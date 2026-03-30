Nuovi memristori in ossido di afnio: Cambridge punta a ridurre del 70% i consumi dell'AI

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge ha sviluppato un nuovo dispositivo nanoelettronico che potrebbe contribuire a ridurre in modo significativo il consumo energetico dei sistemi di intelligenza artificiale. Il lavoro, pubblicato sulla rivista Science Advances, introduce un memristore basato su ossido di afnio progettato per replicare il funzionamento delle sinapsi biologiche.

Uno dei principali limiti dell'hardware per l'intelligenza artificiale risiede nell'architettura tradizionale dei computer, che separa memoria e unità di calcolo. Questo approccio impone un continuo trasferimento di dati, con un impatto energetico rilevante destinato ad aumentare con la diffusione dell'AI.

I memristori rappresentano un'alternativa promettente: sono dispositivi a due terminali in grado di memorizzare ed elaborare informazioni nello stesso punto fisico. In un contesto neuromorfico, ciò consente di ridurre drasticamente il traffico dati e, secondo i ricercatori, di abbattere i consumi anche oltre il 70%.

Le soluzioni più diffuse basate su ossido di afnio sfruttano meccanismi di switching resistivo filamentare, in cui sottili percorsi conduttivi si formano e si rompono all'interno del materiale. Questo comportamento è intrinsecamente stocastico, con conseguenti problemi di uniformità tra dispositivi e tra cicli operativi, oltre a richiedere tensioni relativamente elevate.

Il team guidato dal dottor Babak Bakhit ha adottato una strategia differente. Introducendo stronzio e titanio nell'ossido di afnio e utilizzando un processo di deposizione in due fasi, i ricercatori hanno ottenuto un film sottile multicomponente capace di formare spontaneamente una giunzione p-n interna.

In questo caso, il cambiamento di resistenza non avviene tramite la formazione di filamenti, ma attraverso la modulazione della barriera energetica all'interfaccia tra i materiali. Questo meccanismo consente uno switching più controllato e uniforme.

I dispositivi realizzati mostrano caratteristiche rilevanti per applicazioni neuromorfiche:

correnti di switching inferiori a 10 nanoampere , circa un milione di volte più basse rispetto ad alcune tecnologie convenzionali

, circa un milione di volte più basse rispetto ad alcune tecnologie convenzionali centinaia di livelli di conduttanza distinti e stabili , fondamentali per il calcolo analogico in-memory

, fondamentali per il calcolo analogico in-memory resistenza superiore a 50.000 cicli di switching

ritenzione dell'informazione nell'ordine di 10⁵ secondi

Dal punto di vista energetico, gli aggiornamenti sinaptici richiedono energie comprese tra pochi picojoule e decine di femtojoule.

Un elemento distintivo è la capacità di riprodurre meccanismi tipici dell'apprendimento biologico, come la spike-timing dependent plasticity (STDP), in cui la forza delle connessioni varia in funzione della tempistica dei segnali. I test hanno evidenziato un funzionamento stabile anche su decine di migliaia di impulsi elettronici, con segnali comparabili a quelli neuronali (~1 V). Nonostante i risultati promettenti, resta un ostacolo significativo legato alla produzione. Il processo di deposizione richiede temperature intorno ai 700 °C, superiori a quelle tipicamente compatibili con i flussi CMOS standard.

I ricercatori sottolineano tuttavia che i materiali utilizzati sono già compatibili con l'ecosistema semiconduttore, e stanno lavorando per ridurre le temperature di processo, passaggio fondamentale per un'eventuale integrazione su larga scala.