Nuovi dubbi sulla possibilità che sull'esopianeta K2-18 b ci sia vita extraterrestre

Citando lo scrittore Douglas Adams, "lo Spazio è vasto. Veramente vasto. Non riuscireste mai a credere quanto enormemente incredibilmente spaventosamente vasto esso sia. Voglio dire, magari voi pensate che andare fino alla vostra farmacia sia un bel tratto di strada, ma quel tratto di strada è una bazzecola in confronto allo Spazio". L'unica prova che abbiamo è che sulla Terra ci sia vita ma è probabile che nell'Universo ci siano, ci sono o ci saranno altre forme di vita, anche se attualmente non ne abbiamo le prove. Per questo cercare esopianeti e comprendere l'evoluzione del Sistema Solare è fondamentale per cercarne le tracce.

Una delle recenti speranze è arrivata dall'esopianeta K2-18 b che ha avuto un grande risalto mediatico a metà aprile ma sul quale si stanno addensando anche dei dubbi sulle prime informazioni emerse dallo studio. In particolare l'Università di Chicago (ma non solo) ha rivisti i dati circa l'esopianeta e le molecole rilevate trovando altre possibili spiegazioni che ridurrebbero la probabilità che su K2-18 b ci sia effettivamente della vita extraterrestre.

La vita extraterrestre sull'esopianeta K2-18 b è messa alla prova

Per esempio nello studio (da sottoporre ancora a peer-review) dal titolo Insufficient evidence for DMS and DMDS in the atmosphere of K2-18 b. From a joint analysis of JWST NIRISS, NIRSpec, and MIRI observations si nota come le rilevazioni contengano troppo "rumore" affinché siano conclusive e che servirebbero ulteriori conferme prima di fare affermazioni così sensazionali. Del resto si tratta del normale processo di riguardante il metodo scientifico e la possibile confutazione di uno studio.



Le rilevazioni eseguite attraverso il telescopio spaziale James Webb avevano rilevato nell'atmosfera dell'esopianeta subnettuniano temperato K2-18 b la presenza di molecole come dimetil-disolfuro e dimetilsolfuro che sulla Terra sono legate all'attività delle alghe marine. Il problema è dato da un segnale particolarmente debole e con molto rumore e quindi con un rischio di commettere errori d'interpretazione più alto.

Uno dei co-autori, Michael Zhang, ha evidenziato come altre molecole potrebbero adattarsi al segnale rilevato, come per esempio l'etano (C₂H₂), che è stato rilevato anche nell'atmosfera di Nettuno. Quello che bisognerebbe considerare è che tra molecole che potrebbero dare risultati simili, bisognerebbe considerare quella più probabile e non quella più "esotica", secondo Caroline Piaulet-Ghorayeb (co-autrice dello studio), pur non escludendo in maniera definitiva il dimetilsolfuro.



Tra le altre considerazioni c'è anche quella legata alle varie letture effettuate con il JWST e l'HST. Più si guardano i dati nel complesso, minori sono le prove della presenza di dimetilsolfuro nell'atmosfera di K2-18 b. Per questo affermazioni come la possibile scoperta di vita extraterrestre dovrebbero essere prese con la dovuta cautela e dopo una serie di studi con strumentazioni diverse e modelli differenti.

Gli stessi autori dello studio dell'Università di Chicago scrivono "K2-18 b è senza dubbio uno dei pianeti più promettenti per gli studi delle parti più interne, dell'atmosfera e dell'abitabilità di un pianeta subnettuniano nell'era JWST". Per quanto la presenza di metano sia stata sostanzialmente confermata, così come la presenza di idrogeno (o molecole che lo contengono), la possibilità che ci siano anche altre molecole che farebbero pensare alla vita è ancora dibattuta. Bisognerà forse attendere l'arrivo di telescopi come l'Habitable Worlds Observatory (HWO) o Extremely Large Telescope (ELT) per cercare ulteriori prove sulla presenza di vita su K2-18 b o su altri esopianeti.