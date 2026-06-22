Norvegia, stop all'IA generativa alle elementari dal prossimo anno scolastico

Dal prossimo anno scolastico gli alunni norvegesi delle elementari (6-13 anni) non potranno usare l'IA generativa: regole più morbide alle medie e alle superiori. Una stretta che segue il divieto di smartphone del 2024 e il ritorno ai libri di carta

Venerdì scorso il governo norvegese ha annunciato che dal prossimo anno scolastico, in apertura a fine agosto, gli alunni delle scuole elementari non potranno più usare l'IA generativa. Il divieto riguarda le classi dalla prima alla settima, cioè la fascia 6-13 anni, per cui la regola generale diventa il non utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale.

La misura è graduale a seconda dell'età. Gli studenti delle medie inferiori, tra i 14 e i 16 anni, potranno ricorrere all'IA generativa solo sotto la supervisione diretta di un insegnante, mentre quelli delle superiori, dai 17 ai 19 anni, sono anzi incoraggiati a usarla in modo appropriato per prepararsi all'università e al mondo del lavoro.

A motivare la stretta è il timore che gli strumenti automatici facciano saltare ai più piccoli i passaggi fondamentali dell'apprendimento. La cosa più importante a scuola è che i nostri bambini imparino a leggere, scrivere e far di conto, ha dichiarato il premier Jonas Gahr Støre nell'annuncio ufficiale, secondo cui l'uso dell'IA aumenta il rischio che i bambini saltino i passaggi essenziali dell'apprendimento su lettura, scrittura e matematica.

La Norvegia aveva già vietato gli smartphone nelle scuole nel 2024, a fronte di un calo generalizzato dei risultati scolastici, restituendo al contempo ai docenti maggiori poteri disciplinari.

Il ritorno alla carta

Nello stesso giorno il governo ha presentato anche una proposta legislativa per finanziare un maggior uso di libri cartacei nelle aule, invertendo la spinta verso i tablet digitali. È una correzione di rotta su un percorso lungo: il paese aveva avviato l'adozione dei computer in classe già negli anni Novanta e quella dei tablet dopo l'arrivo dell'iPad, dal 2010, riducendo progressivamente libri e scrittura a mano. Negli anni successivi ha registrato un calo della capacità di leggere e scrivere e dei punteggi nei test scolastici.

Sul fronte degli smartphone, alcuni dati incoraggiano Oslo a proseguire sul percorso: uno studio della ricercatrice Sara Abrahamsson, condotto su oltre 400 scuole medie norvegesi, ha rilevato che il divieto dei telefoni ha ridotto il bullismo, migliorato i voti e fatto calare di circa il 60% le visite agli specialisti di psicologia, con effetti particolarmente marcati tra le ragazze.

Una tendenza più ampia

La stretta sull'IA si inserisce in un movimento più vasto. Ad aprile il governo aveva annunciato l'intenzione di vietare i social media ai minori di 16 anni, con un disegno di legge atteso in parlamento entro la fine del 2026, sulla falsariga del divieto australiano in vigore dal dicembre 2025.

Negli Stati Uniti, intanto, il Senate Judiciary Committee ha approvato all'unanimità il GUARD Act, che imporrebbe la verifica dell'età per i chatbot. Il testo è però stato ristretto ai soli AI companion, i chatbot che simulano relazioni interpersonali continuative, escludendo potenzialmente gli strumenti generalisti come ChatGPT, Gemini e Copilot.

Per le scuole norvegesi il calendario è già fissato: il divieto sull'IA entra in vigore con l'apertura del nuovo anno a fine agosto, mentre il disegno di legge sui social è atteso in parlamento entro dicembre.