Oggi è l'Overshoot Day 2025: perché il 24 luglio dovrebbe preoccuparci tutti

Il 24 luglio 2025 rappresenta una data simbolicamente critica per il nostro pianeta: l'Earth Overshoot Day, calcolato dal Global Footprint Network attraverso i National Footprint and Biocapacity Accounts. Considerando la data, l'umanità sta consumando risorse naturali a un ritmo 1,8 volte superiore rispetto alla capacità della Terra di rigenerarle. Il calcolo si basa su dati scientifici che misurano l'impronta ecologica globale confrontandola con la biocapacità disponibile, e offre una rappresentazione quantitativa del sovrasfruttamento delle risorse planetarie.

L'organizzazione internazionale per la sostenibilità che ha sviluppato il concetto di Impronta Ecologica gestisce attualmente i conti nazionali relativi all'impronta e alla biocapacità per oltre 200 paesi e regioni. La metodologia utilizzata permette di tracciare con precisione il momento in cui la domanda annuale di risorse naturali dell'umanità supera quello che gli ecosistemi terrestri riescono a rigenerare nello stesso periodo temporale.

L'overshoot day è il fallimento sistemico del mercato e dell'umanità

Dal punto di vista economico, l'overshoot ecologico costituisce un esempio del fallimento del mercato che genera conseguenze negative per tutti gli attori coinvolti. Il fenomeno minaccia direttamente gli utilizzatori eccessivi di risorse, i quali dipendono da grandi volumi di input sottovalutati che diventano progressivamente più scarsi man mano che il fallimento persiste nel tempo. Senza correzioni appropriate, tali dinamiche stimolano un uso eccessivo che conduce inevitabilmente a perturbazioni o shock economici di ampia scala. Il fallimento del mercato genera anche perdite economiche significative per i fornitori di biocapacità, che non ricevono compensi adeguati per i servizi ecosistemici forniti.

La correzione di tale fallimento rappresenta un prerequisito essenziale perché l'overshoot termini attraverso un processo intenzionale piuttosto che tramite un collasso disastroso del sistema, sottolinea il Global Footprint Network. Il Global Footprint Network ha identificato oltre 100 opzioni specifiche in cinque aree chiave (città, energia, cibo, popolazione e pianeta) capaci di spostare in avanti l'Earth Overshoot Day, con alcune strategie in grado di posticipare la data di tre mesi attraverso azioni mirate. Le aziende che adottano tali approcci potrebbero posizionarsi meglio per creare valore in un futuro caratterizzato da cambiamenti climatici e limitazioni delle risorse.

A un quarto dell'inizio del 21° secolo, il pianeta necessita di almeno 22 anni di rigenerazione ecologica, anche interrompendo immediatamente qualsiasi ulteriore danno ambientale, ha sottolineato il Dr. Lewis Akenji, membro del CdA del Global Footprint Network. Insomma, l'Earth Overshoot Day ricorda che l'umanità sta consumando eccessivamente prendendo in prestito dal futuro e, senza controlli appropriati, tale dinamica potrebbe portare al default poiché l'ambiente risulterà troppo impoverito per offrire tutto ciò di cui le persone necessitano.

La natura sistemica del problema richiede approcci coordinati che coinvolgano comportamenti individuali dei consumatori fino alle strategie economiche dei governi. La capacità economica per evitare il default ecologico esiste già, secondo il Network, ma è ancora da sviluppare la volontà politica necessaria per implementare le trasformazioni richieste su scala globale.