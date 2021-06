Non è un modulo di memoria a dare problemi al telescopio spaziale Hubble

Nella giornata di ieri abbiamo scritto dei problemi che stanno affliggendo il telescopio spaziale Hubble non permettendo di continuare (almeno per ora) le osservazioni. Sono stati svariati i tentativi di identificare e risolvere correttamente il problema e a far tornare on-line il prezioso strumento scientifico.

Come già ricordato, questo non è il primo problema per l'HST. Negli ultimi due anni ci sono stati problemi a un giroscopio e a una fotocamera. Come sempre la difficoltà risiede nel poter agire solamente "da remoto" non essendoci più una navicella in grado di andare a riparare fisicamente il telescopio dopo la dismissione dello Space Shuttle.

Telescopio spaziale Hubble: il problema non è nel modulo di memoria

Le prime analisi avevano portato gli ingegneri a pensare che il problema risiedesse in un modulo di memoria danneggiato dei quattro disponibili e accessibili da uno dei due computer di bordo (uno in funzione, l'altro di backup). Nell'ultimo aggiornamento però la NASA avrebbe cambiato versione dopo un'analisi approfondita dei dati.

Dopo aver condotto i test sui moduli di memoria CMOS sembrerebbe invece che il problema non sia di questi componenti. Quello rilevato sarebbe solo "un sintomo".

Ancora non c'è una risposta certa, ma alcune ipotesi. Una delle ipotesi è che sia l'interfaccia STINT (Standard Interface) che permette la connessione tra il CPM (Central Processing Module) e altri componenti oppure proprio quest'ultimo ad aver causato il guasto. Prima di provare azioni correttive quindi, gli ingegneri hanno intenzione di identificare correttamente il sistema coinvolto.

Se il problema fosse legato al computer di bordo del telescopio spaziale Hubble, si potrebbe passare agli STINT e CPM di backup. Ci sarebbe però un'altra incognita: il sistema di backup non è stato acceso dal 2009 e quindi sarà necessario prima capire se è in grado di funzionare correttamente.

Il computer originale si è guastato dopo 18 anni in orbita, l'originale si è guastato nel 2008 dovendo essere sostituito con una missione dello Space Shuttle (STS-125) l'anno successivo. Pur essendo un'unità più recente, i componenti installati sono i medesimi degli anni '80 compresi quattro moduli di memoria CMOS.