza del fatto che due Millennium Prize Problem erano stati risoliti. Gli agenti, basati sul modello interno in addestramento dal 28 agosto, hanno lavorato in ambienti isolati dove potevano eseguire codice e leggere una copia in cache della rete, divisi in gruppi, e a ciascun gruppo è stata assegnata una variante diversa dell'enunciato: gli enunciati A e B, che avrebbero portato a una dimostrazione della regolarità, e gli enunciati C e D, che avrebbero portato a una confutazione.

A un gruppo di poco meno di cento agenti era stata assegnata una questione considerata più facile, la regolarità delle equazioni di Euler, che sono le Navier-Stokes private del termine di viscosità, nella versione senza forza esterna. In circa cinquanta ore quel gruppo ha prodotto una confutazione, e il risultato è stato usato come innesco: le risorse sono state spostate dagli altri problemi del millennio a Navier-Stokes, i gruppi sono stati incrociati usando Codex per consolidare gli spunti più utili, e la soluzione è arrivata sabato 5 settembre, ottantotto ore dopo il lancio dei primi agenti. La formalizzazione in Lean ha richiesto altre diciassette ore ed è stata svolta da GPT-6 Astra.

Il solo Navier-Stokes ha richiesto 2,7 milioni di messaggi scambiati fra agenti e circa 130 miliardi di token in uscita; sull'insieme dei problemi affrontati si arriva a 4,9 milioni di messaggi e circa 300 miliardi di token. Sébastien Bubeck di OpenAI ha stimato il costo computazionale in diversi milioni di dollari, e se i 300 miliardi di token fossero fatturati ai prezzi di listino attuali di Astra, varrebbero 22,5 milioni di dollari.

La disputa sulla priorità

L'annuncio di OpenAI è arrivato poche ore dopo quello di Tristan Buckmaster, professore di matematica alla New York University, che nella notte fra lunedì 7 e martedì 8 settembre ha pubblicato tre lavori scritti con Levent Alpöge, ricercatore di Anthropic che però non agiva per conto dell'azienda. I tre preprint dimostrano l'esplosione in tempo finito con forzante regolare per l'equazione dei mezzi porosi incomprimibili, per il sistema di Boussinesq bidimensionale e per le equazioni di Euler incomprimibili in tre dimensioni, e sono accompagnati da formalizzazioni in Lean. La coppia ha lavorato con un misto di modelli, soprattutto Codex di OpenAI e Claude di Anthropic. Terence Tao ha definito il risultato notevole, perché spinge fino in fondo uno degli approcci più promettenti alla costruzione di soluzioni esplosive.

Buckmaster contesta la genesi del lavoro di OpenAI. Le bozze del progetto erano finite per mesi nelle sessioni di Codex, e quando l'azienda lo ha contattato per comunicargli di essere arrivata alla soluzione lui ha chiesto conto proprio di quelle. "Ho chiesto se il modello fosse stato addestrato sulle nostre sessioni in Codex, dove avevamo messo tutte le bozze per l'intero progetto, o vi avesse avuto accesso. Mi è stato risposto che il modello non consultava i dati degli utenti. Ho chiesto di nuovo, sull'addestramento, e non ho ricevuto risposta", ha scritto. Il sospetto poggia anche sulla coincidenza dell'angolo scelto: "La strada verso il problema del Clay attraverso una forza regolare, le opzioni c e d nella formulazione di Fefferman, è la strada che Luis e Diego hanno aperto e quella che io e Levent avevamo scelto di attaccare in silenzio. Non conosco quasi nessun altro che ci stesse lavorando. Non è la direzione a cui si arriva in pochi giorni dando a un modello l'enunciato del problema".

We congratulate Levent Alpöge and Tristan Buckmaster on their remarkable mathematical work.



We (the researchers and the agents) did not see any of their work through any means until they released it publicly  in particular, no specific user data was accessed in order to solve https://t.co/otJKRHnQgb  OpenAI (@OpenAI) September 8, 2026

OpenAI nega. "Noi, i ricercatori e gli agenti, non abbiamo visto nulla del loro lavoro con alcun mezzo finché non lo hanno reso pubblico; in particolare non è stato consultato alcun dato specifico di utenti per risolvere questo problema", si legge nel comunicato, che però aggiunge: "Per quanto improbabile, non possiamo escludere che dati deidentificati derivati dall'uso dei nostri prodotti abbiano contribuito a migliorare i nostri modelli". L'azienda insiste sulla differenza tecnica fra i due risultati, visto che sulle equazioni di Euler la sua confutazione riguarda la versione senza forzante e quella di Buckmaster e Alpöge la versione forzata, e dice di aver riconosciuto la priorità della coppia su quel punto e di aver offerto un annuncio congiunto. Buckmaster ha replicato su Mastodon che l'azienda sta ammettendo apertamente di aver usato dati di addestramento successivi al momento in cui la coppia aveva ottenuto il proprio risultato.

Il racconto delle telefonate seguite al contatto del 6 settembre è la parte più difficile da verificare. Buckmaster sostiene di essersi visto offrire due sole opzioni: pubblicare un risultato parziale il giorno prima dell'annuncio di OpenAI, oppure firmare da solo un lavoro che accreditasse il modello dell'azienda, senza il nome di Alpöge. Dice di aver rifiutato entrambe e di aver ricevuto, quando ha insistito per rendere pubblica la disputa, una domanda che ha interpretato come una minaccia: "Perché vorresti rovinarti la carriera?". Bubeck ha smentito di aver chiesto la rimozione del nome di Alpöge, e Sam Altman ha pubblicato la propria versione dei fatti. Sono affermazioni di una sola delle parti su conversazioni private, e finora nessun resoconto indipendente le ha confermate.

I would like to clarify a few things:



1) The screenshot is my reaching out to Levent to coordinate our releases. I hope its clear from the message that we came in with the best possible intentions.



2) I never ever asked for Levent to be removed from authorship of his own work pic.twitter.com/yRli0hLNuM  Sebastien Bubeck (@SebastienBubeck) September 8, 2026

La verifica in Lean copre la dimostrazione, ma non il passaggio che conta di più per assegnare il problema: stabilire che l'enunciato dimostrato dalla macchina coincida con quello del premio resta un lavoro umano, e i matematici dovranno ispezionare l'argomento per capire se soddisfa tutti i requisiti della formulazione ufficiale. Nel frattempo la pagina dei problemi irrisolti del Clay Mathematics Institute elenca ancora Navier-Stokes fra i sei rimasti.

Il filone aperto da una tesi di dottorato

Entrambe le squadre arrivate al traguardo si sono appoggiate a un filone aperto da Diego Córdoba, dell'Institute for Mathematical Sciences di Madrid, e da Luis Martínez-Zoroa, della CUNEF University. Nel 2013 Thomas Hou e Guo Luo avevano ottenuto il primo risultato serio in questa direzione, mostrando che le equazioni di Euler possono esplodere dentro un cilindro le cui metà superiore e inferiore ruotino in versi opposti, e da lì in avanti l'approccio dominante è diventato simulare al calcolatore uno scenario di collasso e poi dimostrare che avviene davvero, tenendo conto di tutti gli errori possibili. Quel tipo di risultato presuppone però una parete, e secondo Fefferman è la parete a produrre l'anomalia; la versione del premio chiede uno spazio tridimensionale illimitato, dove a comportarsi in modo bizzarro è il fluido da solo. Martínez-Zoroa, nella tesi di dottorato del 2021, ha imboccato la strada opposta anche sul metodo, mettendo a punto tecniche analitiche che non usano il calcolatore.

La tecnica costruisce una successione infinita di strati, ognuno dei quali è una soluzione non singolare dell'equazione studiata, e li combina in quella che Martínez-Zoroa chiama una cascata infinita. La soluzione che ne esce contiene la singolarità cercata, ma l'assemblaggio rovina il termine forzante: ogni strato preso da solo ha una forzante regolare, la loro somma no. Nel 2023 la coppia aveva dimostrato in questo modo la presenza di singolarità in una versione delle equazioni di Euler con forzante irregolare, e per questo il risultato non soddisfaceva i criteri del premio. L'ostacolo residuo era costruire una cascata che lasciasse la forzante regolare, ed è il passo su cui entrambi i gruppi assistiti dall'intelligenza artificiale sostengono di essere arrivati.

"Ero entusiasta che il problema fosse stato risolto", ha detto Fefferman, aggiungendo che gli eroi della vicenda sono Córdoba e Martínez-Zoroa. Buckmaster, nel comunicato con cui ha annunciato i propri risultati, è andato oltre: "Lasciatemi dire chiaramente quello che ho detto in privato ai colleghi: alla luce di questo corpo di lavori, credo che Luis Martínez-Zoroa meriti una medaglia Fields". Córdoba ha liquidato la questione dei modelli con una battuta, "io non uso l'IA, ho Luis", e Martínez-Zoroa ha precisato di non essere contrario, ma che fino a poco tempo fa quegli strumenti non si incastravano con il suo modo di lavorare, e che dovrà adattarsi.