Nuovo spettacolare video del razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3 durante il tentativo di atterraggio

Negli scorsi giorni è stato rilasciato un nuovo video, decisamente spettacolare, del razzo spaziale riutilizzabile cinese Landspace Zhuque-3 durante il suo primo lancio avvenuto a dicembre 2025 (e terminato a pochi metri dal pad).

A dicembre dello scorso anno la Cina ha dato prova di voler puntare sui razzi spaziali riutilizzabili. Uno degli ultimi lanci è stato quello del Lunga Marcia 12A che ha raggiunto l'orbita correttamente ma non è riuscito a far atterrare il primo stadio. Una sorte simile ha avuto anche il razzo spaziale cinese Landspace Zhuque-3, uno dei più promettenti tra le soluzioni proposte nella nazione asiatica, soprattutto se si considera che si tratta di una società privata.

Come sappiamo il primo lancio (Y1) ha visto il secondo stadio riuscire a raggiungere l'orbita (come il CZ-12A) mentre il primo stadio è arrivato molto vicino al sito di atterraggio pur non completando correttamente l'accensione dei motori per il landing burn. In un nuovo video ad alta risoluzione rilasciato in questi giorni si può notare come Zhuque-3 avesse iniziato il dispiegamento dei supporti di atterraggio pur non essendo già in una condizione ideale (con fiamme nella parte poco sopra ai motori).

Secondo uno dei responsabili ingegneristici della società il primo lancio del razzo spaziale cinese è stato sostanzialmente senza problemi fino alla fase finale. Questo dovrebbe consentire di progredire più velocemente dopo aver analizzato tutti i dati telemetrici.

La società sta già pensando al secondo lancio con il secondo vettore (Y2) che sarebbe già sostanzialmente completato. Anche una terza unità sarebbe già in fase avanzata di assemblaggio permettendo di aumentare la cadenza di lancio e, potenzialmente, iniziare ad accogliere carichi utili di clienti (questo perché il razzo spaziale ha comunque raggiunto l'orbita). 9 nuovi motori TQ-12 per le future unità sono stati mostrati di recente da parte Landspace con un incremento della produzione che potrebbe essere significativo nei prossimi mesi.