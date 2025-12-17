NVIDIA potrebbe tagliare la produzione delle GeForce RTX 50 per la crisi della memoria

Secondo indiscrezioni, NVIDIA starebbe pianificando una riduzione significativa della produzione delle GPU RTX 50 a causa della persistente scarsità di memoria. Lazienda eviterebbe aumenti di prezzo, ma la minore disponibilità potrebbe rendere le schede difficili da reperire nel 2026, complicando gli upgrade per i gamer

Le difficoltà nella catena di approvvigionamento della memoria continuano a produrre effetti a catena sull'intero mercato hardware, e anche il settore delle schede grafiche potrebbe subirne le conseguenze.

Secondo indiscrezioni provenienti da ambienti vicini alla filiera asiatica, NVIDIA starebbe valutando una significativa riduzione della produzione delle GPU GeForce RTX 50, una decisione legata all'impatto a lungo termine della scarsità di DRAM. Le voci, emerse dai forum cinesi specializzati nel monitoraggio delle dinamiche industriali, parlano di un possibile taglio della produzione compreso tra il 30% e il 40% nella prima metà del 2026.

Anche se le informazioni non sono state confermate ufficialmente, il contesto generale rende lo scenario plausibile: la domanda di memoria è fortemente influenzata dall'espansione dei settori legati all'intelligenza artificiale, che stanno assorbendo una parte rilevante delle capacità produttive.

NVIDIA non vorrebbe aumentare i prezzi delle sue GPU

A differenza di altri produttori, NVIDIA non sembrerebbe intenzionata ad aumentare i prezzi delle sue GPU nel breve periodo. La strategia ipotizzata sarebbe invece quella di limitare lofferta, così da mantenere una maggiore stabilità della supply chain ed evitare oscillazioni improvvise nei costi di produzione. Tuttavia, una riduzione così marcata delle unità disponibili potrebbe tradursi in una scarsità sul mercato retail, rendendo più difficile per i consumatori trovare modelli RTX 50 a prezzi competitivi.

Le indiscrezioni indicano che le GPU gaming basate su architettura Blackwell potrebbero essere tra le più colpite da questi tagli. Se confermato, ciò comporterebbe una diminuzione visibile delle scorte già a partire dal primo trimestre del 2026, con il rischio di vedere alcuni modelli praticamente assenti dai canali di vendita.

Il quadro è reso ancora più complesso dal fatto che NVIDIA non prevede il lancio di una nuova generazione di GPU nel 2026. L'unica novità attesa sarebbe una linea RTX 50 SUPER, un aggiornamento incrementale pensato per rinfrescare l'offerta attuale, ma con la situazione attuale della memoria è stato messo in standby. Questo significa che la serie RTX 50 resterà centrale nell'offerta dell'azienda anche il prossimo anno.