Oggi la prima passeggiata spaziale tutta al femminile: come seguire lo streaming

Si tratta di un momento storico per l'esplorazione spaziale e l'attesa è tanta. Oggi, poco prima delle 14.00 (ora italiana) avrà luogo la prima passeggiata spaziale con un equipaggio tutto al femminile. Non si tratta di una cosa di poco conto in quanto rappresenta un punto fondamentale per il futuro.

Non è un segreto che la NASA (ma anche ESA e altre agenzie spaziali) abbiano ormai improntato il futuro dell'esplorazione dello Spazio per ambo i sessi. Basti pensare alle dichiarazioni fatte in merito al programma Artemis: dove si riporterà l'uomo sulla Luna ma ci sarà anche la prima donna. Questo ovviamente va visto in un'ottica ancora più distante sia in termini di tempo che di distanza. L'obiettivo è infatti Marte.

Una passeggiata spaziale tutta al femminile

La presenza di donne in ambito spaziale non è una novità (non serve citare Samantha Cristoforetti, per esempio) ma per alcune attività si è sempre impiegato o un equipaggio maschile o misto. Ma non per questa passeggiata spaziale.

Le due astronaute che vi prenderanno parte saranno Christina Koch e Jessica Meir che avranno un compito importante per la manutenzione della ISS. Ricordiamo che Koch è alla sua quarta passeggiata spaziale mentre per la Meir sarà la prima.

Le operazioni prevederanno infatti la sostituzione di un'unità BCDU difettosa (che serve ad accumulare e fornire energia quando necessario). Questo non ha rallentato il lavoro o creato alcun pericolo sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma non permette di sfruttare un pacco di batterie appena installato.

A Marzo 2019 ci fu già un altro tentativo di passeggiata spaziale femminile ma un problema con le tute non ne ha permesso lo svolgimento. C'è da ricordare che le tute spaziali utilizzate sono particolarmente ingombranti e scomode e non è facile trovarne di dimensioni idonee a un corpo femminile.

Passeggiata spaziale al femminile: come seguire lo streaming

Come sempre in queste occasioni, non poteva non esserci lo streaming ufficiale della NASA per seguire le gesta delle due astronaute. La diretta inizierà alle 12.30 ma le operazioni vere e proprie dovrebbero essere fissate per le 13.50. Buona visione!