NVIDIA punta al nucleare con Bill Gates, investimento milionario in TerraPower

NVIDIA investe in TerraPower, startup fondata da Bill Gates, partecipando a un round di finanziamento da 650 milioni di dollari. L'obiettivo è sviluppare reattori nucleari modulari avanzati per alimentare i data center ad alta intensità energetica dell'intelligenza artificiale, combinando innovazione tecnologica, sostenibilità e sicurezza energetica a lungo termine.

TerraPower, startup americana fondata da Bill Gates per sviluppare nuove tecnologie nucleari, ha raccolto 650 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento volto a sostenere la costruzione del primo impianto basato sulla sua innovativa tecnologia Natrium. Tra i nuovi investitori spicca NVentures, il braccio di venture capital di NVIDIA, che si unisce a sostenitori già noti come HD Hyundai e lo stesso Gates.

La partecipazione di NVIDIA al finanziamento riflette il crescente interesse dell'industria tecnologica per soluzioni energetiche pulite e affidabili, in particolare per alimentare i sempre più energivori datacenter dedicati all'intelligenza artificiale. Secondo Mohamed Siddeek, vicepresidente di NVIDIA e capo di NVentures, il nucleare è destinato a diventare una fonte sempre più strategica per sostenere lo sviluppo dell'AI. "TerraPower offre soluzioni innovative e carbon-free per soddisfare i bisogni energetici globali, riducendo al contempo l'impatto ambientale", ha dichiarato.

La tecnologia sviluppata da TerraPower si basa su reattori nucleari modulari di tipo Natrium, abbinati a un sistema di accumulo energetico su scala gigawatt. Questa combinazione promette efficienza, affidabilità e maggiore sicurezza rispetto ai reattori tradizionali. Il primo impianto, da 345 megawatt, è in fase di costruzione in Wyoming, in sostituzione di una centrale a carbone in dismissione. La società prevede di ottenere l'approvazione federale per la parte nucleare del progetto entro il 2026, con l'obiettivo di entrare in funzione nel 2030. In programma ci sarebbero poi almeno una dozzina di installazioni simili.

Nel complesso, TerraPower ha raccolto finora oltre un miliardo di dollari da investitori privati e circa due miliardi dal Dipartimento dell'Energia statunitense. Per il CEO Chris Levesque, questo nuovo round di finanziamento conferma la fiducia del settore nella visione dell'azienda: "Siamo orgogliosi che NVIDIA si unisca a un gruppo di investitori così lungimiranti".