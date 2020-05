Nvidia, il direttore scientifico crea un ventilatore polmonare open source a basso costo per pazienti COVID-19

Bill Dally, Chief Scientist di Nvidia, ossia colui che sovrintende il lavoro sulle architetture del produttore di chip statunitense, ha reso disponibile il progetto open source di un ventilatore polmonare meccanico a basso costo e facile da assemblare per i malati di COVID-19. Il ventilatore, progettato da Dally in poche settimane e soprannominato OP-Vent, può essere creato in poco tempo con 400 dollari di componenti facilmente reperibili.

I ventilatori tradizionali possono costare oltre 20.000 dollari, una cifra elevata specie in momento economico critico con la pandemia di COVID-19 ancora in atto in numerose aree del mondo, anche quelle meno sviluppate. "Spero che non si ammalino così tante persone da esaurire i ventilatori, ma voglio assicurarmi che se dovesse succedere, ci sia qualcosa di pronto", ha spiegato Dally. Il progetto del ventilatore è accessibile da questo sito.

In base a quanto visto finora, dallo 0,3% allo 0,6% dei malati di COVID-19 sviluppa una sindrome respiratoria acuta che impone l'assistenza respiratoria da parte di un ventilatore meccanico. Per correre in aiuto di quelle persone, Dally ha pensato di sviluppare un ventilatore il più semplice possibile attorno a due componenti di facile reperibilità: un'elettrovalvola proporzionale e un microcontrollore per regolare il flusso di ossigeno fornito al paziente tramite la valvola.

Nel giro di pochi giorni, Dally ha creato un prototipo funzionante scrivendo diverse migliaia di righe di codice, usando comuni raccordi per tubi e alcune valvole facilmente rintracciabili. Per portare avanti il ​​progetto, Dally ha contattato specialisti in diverse aree, in modo da efficientare la costruzione e il funzionamento del ventilatore. Il 17 aprile il prototipo ha dato i risultati sperati in un test svolto con un sofisticato simulatore polmonare capace di riprodurre le necessità di ventilazione di un paziente malato di COVID-19.

Il Chief Scientist di Nvidia ha spiegato che è possibile assemblare i componenti pneumatici del dispositivo in 5 minuti e l'intero ventilatore può essere collegato a un semplice display e inserito in una valigetta compatta. Il dispositivo regola con precisione flusso, pressione e volume, usando meno componenti ed energia delle soluzioni portatili standard, il tutto a una frazione del costo.

OP-Vent include sensori che misurano accuratamente il flusso d'aria, compensano l'imprecisione della valvola, controllano la pressione massima, consentono la respirazione assistita e monitorano i parametri critici. Al momento Dally sta studiando la documentazione necessaria per richiedere l'autorizzazione all'uso di emergenza da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Dopodiché non resterà che trovare un modo per avviare la produzione su più ampia scala.