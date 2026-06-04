Nucleare in Italia, approvata la legge delega: primi reattori ipotizzati tra il 2034 e il 2035

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento apre la strada a SMR, AMR e microreattori, affidando al Governo il compito di definire il quadro normativo entro un anno. I primi impianti potrebbero entrare in funzione tra il 2034 e il 2035.

La Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, segnando un nuovo passaggio nel percorso con cui il Governo intende riportare l'energia nucleare all'interno del mix energetico nazionale. Il provvedimento è stato approvato con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni e passa ora all'esame del Senato, dove l'esecutivo punta a completare l'iter entro la pausa estiva.

L'obiettivo dichiarato è costruire un quadro normativo che consenta all'Italia di valutare concretamente l'adozione delle tecnologie nucleari di nuova generazione, considerate complementari alle fonti rinnovabili nel percorso di decarbonizzazione e rafforzamento della sicurezza energetica nazionale.

A differenza delle centrali che hanno caratterizzato la precedente esperienza nucleare italiana, il disegno di legge si concentra su tecnologie emergenti come gli Small Modular Reactor (SMR), gli Advanced Modular Reactor (AMR) di quarta generazione e i microreattori. Secondo il Governo, queste soluzioni offrirebbero livelli di sicurezza più elevati, maggiore flessibilità operativa e tempi di realizzazione inferiori rispetto agli impianti convenzionali.

La legge delega attribuisce all'esecutivo un periodo di dodici mesi per predisporre i decreti attuativi che disciplineranno numerosi aspetti del settore: dalla produzione di energia nucleare sostenibile alla fabbricazione e al riprocessamento del combustibile, passando per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito. Nel perimetro normativo rientrano anche la ricerca sulla fusione nucleare, la produzione di idrogeno mediante energia nucleare e la riorganizzazione della governance degli enti coinvolti.

Tra le misure previste figura, inoltre, un programma dedicato alla disattivazione delle installazioni nucleari esistenti sul territorio nazionale, con la possibilità di valutarne eventuali riconversioni. Parallelamente, il Governo dovrà definire le procedure per la sperimentazione e la costruzione di nuovi impianti, oltre a promuovere la formazione di tecnici, ingegneri e ricercatori necessari allo sviluppo della futura filiera.

Un altro elemento introdotto dal testo riguarda la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare i nuovi impianti nucleari. I decreti attuativi dovranno inoltre stabilire meccanismi di compensazione per i territori coinvolti e procedure autorizzative semplificate, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e tutela della salute.

Secondo il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il nucleare potrebbe contribuire in futuro per una quota compresa tra l'11% e il 22% del fabbisogno elettrico nazionale, senza sostituire le fonti rinnovabili ma integrandole insieme ad altre tecnologie come l'idrogeno.

Lo stesso ministro ha indicato una possibile finestra temporale tra il 2034 e il 2035 per l'entrata in funzione dei primi reattori operativi sul territorio italiano. L'obiettivo dell'esecutivo è completare entro la fine dell'anno il quadro normativo necessario per consentire valutazioni industriali e tecnologiche più concrete.

Nel motivare la scelta, il Governo sottolinea come la crescente domanda energetica legata all'espansione dell'intelligenza artificiale, dei datacenter e dei processi di elettrificazione possa richiedere fonti di produzione stabili e programmabili, capaci di affiancare le rinnovabili non programmabili. In quest'ottica il nucleare viene presentato come uno strumento per rafforzare l'autonomia energetica del Paese, ridurre la dipendenza dalle importazioni e garantire una maggiore stabilità dell'approvvigionamento.

Il dibattito resta tuttavia aperto sul piano politico e industriale. L'approvazione definitiva del provvedimento e la successiva definizione dei decreti attuativi rappresenteranno i prossimi passaggi chiave per comprendere se e con quali modalità il nucleare di nuova generazione potrà effettivamente tornare a far parte della strategia energetica italiana nel prossimo decennio.