NVIDIA mostra una comunità di robot: apprendono e si scambiano competenze come tra operai umani

NVIDIA ha mostrato una vera e propria comunità di robot: apprendono, collaborano, condividono scoperte e competenze. Si tratta di un esperimento interessante che mostra come le macchine riescano a interagire tra loro in modo simile a un gruppo di umani

NVIDIA ha mostrato i progressi di ENPIRE, una piattaforma sperimentale che unisce intelligenza artificiale agentica e robotica fisica, con l'obiettivo di realizzare macchine capaci di acquisire nuove competenze direttamente nel mondo reale. La dimostrazione più sorprendente riguarda un robot che riesce a installare una scheda grafica su una scheda madre, un'attività piuttosto semplice a prima vista e per i più navigati, ma piuttosto delicata e richiede precisione e coordinazione.

Il progetto è stato mostrato in un video pubblicato su LinkedIn da Jim Fan, direttore dell'AI Research di NVIDIA. Le immagini mostrano diversi robot impegnati in compiti di precisione che comprendono anche l'organizzazione di piccoli pin metallici in contenitori dedicati e l'applicazione di fascette da elettricista con successivo taglio del materiale in eccesso.

Alla base di ENPIRE c'è un approccio denominato AutoResearch, attraverso il quale un insieme di agenti AI riceve un obiettivo e ha a disposizione un'infrastruttura composta da robot, GPU e token di calcolo per individuare in autonomia la strategia più efficace. Gli agenti osservano l'ambiente circostante, eseguono tentativi, correggono gli errori, consultano documentazione tecnica, analizzano i risultati precedenti e perfezionano progressivamente il proprio metodo operativo.

Secondo Jim Fan, il progetto rappresenta uno dei primi esempi concreti di auto-addestramento dell'intelligenza artificiale applicato direttamente al mondo fisico. L'obiettivo finale non consiste soltanto nell'eseguire istruzioni predefinite, ma nel creare robot che possano imparare nuove abilità direttamente sul campo, ovvero che riducano progressivamente la necessità di programmazione manuale da parte degli esseri umani.

I test effettuati da NVIDIA evidenziano inoltre l'importanza della collaborazione tra più unità robotiche. Una flotta composta da otto robot riesce infatti a risolvere problemi complessi in tempi sensibilmente inferiori rispetto a gruppi più piccoli, poiché ogni unità può sperimentare approcci differenti e condividere rapidamente le informazioni raccolte con le altre macchine.

ENPIRE di NVIDIA, quindi, si spinge oltre la robotica tradizionale che vede una macchina eseguire un compito programmato. Nella sostanza, la società di Jensen Huang sta strutturando vere e proprie comunità di robot, capaci di interfacciarsi tra di loro e condividere le competenze apprese esattamente come avverrebbe tra normali operatori umani.