Non solo fisica delle particelle: il Large Hadron Collider (LHC) diventa una gigantesca caldaia green

Il CERN ha avviato un sistema che recupera il calore generato dal Large Hadron Collider (LHC) per riscaldare migliaia di abitazioni francesi. Il progetto, operativo a Ferney-Voltaire, riduce gli sprechi energetici e rientra nella strategia di sostenibilità dell'organizzazione europea.

Il più grande acceleratore di particelle al mondo non serve più soltanto alla ricerca fondamentale. Il Large Hadron Collider (LHC) del CERN ha iniziato a fornire calore a uso civile grazie a un sistema che recupera parte dell'energia termica generata durante il proprio funzionamento.

Da metà di gennaio è operativo un nuovo sistema di scambio termico collegato all'infrastruttura dell'LHC, progettato per riutilizzare l'acqua calda impiegata nel raffreddamento dell'impianto. L'obiettivo è duplice: ridurre gli sprechi energetici e offrire una fonte di riscaldamento sostenibile e a basso costo per le comunità locali.

Il sistema è stato installato presso il cosiddetto Point 8, uno degli otto punti in cui l'anello sotterraneo di 27 chilometri dell'LHC emerge in superficie. L'area si trova nei pressi di Ferney-Voltaire, in Francia, dove è stato recentemente realizzato un nuovo quartiere residenziale e commerciale dotato di una rete di teleriscaldamento. Proprio questa infrastruttura è ora collegata ai circuiti di raffreddamento del CERN.

Le installazioni criogeniche e gli altri apparati tecnici presenti a Point 8 sono raffreddati ad acqua. Durante il normale funzionamento, l'acqua assorbe calore per mantenere le condizioni operative richieste dall'acceleratore. In passato, questa energia veniva dispersa nell'atmosfera tramite torri di raffreddamento. Con il nuovo sistema, invece, l'acqua calda viene convogliata verso due scambiatori di calore da 5 MW ciascuno, che trasferiscono l'energia termica alla rete urbana.

Il contributo dell'LHC al riscaldamento della zona avviene solo quando compatibile con le rigide esigenze di affidabilità del sistema di raffreddamento dell'acceleratore. In condizioni ideali, l'impianto potrebbe raddoppiare la potenza termica ceduta, ma il programma operativo del CERN prevede uno stop prolungato dell'LHC a partire dall'estate 2026 per un'importante fase di manutenzione e aggiornamento.

Anche durante il periodo di inattività, tuttavia, alcune infrastrutture di Point 8 continueranno a richiedere raffreddamento. Il CERN stima che la potenza termica fornita alla rete di Ferney-Voltaire potrà oscillare tra 1 e 5 MW anche con LHC "fermo", garantendo una continuità parziale del servizio.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di gestione energetica del CERN, orientata alla riduzione dei consumi e al miglioramento dell'efficienza complessiva delle proprie infrastrutture. Dopo l'esperienza di Point 8, l'organizzazione prevede di estendere il recupero di calore anche ad altri punti dell'LHC, come Point 1, e a un datacenter di recente apertura.