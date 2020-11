Nuovo static fire per SpaceX Starship SN8, non senza problemi

Avevamo scritto solamente qualche giorno fa dello static fire di SpaceX Starship SN8 che si era concluso senza problemi. Poche ore fa è stato eseguito un nuovo test dove però il prototipo della navicella destinata a portare l'essere umano sulla Luna e su Marte ha avuto un problema di pressione.

Nuovo static fire ma con un problema

Secondo quanto raccontato da Elon Musk, il nuovo static fire di SpaceX Starship SN8 non è andato come previsto. Anche se le conseguenze a livello strutturale sembrerebbero limitate, questo ovviamente comporterà l'analisi dei dati per capire precisamente cosa non è andato come previsto.

Lo stesso Musk ha postato su Twitter alcune informazioni su quanto accaduto. Si parla di un problema a livello pneumatico per il serbatoio dell'ossigeno liquido. Questo ha fatto aumentare la pressione ma un sistema di sicurezza ha evitato che tutto il prototipo potesse esplodere, limitando così i danni.

Tra le ipotesi riguardanti il problema a SpaceX Starship SN8, Elon Musk ha ipotizzato un problema alla zona di precombustione del motore che si potrebbe essere fuso oppure a un collettore del gas caldo. Ma non c'è ancora una motivazione certa e bisognerà aspettare l'analisi dei dati.

Questo è stato il terzo static fire di Starship SN8 e sicuramente ne vedremo degli altri nei prossimi giorni (dopo la risoluzione del problema). Lo static fire è una prova comune e fondamentale prima del lancio di un razzo: si tratta di accendere i motori per qualche secondo per verificare che tutto sia "nominale". Ricordiamo che questo prototipo è il primo ad avere tre motori Raptor che dovrebbero consentirgli di arrivare fino a 15 km di altezza. In precedenza si era impiegato un singolo motore per poter "saltare" fino a 150 metri.