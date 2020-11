Nuova ipotesi sull'origine del segnale WOW!: potrebbe essere vicino a una stella simile al Sole

Il segnale WOW! è uno degli enigmi dell'astronomia dopo la sua rilevazione il 15 Agosto 1977. Un segnale radio intermittente dalla durata di 72 secondi che però non ha mai avuto una spiegazione veramente convincente, nonostante ci siano state alcune ipotesi sulla sua origine. Ora, grazie a un nuovo studio ci potrebbe essere un piccolo passo in avanti per capire la sua origine.

L'origine del segnale WOW!

Non stiamo ancora parlando di una "certezza" ma di un'altra ipotesi da valutare. L'importanza del segnale WOW! è il suo legame con la presenza di vita intelligente in grado di inviare nello Spazio un segnale radio abbastanza potente da arrivare fino alla Terra. Ma ogni grande ipotesi ha bisogno di prove solide per essere sostenuta e molto mistero (scientifico) circonda ancora questa vicenda.

Una delle problematiche legate a questo evento è che non si è più ripetuto. Un grosso limite per conoscere meglio le sue caratteristiche. Il primo e unico "ascolto" fino a questo momento è stato fatto dal radiotelescopio Big Ear Radio Telescope che si trovava nell'Ohio (ora dismesso e smantellato).

Le due zone di cielo da dove potrebbe essersi originato il segnale WOW!

L'ultima novità arriva dallo studio di Alberto Caballero. Il ricercatore ha utilizzato "una mappa stellare" fornita dall'ESA con il progetto GAIA per cercare una stella con simile al Sole per temperatura, dimensione e luminosità.

L'unica stella con queste caratteristiche e in quella zona con la possibilità di essere la fonte del segnale WOW! è quella chiamata 2MASS 19281982-2640123. Una stella della costellazione del Sagittario a una distanza di 1801 anni luce dalla Terra. La stella in questione ha una temperatura superficiale di 5500°C, un raggio che è 0,997 volte quello del Sole e una luminosità che è sostanzialmente la stessa della nostra stella.

Lo stesso Caballero scrive però che "l'unica potenziale stella simile al Sole nella regione del segnale WOW! sembra essere 2MASS 19281982-2640123. Nonostante questa stella sia troppo lontana per inviare qualsiasi risposta sotto forma di trasmissione radio o di luce, potrebbe essere un ottimo obiettivo per effettuare osservazioni alla ricerca di esopianeti intorno alla stella". Viene poi aggiunto che "tuttavia, maggiori informazioni come composizione, età e presenza o meno di stelle-compagne è necessario per determinare che 2MASS 19281982-2640123 è davvero una stella simile al Sole".

Non siamo quindi alla fine di un'indagine ma abbiamo un'altra ipotesi. Il ricercatore ha aggiunto che ci sono altre 14 stelle simili al Sole nella regione del segnale all'interno dell'archivio, ma non si conosce la loro luminosità. Altre informazioni da conoscere, insomma.

Il radiotelescopio Big Ear Radio Telescope

C'è un altro punto ancora. Come scritto sul sito del Big Ear Radio Telescope, il segnale non ha avuto un comportamento "standard" durante la rilevazione. Se fosse stata una forte sorgente di onde radio con un piccolo diametro angolare ci sarebbe stata una risposta negativa e poi positiva per via del sistema di rilevazione. Ma, come scritto "tuttavia, questo non è stato il caso del segnale Wow!".

Inoltre, nel 1977 il computer non era programmato per distinguere se il segnale arrivasse dalla struttura ricettiva di destra o di sinistra. E mancando almeno un'altra ripetizione del segnale radio, non è stato possibile determinarne correttamente l'origine. Ci sarebbero poi tutta una serie di problematiche legate a come il segnale è stato rilevato. Insomma, Alberto Caballero ha aggiunto un tassello, ma c'è tanto ancora da chiedersi sul segnale WOW!.