NVIDIA ha costruito un robot umanoide alto quasi due metri per dominare anche quel settore

NVIDIA ha annunciato l'Isaac GR00T Reference Humanoid Robot, un robot umanoide basato su piattaforma Jetson Thor pensato per fare da design di riferimento per il settore. Sarà disponibile tramite Unitree nel corso del secondo semestre di quest'anno.

NVIDIA ha annunciato durante "Isaac GR00T Reference Humanoid Robot", il suo primo robot umanoide di riferimento open-source basato sull'ecosistema NVIDIA Jetson Thor e sulla piattaforma di sviluppo Isaac GR00T.

L'obiettivo dichiarato è abbassare le barriere d'ingresso per la ricerca sui robot umanoidi, fornendo un'architettura integrata che copre l'intera catena di sviluppo: dall'acquisizione dati alla simulazione, fino al deployment su hardware reale.

Il progetto nasce dalla necessità di superare la frammentazione che caratterizza attualmente lo sviluppo di robot umanoidi. I team di ricerca si trovano spesso a dover gestire separatamente l'integrazione hardware, la raccolta dati, la simulazione, il training dei modelli, la valutazione e il deployment. Il reference design proposto da NVIDIA tenta di unificare questi flussi di lavoro in un'unica piattaforma coerente.

Dal punto di vista meccanico, il sistema si basa sull'Unitree H2 Plus, un robot di scala umana alto circa 1,83 metri e con un peso di circa 68 kg, equipaggiato con 31 gradi di libertà distribuiti su tutto il corpo. A questo si aggiungono le mani tattili Sharpa Wave, a cinque dita, con 22 gradi di libertà aggiuntivi ciascuna, per un totale di 75 gradi di libertà complessivi tra corpo e mani. Le mani includono feedback tattile, una caratteristica rilevante per i task di manipolazione fine.

Il sistema sensoriale comprende una telecamera stereo frontale con campo visivo di 140 gradi orizzontali e 102 verticali, telecamere ai polsi per la manipolazione ravvicinata e un'unità di misura inerziale per il tracciamento del movimento. Sul fronte attuatoriale, le braccia esprimono una coppia massima di 120 Newton-metro, le gambe di 360 Nm, con un carico nominale delle braccia di 7 kg e un picco di 15 kg.

Il cervello computazionale del sistema è il modulo NVIDIA Jetson AGX Thor T5000, basato su architettura Blackwell. La scheda integra una GPU con 2.070 teraflops in FP4, un processore Arm a 14 core, 128 GB di memoria unificata e un range di consumo configurabile tra 40 e 130 watt. Questo assicura capacità di inferenza in tempo reale direttamente a bordo del robot, senza necessità di elaborazione remota per le funzioni critiche di controllo e percezione.

La connettività è garantita da interfacce Ethernet, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB, con aggiunta di microfoni e altoparlanti per l'interazione vocale. La batteria ha una capacità di 972 Wh (15 Ah) e garantisce circa tre ore di autonomia operativa. È presente anche un sistema di arresto di emergenza da remoto.

Parallelamente all'hardware, NVIDIA mette a disposizione una piattaforma software completa. Il pacchetto include Isaac Teleop per la raccolta di dati di dimostrazione tramite teleoperazione, i modelli fondativi open-source Isaac GR00T per il ragionamento e l'apprendimento multitask, i simulatori Isaac Sim e Isaac Lab per il training e la validazione delle policy, il middleware Isaac ROS per il trasferimento dei modelli addestrati sul robot fisico, e infine Jetson Thor per l'inferenza a bordo.

L'architettura modulare consente ai team di adottare l'intera piattaforma oppure di integrare singoli componenti in pipeline esistenti. I dati di training, la telemetria e i log rimangono sotto il controllo dei ricercatori.

NVIDIA ha inoltre confermato che la piattaforma Isaac GR00T supporterà anche il robot Unitree G1, ampliando la base di utenti a uno dei modelli attualmente più diffusi negli ambienti accademici. Il workflow di riferimento per il G1 sarà presto disponibile su GitHub e Hugging Face.

Il reference design è già stato adottato da alcune tra le principali istituzioni di ricerca nel settore. Ai2 (Allen Institute for AI), ETH Zurich, lo Stanford Robotics Center e il laboratorio Advanced Robotics and Controls della UC San Diego utilizzeranno la piattaforma per sviluppare ricerche nel campo della loco-manipolazione, dell'apprendimento di policy e dell'intelligenza fisica generalizzata. NVIDIA Research impiegherà a sua volta il design per far avanzare i modelli e i framework GR00T.

Il robot sarà disponibile attraverso Unitree nella seconda metà del 2026.